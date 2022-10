Delegados del Congreso esperan hasta 300% más presupuesto para 2023

Reingeniería

Tanto la PDH como la Oficina Contra la Tortura coincidieron que necesitan una reingeniería, así como ampliar su cobertura en el territorio nacional. Las propuestas son parte de los nuevos equipos que fueron electos por los congresistas este año para ocupar los cargos por un lustro.

En marzo pasado tomaron posesión como relatores: Alfredo Sánchez, Ever Pérez y Lesther Castellanos; mientras que, en julio el pleno nombró a José Alejandro Córdova como Procurador de los Derechos Humanos.

El 26 de septiembre, los cinco relatores asistieron a la sala de trabajo para pedir un aumento de Q37 millones. “Es un presupuesto ineficiente…somos la otra cara del Procurador de los Derechos Humanos” indicó en su intervención Castellanos, quien agregó que actualmente la OPT tiene únicamente cinco sedes.

El funcionario explicó ante los congresistas que la visión el próximo año es descentralizar la entidad, tal como funciona la PDH a nivel nacional. Además de regionalizarla, también manifestaron que el presupuesto se destinaría para contratar más procuradores, así como digitalizar la Oficina.

Los relatores coincidieron que deberían de equipararse con la asignación presupuestaria que tiene el Instituto para la Asistencia a la Víctima del Delito. Institución dirigida por la exdiputada del Congreso, Alejandra Carrillo, que tiene asignado en el proyecto de ley Q52 millones.

A los días siguientes, la PDH asistió a la audiencia programada. Ante la ausencia de Córdova quien se encontraba en Ginebra, Suiza, la procuradora Adjunta, María Eugenia Rivera, fue la encargada de explicar ante la Comisión del por qué de Q120 millones piden Q167 millones más.

“Hemos realizado un diagnóstico y la situación de la PDH está precaria” manifestó Rivera. La recién nombrada funcionaria indicó que el plan estratégico de esta nueva administración es modernizar la institución, fortalecer el recurso humano y comprar vehículos e instalaciones para la oficina.

Salarios onerosos

La OPT registra en julio un total de 57 trabajadores en los tres diferentes renglones presupuestarios. De lo pagado ese mes fueron Q920,778, significa que, en un año, esta entidad paga en salarios alrededor de Q11 millones.

La partida más grande, es la de los cinco relatores que están bajo el renglón 011, quienes a excepción de la presidencia que gana Q60,625 mensuales, los cuatro restantes reciben en concepto de salario Q50,625. El tema de las remuneraciones fue uno de los puntos cuestionados por la comisión de Finanzas.

Por su parte la PDH detalla hasta septiembre cuenta con 673 trabajadores presupuestados. En total esta planilla mensual es de Q409 mil. Córdova gana Q50 mil 625, Q150 menos que su antecesor, Jordán Rodas, mientras que los procuradores adjuntos reciben Q40 mil 625.

El diputado de Winaq, Edgar Batres, quien ha asistido a las reuniones de la Comisión de Finanzas, indicó que le preocupa la forma en que se han desarrollado las audiencias y la forma en que se plantea la redistribución de los recursos.

Con relación a la asignación de OPT dijo no estar de acuerdo, ya que no se refleja el trabajo realizado “hemos solicitado informes sobre atención de migrantes y atención de menores en las cárceles del país, no hemos tenido respuesta”. En cuanto a la propuesta de la oficina de la PDH, manifestó que si se contempla un aumento ya que reiteró que es importante el fortalecimiento de la institución.

El día que la OPT expuso ante la Comisión, la representante del bloque Valor, Lucrecia de Palomo, preguntó que ha hecho los relatores ante la situación de los “héroes de la guerra” – militares que se encuentran con proceso legal –. Dijo que, si la respuesta satisfacía, de ello dependería su apoyo para aprobar a favor un aumento al presupuesto que solicitan. La respuesta de Castellano fue que se trabaja puntualmente en casos como este.

Se buscó la opinión de ambas oficinas para que explicaran detalladamente como se destinaría el presupuesto solicitado. La PDH dijo que enviaría las respuestas, la OPT manifestaron que los relatores andaban en comisión.