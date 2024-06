El presidente Bernardo Arévalo buscará, por segunda ocasión, una medida de excepción para su gobierno. Esta vez estará pidiendo el apoyo del Congreso en una reunión que se celebrará mañana en el Palacio Nacional.

La convocatoria, que nació desde la Presidencia de la República, fue confirmada por diputados del Congreso, quienes afirmaron ser invitados por mensaje electrónico para la reunión con el presidente, Bernardo Arévalo.

Esta sería la segunda ocasión en la que Arévalo buscaría conseguir un estado de excepción para su gobierno. El primero fue por una serie de incendios forestales, pero el Congreso lo rechazó debido a que no había normas de transparencia para los gastos que pretendía el Ejecutivo.

Para esta nueva reunión, los congresistas indicaron que la convocatoria que recibieron da cuenta de un acercamiento con el mandatario alrededor de las 15 horas. La misma se desarrollaría en el Salón Banderas del Palacio Nacional.

Poca información

Algunos diputados confirmaron tener conocimiento que el tema central de la reunión será buscar el apoyo para que el pleno del Congreso apruebe un estado de Calamidad, pero desconocen los argumentos para la medida; algunos deducen que podría ser a consecuencia de las lluvias, pero tampoco tienen certeza de los argumentos.

“Mañana estaremos en la reunión y evaluaremos los puntos. Como invitados vamos a escuchar al señor presidente, que es la máxima autoridad, y llegar a acuerdos con los distintos bloques”, dijo César Dávila, integrante de la Comisión Permanente.

De una manera similar confirmó el encuentro el diputado Jairo Flores, jefe del bloque Voluntad Oportunidad y Solidaridad (VOS). Flores confirmó su asistencia, pero destacó necesario que se necesita un diálogo político que permita el intercambio de ideas.

“Nosotros somos del criterio de asistir a una convocatoria del presidente para tratar distintos temas con mucho gusto. El punto es que ojalá ellos también estén dispuestos a escuchar las propuestas, porque muchas veces solo se nos informa y los replanteamientos que uno hace molestan un poco al Ejecutivo”, dijo.

La diputada de oposición Nadia de León, jefa de bloque Nosotros, asistirá a la reunión con el presidente, pero destacó que a ella no se le informó que era para concretar un estado de Calamidad.

“Lo que me llama poderosamente la atención es que todos sepan, menos algunos del Congreso. Tengo alcaldes que por medio de sus gobernadores les han expresado que se va a aprobar un estado de Calamidad, pero algunos diputados en el Congreso no conocemos absolutamente nada”, indicó la diputada De León.

Analizan asistencia

No todos los bloques que han sido invitados a la reunión con el presidente Arévalo confirmaron su participación. Elmer Palencia, jefe del bloque de oposición Valor, dijo que sí recibió la invitación, pero que es un tema que tiene que ser analizado por la bancada, por lo que no confirmó su asistencia.

“Como jefe de bloque soy el representante de la bancada, tengo que hablar con ellos para saber qué opinión tienen. Si en su mayoría el bloque me dice que asista, lo haré”, señalo.

El bloque legislativo Cabal destacó que no habían sido invitados hasta la mañana de este miércoles. El diputado Manuel Archila dijo que la bancada ha sostenido reuniones y que sus congresistas no habían sido convocados, pero de llegar a recibir el aviso del Ejecutivo, analizarán su asistencia porque hay temas importantes que tratar.

“Creo que es bueno el diálogo y estar abiertos para poder analizar algunos temas que están sucediendo u buscarles salida. Por ejemplo, el tema de la infraestructura con las lluvias, carreteras, el tema del puerto, la ampliación presupuestaria, junto a otros temas de interés nacional”, refirió.

El bloque de oposición Vamos, por ahora, no ha dado respuesta si fue o no invitado por la presidencia de Arévalo. Se consultó con el subjefe de bloque, Napoleón Rojas, junto a los congresistas, Víctor Valenzuela y Héctor Aldana, pero no han podido dar respuesta.