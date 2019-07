Denuncian anomalías en reparación de vehículos y adjudicación de estudios en el Mintrab que suman Q4 millones

El ministro de Trabajo, Gabriel Aguilera (derecha), escucha al diputado Amílcar Pop, durante la citación. Lo acompaña el viceministro Rolando Pernillo. (Foto: Cortesía)

En una citación en el Congreso de la República, el ministro de Trabajo, Gabriel Aguilera, escuchó durante alrededor de una hora y media la serie de señalamientos junto con su viceministro Rolando Pernillo, quien también fue cuestionado ya que cuando estuvo al frente de la Dirección de Finanzas ocurrieron varias de las supuestas anomalías.

Pop, quien es diputado de la bancada Winaq y preside la Comisión de Transparencia, denunció que el Ministerio de Trabajo (Mintrab) en apenas tres años gastó casi Q2 millones en la reparación de 32 vehículos, algunos de los cuales fueron enviados al taller 12 veces en un año, lo cual es una “clara sobrevaloración”.

“Es impresionante la cantidad de sobrevaloración de estos servicios. Un vehículo ha ido en un año 12 veces y se ha pagado Q140 mil, esto es obvio que responde a una pequeña estructura dentro del ministerio que está sobrevalorando y robando al Estado”, enfatizó el legislador.

Agregó que, según las investigaciones que hizo la Comisión, hay por lo menos dos empresas que no tienen domicilio fiscal y no existen, por lo cual, solo se le han hecho los pagos y no se ha recibido ningún servicio mecánico.

“Hablamos de un vehículo que en el mercado está valorado en Q125 mil, y ellos —el Mintrab— han pagado más de Q100 mil en servicios mecánicos en un año. Eso es grave porque pudieron haber comprado uno nuevo. Otro fue 11 veces al taller en un año cobrando Q140 mil”, cuestionó Pop”.

“Estamos hablando de por lo menos unos Q4 millones de sobrevaloraciones y desfalcos en los últimos años”, dijo el diputado Amílcar Pop.

Añadió que mediante la fiscalización descubrieron “cómo pequeñas estructuras pasan años y años robando Q2 o Q3 millones y se lo reparten entre tres o cuatro funcionarios”. El monto de la sobrevaloración lo calculó en Q1.5 millones.

Irregularidades en centros recreativos

Pop también denunció el pago para la elaboración de estudios de factibilidad “innecesarios y sobrevalorados” relacionados a remodelaciones y reparaciones en centros de recreación del Estado que administra la cartera de Trabajo.

Según el diputado, “hay Q1.5 millones en estudios fantasmales innecesarios, sin producto ni resultado” ya que incluso se han pagado para centros que ni siquiera están en funcionamiento, mientras que para el caso del que se ubica en Amatitlán se pagaron Q72 mil “solo por tomar fotos a un muro”.

También se cuenta un análisis por el cual se pagó una cantidad similar en estudios topográficos para la construcción de bases para depósitos de agua sin especificar ningún centro de recreación cuando todos tienen características distintas.

Según Pop, en estos estudios no precisamente hay una sobrevaloración, sino que “solo se le regalaron Q75 mil a un amigo”.

Añadió que, en el caso de los vehículos, los contratos se han otorgado principalmente a tres proveedores, y en igual número los estudios de factibilidad por lo cual “entre seis gentes le han robado al país”.

Darán seguimiento

Por su parte el ministro de Trabajo aseguró que darán seguimiento a la denuncia de la Comisión y que tomarán las medidas que sean necesarias, y no obstante que afirmó estas se produjeron cuando él aún no era titular de la cartera, Pop dijo que algunas irregularidades ocurrieron en el 2019.

“Desde que yo asumí hemos tomado acciones específicas para tener un mejor control del servicio de los vehículos y se están tomando todas las medidas de control y corrección con las recomendaciones de la Contraloría General de Cuentas”, aseguró Aguilera.

Añadió que hacen una investigación interna y si es necesario “tomaremos las acciones legales que correspondan para garantizar que, si en un momento hubo un acto ilícito que el ente competente que es el Ministerio Público haga las investigaciones”.

