EE. UU. sanciona a exministros del gobierno de Alejandro Giammattei por “acciones corruptas”

La sanción impuesta por Washington señala que los exfuncionarios y sus familias son considerados “como generalmente no elegibles para ingresar a los Estados Unidos”.

“Estados Unidos designa a Gendri Rocael Reyes Mazariegos (“Reyes”) , ex Ministro del Interior, a Alberto Pimentel Mata (“Pimentel”) , ex Ministro de Energía y Minas (MEM), y a Óscar Rafael Pérez Ramírez (“Pérez”) , Viceministro de Desarrollo Sostenible del MEM, generalmente no son elegibles para ingresar a los Estados Unidos, debido a su participación en corrupción significativa”.

Añade que “Reyes, Pimentel y Pérez aceptaron sobornos a cambio del desempeño de sus funciones públicas durante sus mandatos. Sus acciones corruptas socavaron el estado de derecho y la transparencia gubernamental en Guatemala”.

El documento detalla que “Estados Unidos apoya a los guatemaltecos que trabajan para promover la rendición de cuentas de los actores corruptos”.

“También reafirmamos nuestro compromiso de contrarrestar la corrupción a nivel mundial, que perjudica el interés público, debilita el estado de derecho y las instituciones democráticas, obstaculiza la prosperidad económica y restringe la capacidad de los gobiernos para responder eficazmente a las necesidades de sus pueblos”, refiere el documento.

Según el Departamento de Estado, “la corrupción socava la democracia y la confianza pública en las instituciones”, por lo que “Estados Unidos sigue comprometido a utilizar todas las herramientas disponibles para promover la rendición de cuentas de quienes socavan la democracia en Guatemala, incluidos aquellos que intentan socavar las elecciones del 20 de agosto”.

“Estas designaciones públicas se realizan en virtud de la Sección 7031 (c) de la Ley de Asignaciones de Programas Relacionados, Operaciones Extranjeras y del Departamento de Estado de 2023, según lo dispuesto por la Ley de Asignaciones Continuas”, detalla la nota.

Además, dice que “el Departamento -de Estado- también está designando a la hija adulta de Reyes, Melanny Elizabeth Reyes Argueta, a los hijos menores de Reyes, a la esposa de Pimentel, Ana Isabel Carrillo Fabián de Pimentel, a los hijos menores de Pimentel y a la esposa de Pérez, Elbia Carolina Cruz Muralles, como generalmente no elegibles para ingresar a los Estados Unidos”.

Otras sanciones

Estados Unidos restringió visas a una docena de funcionarios y particulares de Guatemala por contribuir a “socavar la democracia” en el país, informó este martes el Departamento de Estado.

El gobierno del presidente estadounidense Joe Biden “rechaza los continuos esfuerzos por socavar la transición pacífica del poder” al presidente electo guatemalteco, Bernardo Arévalo, afirma el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, en un comunicado.

“Estados Unidos apoya a quienes buscan salvaguardar la democracia y el Estado de derecho en Guatemala”, donde la tensión ha ido en aumento con protestas tras allanamientos al tribunal electoral y acciones judiciales para suspender al partido de Arévalo, Semilla, añade.

El presidente electo estima que las acciones de la fiscal general, Consuelo Porras, el fiscal Rafael Curruchiche y el juez Fredy Orellana forman parte de un “golpe de Estado en curso” por el temor de las élites a su promesa de combatir la corrupción.

Washington lleva semanas pidiendo una transición política pacífica.

Destacó que Estados Unidos apoya a quienes buscan salvaguardar la democracia y el estado de derecho en Guatemala.

Explicó que según la Sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, están imponiendo restricciones de visa a más de una docena de personas y a sus familiares directos, por socavar la democracia y el estado de derecho.