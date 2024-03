El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández fue hallado culpable del delito de narcotráfico y tráfico de armas por un jurado de un tribunal federal de Nueva York. Según analistas, esta condena envía un mensaje de los Estados Unidos hacia los países centroamericanos incluido Guatemala.

Desde 1992 no se había registrado una condena similar, que abarcara a un exjefe de estado. En ese año fue el expresidente de Panamá Manuel Antonio Noriega, a quien condenaron a 40 años de prisión por el delito de narcotráfico.

Según el abogado internacionalista Christian González, el mensaje que el gobierno estadounidense envía a los grupos narcotraficantes de los países centroamericanos es simbólico, pues muestra que dicho país está dispuesto a condenar a personas aunque hayan tenido los más altos cargos en la función pública como un presidente.

Según el experto, algo similar podría ocurrir en Guatemala, debido a que se visualiza la existencia de una fiscalización de los Estados Unidos a los aportes que se hicieron en el pasado a candidatos a elección popular.

"Muchas cosas peculiares que vimos durante el proceso electoral creo que mostraban algún grado de infiltración al menos parcial de crimen organizado en las instituciones públicas, y algo interesante también aquí es que parte de los cargos tienen que ver con aportes del narcotráfico a la campaña electoral del expresidente Hernández", expresó el abogado.

Medios locales informaron que en los testimonios que se utilizaron para definir la culpabilidad del expresidente hondureño, se expresa que parte de la estrategia del crimen organizado era financiar a los principales partidos políticos.

Entre tanto, para el abogado Roberto Wagner, el mensaje de los Estados Unidos es político hacia la región.

A su criterio a la nación norteamericana le interesa el combate de dos temas torales: lucha contra el narcotráfico y migración, y aunque muchos de los programas enfocados a esos temas no han tenido los resultados esperados, la culpabilidad de Juan Orlando Hernández es como un "premio de consolación" para el país norteamericano al no haber logrado los objetivos que se tenían previstos, pero también da luz que Estados Unidos no olvida y aplicará las acciones que tenga en su poder ante casos de narcotráfico y corrupción.

Testimonios revelan estrategia del crimen organizado era financiar a los principales partidos políticos.

"Como que los Estados Unidos podemos ser laxos o podemos ser relajados en cómo tratar ciertos temas en su momento pero no olvidamos y los vamos a juzgar en base a lo que ustedes han hecho durante su presidencia y por el otro lado también es una forma en la que se utilizan las listas Engel y los listados Magnitsky", expresó el analista.

Wagner recalcó que sanciones aplicadas por Estados Unidos son utilizadas como herramientas para mantener una posición de poder en países como Guatemala y Honduras.

Prueba de ello es que el expresidente Alejandro Giammattei recientemente fue sancionado por el gobierno estadounidense con la lista Engel de actores corruptos, bajo el argumento que tuvo implicación en corrupción significativa, pues habría aceptado sobornos a cambio del desempeño de sus funciones públicas.