El MP acciona en el TSE contra binomio de Edmond Mulet por supuestamente haber incurrido en campaña anticipada

Curruchiche dijo que han hecho del conocimiento de los magistrados del TSE que el binomio presidencial de Cabal posiblemente han incurrido en propaganda anticipada utilizando el proceso legal que se le sigue al periodista Jose Rubén Zamora Marroquín, del cuál Mulet y Santa Cruz no son parte.

Recordó que según el TSE estamos en la fase de inscripción y postulación de candidatos, pero el binomio de Cabal, “en un intento de disque defender al gremio periodístico” interviene en un proceso electoral.

Explica que el 6 y 13 de marzo pasado, Mulet convocó a conferencias de prensa con el argumento de defender la libre emisión del pensamiento y algunos periodistas.

“En ambas conferencias de prensa el ciudadano Mulet ha posicionado su nombre, su imagen y el símbolo del partido, con el propósito y finalidad de ser favorecido el 25 de junio en las elecciones para presidente y vicepresidente”, dijo Curruchiche.

Agregó que la Feci cree que se está violentando el artículo 196 y 219 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos pues esta no es la fase en la que el binomio presidencial esté utilizando un proceso penal para hacer un nombre y una imagen a costa de un proceso de una persona -Zamora- que ha enfrentado ya dos procesos penales.

El pasado 20 de marzo, la Feci solicitó el retiro de derecho de antejuicio al candidato presidencial del partido Cabal, Edmond Mulet, por la posible comisión de obstrucción de la justicia.

La petición de Feci es por declaraciones que dio Mulet sobre la persecución penal que ordenó el juez Jimi Bremer contra varios periodistas y columnistas de elPeriódico a quienes el MP señala de obstrucción a la justicia, como parte del proceso que se sigue en contra del presidente de ese medio, Jose Rubén Zamora Marroquín, quién está detenido desde el 29 de julio de 2022 por un supuesto caso de lavado de dinero.

Solo por opinar

Mulet dijo el pasado 20 de marzo que está señalado de conspirar para obstruir la justicia solo por haber opinado y manifestarse en contra de la investigación ordenada contra periodistas y columnistas de elPeriódico.

Reconoció que hace 15 días presentó dos memoriales, uno en la Procuraduría de Derechos Humanos, para que la procuradora especial de protección a periodistas accione, investigue y proteja a los periodistas que están siendo señalados.

Agregó que el otro memorial lo presentó en el MP, para que este investigue a quienes están acosando a los medios de comunicación.

Afirmó que los memoriales son acciones legales que la Constitución Política de la República le otorga dentro del marco legal y que él puede opinar, accionar, presentar memoriales, pero el MP lo que hace es señalarlo de conspirar para obstruir la justicia, lo cual es una aberración legal.

Mulet dice que si la CSJ decide levantarle el derecho de antejuicio, entonces un juez podría empezar a investigar si cometió conspiración, pero que eso no absolutamente nada que ver con la campaña electoral.

“Yo ya estoy inscrito – como candidato presidencial- ya tengo mi credencial, soy candidato oficial del partido Cabal”, dijo Mulet.

“Este tipo de acciones no nos dan miedo… nos pusieron en la lista de los perseguidos a nivel nacional, y eso me honra a mí, estar en la lista d ellos perseguidos y no en la de los perseguidores, de los malos, de los asesinos, de los violadores de Derechos Humanos”, concluyó Mulet ese día.