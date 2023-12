Desechan tacha contra Mynor Moto y diputados le dan uno de los mayores punteos en proceso para relator

La Comisión de Derechos Humanos del Congreso tenían previsto formar este lunes 4 de diciembre las dos ternas que trasladarán al pleno para elegir a dos relatores titulares y sus suplentes para integrar la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles; sin embargo, la falta de quorum por no lograr consensos provocó que solo se llevara a cabo la puntuación para los 19 aspirantes, donde destaca el exjuez Mynor Moto.

“La tacha consistía en recortes de prensa, recortes de diarios de circulación del país, no era una petición para dejarlo fuera del proceso, sino que era una recopilación de recortes de prensa, donde lo sindican de algunos delitos; sin embargo, la Comisión no tiene la potestad de ser juez en esta instancia, entonces entramos a conocer los recortes de prensa, consideramos que no son suficientes como para vedar la participación del candidato”, expuso el presidente de la sala legislativa, Herbert Figueroa.

La mayoría de los diputados votó a favor y se procedió a hacer la puntuación de cada uno de los 19 aspirantes: uno de los de mayor punteo fue Moto (85 puntos), junto con la actual relatora Gloria Margarita López Rodas (86 puntos) y la diputada Lorena de León Teo (85 puntos), quien no logró la reelección como parlamentaria.

Punteo

Otto José Paz Kroell 79 puntos Mynor Moto 85 puntos Franklim Tereso Azurdia Marroquín 70 puntos Gloria Margarita López Rodas 86 puntos Evelyn Patricia Morales Vidal 80 puntos Silvia Lucrecia Villalta 76 puntos Sandra Lorena de León Teo 85 puntos Franck Steven Ríos 79 puntos Evelyn Fabiola Morales Chávez 81 puntos Gilma Esperanza Valladares 86 puntos Marlon Arnoldo López 76 puntos Jonathan Josué Mayorga Urrutia 80 puntos José Conrado García 75 puntos Jennifer Marcelina Guerra 75 puntos Juan José Bolaños 70 puntos Érick Estuardo Cárdenas 71 puntos Cecilia Ilusión Barrios Ortega 79 puntos Carlos Enrique Quino Pérez 78 puntos José Fernando Roca 77 puntos

Algunos diputados cuestionaron que haya sido el equipo de asesores de la Comisión quien hiciera la evaluación y determinara cuántos puntos se le brindaba a cada aspirante, pero por mayoría se aprobaron los punteos.

“Fíjese que tenemos un equipo de asesores de la Comisión y de cada diputado que se reúnen previo a las reuniones que tenemos y en ese caso, con base en la documentación presentada y los expedientes, hicieron una recomendación de punteo; sin embargo, no era vinculante, era para tomarla en cuenta a consideración de los diputados, hubo algunas calificaciones que no coincidían con la de otro diputado”, expuso Figueroa.

Sin embargo, cuando se procedería a votar para formar las dos ternas algunos diputados abandonaron la sesión, entre ellos el secretario Julio César López, así como los diputados José Alejandro de León Maldonado, entre otros, quienes permanecieron reunidos a puerta cerrada en un salón contiguo a la Comisión.

Estaba previsto que la Comisión nuevamente convocara para las 4 de la tarde de este lunes, pero se decidió que sea hasta este martes a las 8 de la mañana cuando se busque retomar la votación para integrar las ternas.