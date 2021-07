“Hemos perdido la confianza en la fiscal general”: EE.UU. paraliza cooperación con el Ministerio Público

Estados Unidos anunció este martes que paralizará “temporalmente” la cooperación con el Ministerio Público de Guatemala después de la destitución del fiscal anticorrupción de ese país, Juan Francisco Sandoval, que ya había sido condenada por Washington.

La decisión la dio a conocer en una rueda de prensa la portavoz adjunta del Departamento de Estado de Estados Unidos, Jalina Porter.

Según información de La Voz de América, Porter especificó que, como resultado de la destitución de Sandoval “hemos perdido la confianza en la fiscal general (María Consuelo Porras) y en sus decisiones e intenciones de cooperar con el gobierno de Estados Unidos y luchar contra la corrupción de buena fe”.

La vocera de la diplomacia estadounidense recordó las visitas a Guatemala de la vicepresidenta Kamala Harris, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, y la directora de la Agencia de Estados Unidos para el desarrollo (USAID), Samantha Power.

Ante la remoción de Sandoval, explicó Porter, Estados Unidos ha pasado “temporalmente” a un tipo de cooperación parcial con el ministerio público en tanto espera los resultados de “una revisión de nuestras prácticas comerciales”.

Finalmente, dijo que Washington observa con celo si surgen acciones adicionales “que socavarían el estado de derecho para la independencia judicial en Guatemala”.

El viernes 23 del mes en curso, la fiscal general y jefa del Ministerio Público dio a conocer en redes sociales de la institución que destituía a Juan Francisco Sandoval luego de haber sido víctima de “vejámenes”.

La medida anunciada por Porras ha causado distintas reacciones por parte de la sociedad civil en Guatemala, así como de diplomáticos internacionales como Antony Blinken, secretario de Estado de EE. UU., quien criticó la acción.

“Estamos con el pueblo de Guatemala y con el fiscal Juan Francisco Sandoval, a quien reconocí este año con un premio Campeón Anticorrupción. Su despido socava el estado de derecho y fortalece las fuerzas de la impunidad. Los guatemaltecos merecen algo mejor”, sentenció.

