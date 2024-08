Nuevamente el Ministerio Público (MP) y las autoridades del Ejecutivo tienen una confrontación. Esta vez, fue la Fiscalía quien presentó un recurso legal en la Corte de Constitucionalidad (CC) en el que pide, entre otros aspectos, que cuatro funcionarios sean separados de sus cargos y que se investigue al presidente Bernardo Arévalo.

Los argumentos del MP se centran en que tales autoridades no están cumpliendo con el amparo otorgado por la Alta Corte con anterioridad, en el que ratificaba la autonomía del MP y reconocía que había una "amenaza real" contra la entidad. Por lo que pide la destitución del secretario general, Juan Gerardo Guerrero, el procurador general, Julio Saavedra; el secretario de comunicación, Santiago Palomo y el ministro de Finanzas, Jonathan Menkos.

Ahora, la CC tiene que realizar una análisis exhaustivo para lograr que la Constitución se respete, así lo consideró el constituyente Roberto Alejos, quien añadió que la Corte debe ser cuidadosa para no formar parte de esas confrontaciones de tono político.

"-la CC- Tiene que tener muchísimo cuidado en mantener su mandato, que es vigilar que el funcionario no viole la Constitución, y no prestarse a un intento de romper la gobernabilidad y el orden institucional", declaró.

Consideró que la resolución que pueda tener la CC dependerá totalmente del tipo de interpretación que hagan de la Constitución, el amparo provisional otorgado al MP y a los argumentos de la debida ejecutoria presentada por la Fiscalía; Alejos recuera que los magistrados constitucionales deben ser cuidadosos con la decisión para que la misma no rompa el mandato constitucional.

"Cuando hablamos de respetar la Constitución también hablamos de respetar las instituciones, sin romper el orden constitucional, porque hay que tomar en cuenta esto también, que sus resoluciones pueden encaminarse a romper un orden institucional. Es delicada la situación de la Corte", apuntó.

Sobre la petición de remover a los cuatro funcionarios de sus cargos, recordó que ya ocurrió en una ocasión, durante el gobierno de Álvaro Colom, cuando un ministro de Educación fue separado del cargo debido a que no cumplió con una información ordenada por la CC.

Respecto a los alcances que pudiera tener la resolución y los efectos de los constantes enfrentamientos a la gobernabilidad, el constituyente comentó que el Ejecutivo debe de continuar con sus funciones de ejecutar y trabajar en los planes de gobierno desde las instituciones, porque en estos aspectos han repercutido los intentos por remover a la fiscal general, Consuelo Porras.

"Esa agenda -del MP- tiene una estrategia, una estrategia bien montada, tiene un equipo sólido y tienen grandes alianzas que les permiten ir jugando con el tema", añadió.

Solicita reiro de antejuicio

En conferencia de prensa ayer el mandatario, Bernardo Arévalo, la vicepresidenta Karin Herrera, junto al Gabinete de Gobierno y el procurador General de la Nación, respondieron al MP con una segunda solicitud de antejuicio en contra de Consuelo Porras por abuso de autoridad y violación a la Constitución.

“He presentado un nuevo antejuicio contra Consuelo Porras por los delitos de violación a la Constitución y abuso de autoridad. Instamos al sistema de justicia a no seguir siendo víctima de la extorsión y chantaje de una minoría corrupta”, dio a conocer el mandatario.

Además, comentó que se solicitó a la CC que sea revocado el amparo provisional que se le orgó el 7 de mayo, por el cual interpuso Porras la debida ejecutoria.

“Hoy -1 de agosto- junto con el Procurador General de la Nación fue solicitado a la CC la revocatoria del amparo provisional otorgado a favor de la Fiscal General el 7 de mayo del presente año, considerando que no existe y que nunca existió la amenaza de violaciones a la Constitución denunciada pretendidamente por la señora Porras” puntualizó.

Arévalo mantuvo la postura que las acciones de Porras se deben a que se opone a la lucha contra la corrupción y rendición de cuentas, aspectos en los que el Ejecutivo se está centrando, según comentó.

“Hoy vemos un ataque ilegal y desesperado liderado por la fiscal Consuelo Porras desde el Ministerio Público es la principal cómplice de esa minoría corrupta que se niega al cambio que quiere toda Guatemala”, reiteró.

No es contra las críticas

Por su parte, el MP sostiene que no es que Porras esté en contra de que sea criticada, sino que la actitud de los funcionarios del Ejecutivo que señalan podrían promover acciones violentas en contra de ella o los demás fiscales del MP.

"Un tema importante, no es que la FG (fiscal general) no quiera ser criticada en redes, la debida ejecutoria no tiene nada que ver con eso. El amparo provisional que nos otorgaron es porque están utilizando los recursos del Estado para intentar coartar la autonomía funcional y económica del Ministerio Público y que continúe en forma arbitraria e ilegal tomando medidas políticas nacionales e internacionales, financieras y presupuestarias, así como promoviendo otras medidas de hecho que inciten a la violencia, acciones que pueden desembocar en atentados en contra de la integridad física y la vida tanto de la Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público, Dra. María Consuelo Porras Argueta, así como de los funcionarios la institución", amplió a solicitud de Prensa Libre el MP.