Diputado Samuel Pérez llama “mediocre” a Aníbal Rojas y Junta Directiva del Congreso lo cita, pero no lo sanciona

“Revisando la propuesta que tienen, la verdad es que veo una agenda verdaderamente mediocre y no veo una sola iniciativa que sea a favor del pueblo de Guatemala. Yo no sé si ustedes entienden esto, pero la inflación va ser de alrededor de un 10 por ciento”, expuso Pérez.

Esto provocó que Rojas tomara la palabra y cuestionara la posición del parlamentario opositor.

“En primer lugar señor diputado, ni siquiera se tomó la molestia de leer la propuesta. Está más preocupado por cuántos likes le van a dar a la exposición que hizo”, expuso Rojas, a la vez que destacó que, a su criterio había temas relevantes en la agenda como la Ley de Servicio Exterior del Estado de Guatemala y el apostillado.

Inmediatamente Pérez respondió a Rojas, llamándolo “mediocre”.

“A mí me parece que más bien confirma el argumento de una agenda mediocre, apoyada por un diputado mediocre”, le señaló Pérez.

Esto provocó que interviniera la presidenta del Congreso, Shirley Rivera.

“Por el orden se le solicita que se dirija con respeto a sus colegas, diputado. Sino lo vamos a tener que retirar de esta instancia”, manifestó Rivera.

Terminada la Instancia de Jefes de Bloque, Pérez fue citado por la Junta Directiva bajo el argumento de que “incurrió en irrespeto en contra de un representante al Congreso de la República”.

“Yo fui a atender la citación que me pidieron, pero no la tomo como una amonestación. En todo caso, si me notifican de una amonestación pues lo más seguro es que la apele”, manifestó el diputado.

En tanto, miembros de la Junta Directiva explicaron que no se impuso ninguna sanción en contra de Pérez.

El artículo 67 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo señala que los diputados que faltaren a la ética o irrespeto contra un miembro del Congreso, luego de una investigación puede recibir una amonestación privada (si fuera leve), amonestación pública (falta grave) o se aplicaría un voto de censura.

Reunión

En la reunión de la Instancia de Jefes de Bloque se acordó que durante este primer periodo de sesiones ordinarias, el Congreso sesionará únicamente los jueves; sin embargo, se puede convocar a sesiones adicionales en el resto de días, según se considere necesario, lo cual coincide con el año de las elecciones, cuando muchos diputados dedican tiempo para la campaña en búsqueda de una reelección.

Para esta semana el Congreso sesionará miércoles y jueves (interpelaciones).