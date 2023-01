Diez hechos no incluidos en el informe oficial que han marcado los tres años de gobierno de Alejandro Giammattei

Estos son 10 hechos que han marcado el rumbo de su administración, que no fueron incluidos en su rendición de cuentas.

Anomalías en los programas sociales

El 13 de marzo de 2020, apenas tres meses después de que el gobierno tomara posesión, se detectó el primer caso de covid-19 en Guatemala. A partir de ahí se aprobaron toques de queda para contener los contagios y también programas sociales para apoyar económicamente a sectores vulnerables.

El problema fue que varias anomalías en la ejecución de estas ayudas gubernamentales fueron denunciadas. Por ejemplo, el bono de la economía informal, que consistía en una entrega única de Q1 mil a vendedores informales que fueran incluidos en listas elaboradas por los alcaldes. Sin embargo, se detectaron personas fallecidas incluidas en los listados.

Otro de los programas fue el del apoyo alimentario a cargo del Mides y el Ministerio de Agricultura (Maga), que consistía en entrega de alimentos a familias. La ley prohibía que fueran incluidos beneficiarios de otros programas. Pese a ello, diputados de oposición detectaron más de 31 mil personas que ya habían sido incluidas como beneficiarias con otros bonos.

Manifestaciones del 21N

El sábado 21 de noviembre de 2021 miles de personas salieron a protestar en el Parque Central y en los alrededores del Congreso de la República, luego de que diputados aliados al presidente aprobaran el proyecto de presupuesto 2022 de manera exprés, sin revelar su contenido a congresistas de oposición.

La nula discusión permitió a la alianza oficialista aprobar un presupuesto que priorizaba proyectos de infraestructura susceptibles de corrupción y reducía presupuesto para educación superior y protección social, denunciaron tanques de pensamiento.

La tensión aumentó y deparó en la quema de parte de las instalaciones del Legislativo y ataques de la policía a manifestantes. Uno de ellos, incluso, perdió un ojo tras un ataque de un agente policial. Finalmente, tras la jornada de protestas, el presupuesto no entró en vigor.

Castillo pide la renuncia a Giammattei

Una noche antes de las manifestaciones del 21 de noviembre de 2021, el vicepresidente Guillermo Castillo pidió en una declaración pública al presidente Giammattei que ambos presentaran su renuncia dada la creciente inconformidad ciudadana.

“Con mucha claridad le he manifestado al presidente que las cosas no están bien”, afirmó Castillo, y reconoció que había tenido poca comunicación con el gobernante. “Fui elegido vicepresidente y juntos -con Giammattei- prometimos llevar las riendas conforme a la población lo requería, sin embargo, no ha sido como se esperaba”, señaló.

Asimismo, pidió el cierre de Centro de Gobierno, dirigido por Miguel Martínez, tras ser una entidad que calificó de inoperante.

Cierran Centro de Gobierno

Tras la solicitud del vicepresidente, el presidente Giammattei publicó el viernes 18 de diciembre de 2020 el Acuerdo Gubernativo 240-2020, del Ministerio de Gobernación, con el cual oficializó el cierre de la Comisión Presidencial Centro de Gobierno, la cual también había sido cuestionada por diversos sectores por duplicidad de funciones en el Estado.

Compran vacunas Sputnik V de forma opaca

En el primer cuatrimestre del 2021 el gobierno firmó un contrato con Human Vaccine LLC por 16 millones de dosis Sputnik V, sin embargo, el gobierno se negó a transparentar los términos aduciendo cláusulas de confidencialidad. Inclusive, se negó el contenido del mismo al Ministerio Público y Contraloría General de Cuentas.

Luego de que el mismo fuera filtrado, se reveló que el Ministerio de Salud hizo la compra sin asegurar garantía de cumplimiento por parte del proveedor y sin contar con un cronograma detallado.

La CGC presentó una denuncia en el MP contra la ministra de salud, Amelia Flores, y la viceministra administrativa, Nancy Pezzarossi por anomalías detectadas en la fiscalización.

Médicos protestan por falta de insumos

En febrero de 2022, médicos del Hospital San Juan de Dios realizaron una caminata del centro hospitalario hacia el Congreso de la República, en donde exigieron que fueran atendidos por la Comisión de Salud el Organismo Legislativo para denunciar falta de medicamentos, lentitud en procesos de licitación y equipo hospitalario obsoleto.

El entonces director del nosocomio, Gerado Hernández, reconoció la crisis y en parte atribuyó la misma a falta de oferentes en el mercado.

Aumentan homicidios y gobierno intenta ocultar datos

El 2022 reportó una tasa de 17.3 homicidios por 100 mil habitantes, la cual fue superior a la del 2021 y del 2022. Por primera vez en más de una década, la violencia homicida incrementó por segundo año consecutivo con relación a los 12 meses anteriores.

El gobierno reaccionó diciendo que no era viable comparar 2022 con 2021 y 2020, ya que estos últimos dos años fueron atípicos por las medidas de restricción de la pandemia. Sin embargo, organizaciones como Diálogos, que tiene un observatorio de violencia homicida, expusieron que esta justificación carece de validez técnica ya que, aun considerando el factor pandemia, las muertes violentas aumentaron más allá de las proyecciones estadísticas realizadas con datos de los últimos 20 años.

EE. UU. sanciona a diputados aliados al oficialismo

El pasado 9 de diciembre Estados Unidos sancionó a los diputados Allan Rodríguez y Jorge Estuardo Vargas, así como al exministro de energía y minas del gobierno anterior, Luis Alfonso Chang, por actos de corrupción.

A Rodríguez, diputado del partido oficial que presidió el Congreso durante 2020 y 2021, se le reprochó utilizar “su autoridad como presidente del Congreso para otorgar subvenciones para la construcción a cambio de sobornos financieros. Rodríguez ha utilizado su influencia política para llegar a acuerdos a cambio de sobornos y facilitó sobornos a otros, incluso, por ejemplo, supuestamente ofreciendo sobornos a cambio de votos en un proyecto de ley sobre el estado de emergencia durante una sesión plenaria del Congreso”, según la comunicación del gobierno estadounidense.

Aumento de inflación

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) subió en diciembre 2022 0.23% y esto provocó que Guatemala cerrara en 2022 con una inflación anual de 9.24%, la más alta desde 2008, lo cual superó las estimaciones que tenía el Banco de Guatemala.

En promedio, los precios crecieron cerca del 10% entre enero y diciembre. En el caso de los combustibles, el aumento fue del 40%, pues el galón de gasolina costaba cerca de Q22 a inicio de año y cerró con un costo promedio de Q34.

El poder adquisitivo del quetzal se ubicó en Q0.60, perdiendo Q0.40 centavos con relación al período base de diciembre 2010, y Q0.05 en relación con diciembre del 2021.

Deterioro en la salud del presidente

En las últimas semanas del 2022 el portavoz del gobierno, Kevin López Oliva, confirmó que el presidente Giammattei había acudido a un centro médico para “realizarse estudios médicos correspondientes a una gastritis aguda y así descartar una úlcera gástrica”.

López aseguró que el mandatario se “encuentra estable y en proceso de recuperación”, por lo que esperaba reincorporarse este miércoles a su “agenda de trabajo”.