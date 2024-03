El pasado 26 de enero, el presidente Bernardo Arévalo, anunció un nuevo procedimiento para la selección de los 22 gobernadores titulares y mismo número para suplentes. Incluso el Ejecutivo modificó el Reglamento de la Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural en el que estableció un procedimiento para entregar las últimas ternas el pasado 1 de marzo.

Ayer el mandatario anunció los nombramientos, aunque no lo hizo para todos los departamentos, en tres de ellos, designó a titular y suplente, en dos solo el titular, en tres de estos nombró únicamente a suplentes, en Petén y Chiquimula los proceso quedaron pendientes ya que hay amparos por resolverse y en los 12 restantes, Arévalo devolvió las ternas a los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codede), ya que a su juicio ninguno de los postulados reunía las “condiciones para depositar la confianza pública”.

Observadores

Las ternas electas en Guatemala y Quiché, en donde el presidente nombró gobernadores fuero inicialmente motivo de queja administrativa ante la Secretaría General de la Presidencia. Esto por la falta de cumplimiento en la publicidad del proceso e idoneidad de los postulantes, a criterio de la Asociación de Abogadas Indígenas Chomija.

De los 12 departamentos impugnados por las juristas, solo en estos tres se nombró a los funcionarios. “Las autoridades indígenas y organizaciones civiles de estos territorios estarán vigilantes de las funciones de los gobernadores”, indicaron.

Ana López, abogada de la asociación, indicó “hay una inconformidad muy fuerte por la decisión del presidente y los pueblos no están de acuerdo, pero al final lo que esperan es que realmente estos gobernadores departamentales trabajen por el desarrollo de cada uno de pueblos".

Refirió que con los recursos administrativos cumplieron con su deber civil de facilitar al presidente la información relacionada con los postulantes, pero que la decisión le corresponde a Arévalo por mandato constitucional.

"Las autoridades de pueblos indígenas y organizaciones sociales lo que nos han argumentado es que van a estar observando el actuar de cada uno de los gobernadores para que su actuar sea adecuado bajo los principios de transparencia, enfocado a los derechos humanos para todas las obras y que todos los servicios se vayan facilitando en su territorio", advirtió la abogada.

Solo unos

En la conferencia de prensa en donde el presidente anunció a sus delegados, comentó la posibilidad de destituir a alguno de los gobernadores en caso de ser necesario.

"Las personas que en su desempeño se evidencie que no cumplen con las condiciones van a ser removidos como cualquier otro funcionario que en su conducta evidencie actitudes o comportamientos que no están de acuerdo con el compromiso de gobierno", afirmó el mandatario.

En siete departamentos se nombraron solo un puesto de los dos que les corresponde -titular y suplente-. En la conferencia Arévalo recordó que el expresidente Alejandro Giammattei, lo hizo de igual forma, no designó a los gobernadores suplentes.

Rony Linares consultor municipal en temas jurídicos comentó que es la primera vez que se realiza tal designación. A su juicio, al no estar clara la ley sobre las funciones del gobernador suplente se podría generar algún conflicto.

La Constitución contempla la figura del gobernador. Es en la ley del Organismo Ejecutivo en donde se menciona al suplente.

La normativa se limita a establecer que entra en funciones al momento que el titular no esté activo, no se esclarece la remuneración o funciones mientras no sea convocado a ocupar el puesto. Además, reconoció la posibilidad de que algún suplente pueda no tener madurez política y administrativa y busque desplazar al titular.

"Eso es un error de la ley porque en un momento dado puede generar algún tipo de conflictos y, como se dice, que el suplente le quiera meter zancadilla al titular", ahondó Linares.

Otro aspecto que abordó fueron las opciones que tienen los Codedes. El primero es enviar una nueva terna al presidente o bien, enviar la misma, lo cual podría entrampar el proceso.

El analista prevé que los Codedes se reúnan después de Semana Santa para repetir la conformación de las ternas. Tienen para hacerlo cinco días luego de recibir la notificación oficial.

En el caso de Petén y Chiquimula, se podrán nombrar hasta que la Corte de Constitucionalidad (CC) resuelva en definitiva los amparos.

Otro aspecto que advirtió es que impugnen en la CC los que conformaron las ternas, pero no fueron nombrados, lo cual también pondría en manos de la Corte la decisión final.

El gobernador es la persona que dirige y representa a un departamento, este se convierte en uno de los brazos del mandatario. Su competencia está circunscrita al departamento a su cargo y son los que atienden asuntos oficiales.

