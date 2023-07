Cuatro partidos insisten en pedir un nuevo recuento de votos y dudan de los resultados preliminares

La resolución en cuestión ordena que se repitan las audiencias de revisión, dando pie a un cotejo de actas y en último caso un conteo de votos. Las dudas sobre los alcances del fallo constitucional existen y, ante ello, el partido Cambio, de Manuel Baldizón, accionó ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a quien pidió una debida ejecutoria y que ordené a las Juntas Electorales que se haga el conteo.

Jorge Baldizón, secretario general adjunto de Cambio, hijo del político y excandidato presidencial Manuel Baldizón, presentó un memorial para la debida ejecutoria y entre sus peticiones a la CSJ destaca que “ante la inconformidad y duda que se generen, se debe llevar a cabo el conteo físico de todos y cada uno de los votos”. En el amparo resuelto el pasado sábado, el partido Cambio, con Jorge Baldizón, quedó como representante común de los partidos políticos.

David Acevedo, fiscal de Cambio, señaló que la interpretación que dan al amparo provisional, que frenó la adjudicación de cargos y oficialización de resultados, sí da pie a un nuevo conteo de votos para despejar las dudas en relación con los resultados electorales.

“En la resolución está, y de hecho dice claramente que al presentarse incongruencias se puede devenir en un nuevo conteo de votos, y en la resolución está y debe suceder eso; en todas las mesas hay diferencias”, justificó Acevedo en el Parque de la Industria.

Héctor Aldana, fiscal de Vamos, se sumó a las exigencias de un nuevo conteo, luego del fallo constitucional, porque a su criterio hay muchas dudas del actuar de las Juntas Receptoras de Votos (JRV).

“A nuestros fiscales de mesa no se les permitió tener acceso al acta cuatro, no se les permitió tomarle fotografía, tampoco se les dio el acta cinco que es la certificación de acta cuatro; entonces, existe esa incertidumbre, además de la cantidad de votos que supera a la cantidad de votantes”, dijo el fiscal de Vamos.

Aldana indica que no es tanto que apoyen o no un conteo, sino la CC así lo ordena: “es lo que dice la resolución de la CC, que establece que ante alguna inconsistencia dentro de las actas, entonces sí se puede llevar a cabo el conteo, pero las juntas electorales no permiten eso”.

Con una respuesta similar respondió a la misma pregunta Elmer Palencia, fiscal de Valor: “no es que si estamos a favor o en contra, se tiene que cumplir con la orden de la CC; si a consideración de una JED los razonamientos son justificados, y para darle solución a la controversia de una acta se tiene que abrir una caja, quiénes somos nosotros para decir sí estamos a favor o en contra de eso”

Roberto Villate, fiscal de Podemos, se sumó al grupo de presión para un nuevo conteo e indicó que la figura del “recuento” de votos lo deberá de agregar el próximo congreso a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (Lepp).

“Hoy por hoy, de repente ya no se mandan a revisar solo los municipios donde hubo impugnaciones, lo ideal sería que en todas las actas de escrutinio se pueda llevar a cabo una fiscalización de eso. ¿Queda libre el sentimiento y la palabra fraude? No creo, hoy más que nunca queda en el pensamiento de los más de 18 millones de guatemaltecos”, dijo Villate.

Logísticamente, esto no sería viable en este momento, dijo José Murua, presidente de la Junta Electoral del Distrito Central. “Por el momento es un cotejo, no podemos entrar a una parte del conteo de votos, ya que no somos los que llevamos esa situación”, señaló.

Murua considera que buena parte de las críticas a las JED es porque algún partido político de preferencia no salió victorioso: “yo no metería las manos al fuego, porque no somos perfectos y nos podemos equivocar, pero es lamentable expresiones como de ‘me robaron el voto’”.

Agregó: “sí hay errores, pero los errores lo cometieron guatemaltecos como nosotros, no podemos venir a decir que tenía que ser perfecto el trabajo, claro que eso esperábamos, pero vamos a encontrar errores, hay que lidiar con esos asuntos y resolverlos”, refirió.

De ser necesario

Dos fiscales nacionales indican que aunque la figura del recuento no está en la Lepp, está incluida en la reciente resolución constitucional, por lo que estarían dispuestos a llegar a este conteo solamente si es necesario.

“Acá hay un plazo que dio la CC, por esa temporalidad se tiene que cumplir, lo que se ha planteado es un nuevo conteo, acá caeríamos en un problema por los plazos y los vacíos van a continuar”, explicó Kanec Zapil, fiscal de Winaq.

Luis Mérida, fiscal de Voluntad Oportunidad y Solidaridad (VOS), estima que la idea de un recuento tan solo sería en un caso excepcional, si tiene como fin darle mayor credibilidad y transparencia al proceso.

“Es solo donde haya dudas, entonces queremos que se tome la mejor decisión para que los partidos políticos quedemos satisfechos, tranquilos, y que se puedan esclarecer las dudas que hay”, señaló Mérida.

También el partido político Cabal emitió una postura en donde instruyo a todos sus fiscales que “no se pueden abrir cajas con votos”, salvo aquellos casos excepcionales, toda vez quede debidamente razonado en una resolución de las JED o JEDC.

En contra

Otro grupo de cuatro partidos políticos están en contra de un recuento, ya que esta etapa ocurrió y la figura no forma parte de la legislación nacional, por lo que no ven prudente que se llegue a este extremo, aun así lo pueda llegar a sugerir la resolución de la CC.

Para Juan Gerardo Guerrero, fiscal de Semilla, con el recuento los partidos que lo promueven buscan otro tipo de alcances: “lo que observo es que quieren intentar abrir la mayor cantidad de cajas para luego poder argumentar una nulidad de todo el proceso electoral en la primera vuelta y que se repita”.

Para Mariela Cabrera, fiscal de Comunidad Elefante, no es viable un nuevo conteo de votos. “Como partido político no apoyamos la figura del recuento de votos porque nosotros consideramos que esa es única facultad de las JRV, y ese momento procesal ya concluyó, lo que sí se puede dar es un cotejo de actas”.

Acceder a un conteo no es lo prudente, según el análisis de Adolfo García, fiscal de URNG Maíz. “No, definitiva la resolución de la CC es extensiva, se establece una forma del proceso electoral que no está regulada en la ley, y no es competencia de la CC variar el procedimiento electoral”.

Según Gustavo Cruz, fiscal de Visión con Valores (Viva), algunos partidos quieren saltarse los pasos de la sentencia, no cumplir con el cotejo de actas y llegar hasta el conteo abriendo las cajas electorales.

“Lo incomprensible es que son los partidos políticos que tuvieron más de 25 mil fiscales de mesa, y sus fiscales no presentaron impugnaciones, no entendemos por qué ahora piden un conteo”, refirió.

La jornada

El Cope es uno de los puntos con mayor seguridad de Guatemala a la presente fecha. Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y de la Policía Militar resguardan el perímetro del Parque de la Industria porque es acá en donde se resguardan las cajas electorales con todos los enseres, incluyendo las papeletas. Las juntas electorales tienen hasta el próximo jueves para cumplir con el mandato de la CC y realizar las audiencias.

Las cajas electorales se transformaron en muros que dividen a una JED de otra, en donde los fiscales que no tienen capacidad para tener un representante en cada reunión deber de alternar por minutos entre una y otra y poder conocer los procesos que se desarrollan en cada audiencia.

Cada JED es un órgano independiente, pero habría sido oportuno que tuvieran una guía del Tribunal Supremo Electoral (TSE), al menos eso observó necesario María de los Ángeles Fuentes, directora ejecutiva de Guatemala Visible. “Podría dar cierto acompañamiento a las juntas el TSE, aunque sean autónomas las juntas; quizá tener un respaldo, porque es la primera vez que se está dando este escenario”, dijo Fuentes.

Una petición recurrente de la jornada de la jornada de ayer este fue un nuevo conteo de votos, pero aunque la resolución lo dicte, según Ignacio Andrade, observador de la Alianza en Defensa de la República (Ader), no sería en todos los casos.

“En este caso en particular estamos hablando de algunas mesas cuyo resultado haya sido tabulado e ingresado como parte del conteo, pero que no cuadra, ese sería el caso, que a mi manera de ver, podría darse”, comentó.

Hoy continúan las audiencias de revisión en las JED y en la JEDC.