Curruchiche dice que la sanción que le impuso la Unión Europea es “irrisible”

“Y todo el pueblo de Guatemala sabe qué fue lo que pasó el 25 de junio y el 20 de agosto de 2023. Lo saben los 48 Cantones de Totonicapán, lo saben las autoridades indígenas de Sololá, lo saben las autoridades indígenas de Palín, Escuintla; lo sabe la sociedad civil, lo sabe la comunidad internacional. Obviamente existe ese gran complot para demeritar el trabajo que hace el Ministerio Público”, prosiguió diciendo.

Curruchiche enfatizó su rechazo a la sanción, argumentando que no posee activos ni ha viajado a Europa, calificando la medida como “irrisible” y “absurda”, y sugiriendo que la Unión Europea debería ocuparse de sus asuntos internos en lugar de interferir en los de Guatemala.

“Yo no tengo activos en Europa, no he viajado a Europa, por lo tanto es una sanción irrisible, absurda; Europa se está cayendo a pedazos, y creo que sería mejor que ellos se enfocaran en resolver sus problemas internos y estarse metiendo, como decimos en buen chapín, de ‘shutes‘ donde no les importa, ni les interesa”, aseguró.

Sancionados por la Unión Europea

La Unión Europea sancionó a cinco funcionarios guatemaltecos, incluida la fiscal general, por socavar la democracia y el Estado de derecho en Guatemala, restringiendo sus viajes y congelando activos en la UE.

Estas medidas se tomaron tras acusaciones de interferencia en la transferencia pacífica del poder en el país, particularmente relacionadas con la toma de posesión del presidente Bernardo Arévalo.

“Los perseguidos son responsables de socavar la democracia, el Estado de derecho y la transferencia pacífica del poder en Guatemala”, expresó en su momento el organismo en un comunicado.

Además de Curruchiche y la fiscal general Consuelo Porras, la UE sancionó a la fiscal, Leonor Eugenia Morales Lazo; al secretario general del MP, Ángel Arnoldo Pineda Ávila y también al juez Fredy Orellana.

Los mismos funcionarios también están incluidos en la “Lista Engel”, con la que Estados Unidos tiene como objetivo sancionar a los actores involucrados en actos de corrupción y ataques a la democracia en la región centroamericana.

MP señaló injerencia

En respuesta a las sanciones de la Unión Europea, el Ministerio Público de Guatemala rechazó categóricamente las sanciones, calificándolas de espurias y antidemocráticas.

En un comunicado, el MP señaló que “rechaza categóricamente los señalamientos espurios, maliciosos y antidemocráticos propiciados por el Consejo Europeo, que denotan profundo desconocimiento del sistema jurídico guatemalteco, atentan contra el estado de Derecho y la independencia que la ley otorga al ente investigador”.

El MP sostuvo que es una institución autónoma, objetiva e imparcial, y anunciaron acciones legales contra la UE por violar su autonomía e independencia.

Además, hicieron referencia a preocupaciones sobre posibles violaciones de derechos humanos y reiteraron su compromiso de continuar con las investigaciones para garantizar el cumplimiento de la ley y la búsqueda de la verdad en Guatemala.