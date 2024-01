“El pueblo expresó su voluntad”: Las frases y momentos que marcaron la agitada toma de posesión en Guatemala

Una asunción que, tradicionalmente no dura mucho, s e extendió hasta las horas de la noche, en medio de una controversia en el Congreso sobre la toma de posesión de los nuevos diputados y la Junta Directiva.

Los momentos de tensión continuaban por la noche, cuando diputados invadieron el lugar de la junta del Congreso, retrasando aún más la toma de posesión.

Diversas personalidades, tanto nacionales como extranjeras, así como organizaciones, utilizaron diversos medios para expresar su opinión sobre este acontecimiento.

Estas son algunas de las frases que marcaron la jornada:

“Me voy con la tranquilidad que Guatemala y Bernardo Arévalo saben que tienen en Chile y en nuestro gobierno un aliado para la construcción democrática de una sociedad más justa. !Seguimos!”

Gabriel Boric, presidente de Chile.

“La voluntad popular se respeta”

Santiago Peña, presidente de Paraguay.

“Bernardo Arévalo y Karin Herrera fueron elegidos democráticamente por el pueblo de Guatemala. Según la Constitución, son el presidente y la vicepresidenta. Taiwán insta a todas las partes a respetarlo y a apoyar un proceso democrático tranquilo y pacífico. Taiwán 🇹🇼 está con Guatemala”.

Embajada de Tawián en Guatemala

“El pueblo guatemalteco expresó su voluntad democrática en elecciones justas, libres y transparentes”.

Declaración de OEA y la UE.

“Los diputados tienen la responsabilidad de respetar la voluntad popular expresada en las urnas. Se está intentando vulnerar la democracia con ilegalidades, nimiedades y abusos de poder. El pueblo guatemalteco y la comunidad internacional están observando”.

Bernardo Arévalo, presidente electo.

“Guatemala y el mundo tienen la certeza de que hoy, Bernardo y yo asumimos la Presidencia y Vicepresidencia respectivamente. Que los retrasos para el inicio de la ceremonia no nos quiten la alegría y esperanza con el que millones han amanecido este 14 de enero histórico.”

Karin Herrera, vicepresidenta electa.

“El pueblo guatemalteco expresó su voluntad democrática en elecciones justas, libres y transparentes. Esa voluntad debe ser respetada”.

Josep Borrell, representante de Asuntos Exteriores de la Unión Europea.

“La Fiscalía, como en Perú, como en Colombia, ha tenido una actitud adversa a la presidencia e incluso ha intentado poner presa a la vicepresidente elegida por el pueblo”.

Gustavo Petro, presidente de Colombia.

“Como Presidenta del Sistema de Integración de Centroamérica, hago un llamado urgente a la Asamblea Legislativa de Guatemala para que se cumpla el mandato constitucional y se proceda a la toma de promesa de ley del presidente Bernardo Arévalo”.

Xiomara Castro, presidenta de Honduras

“La voluntad del pueblo de Guatemala, libremente expresada en las urnas, en un proceso electoral transparente, debe ser respetada”.

Pedro Sánchez, jefe del gobierno español

“A Joe Biden no le gustaba el fiscal jefe de Ucrania porque no hacía lo que quería la izquierda estadounidense. Ahora el equipo de Biden va a por la fiscal superior de Guatemala porque ella no está haciendo lo que quieren los progresistas de DC”.

Richard Grenell, político republicano de EE. UU.

“Dejamos un mejor país del que encontramos”, argumentó el gobernante de 67 años, tras un discurso de casi una hora (…) Estamos tremendamente agradecidos por esa confianza que el pueblo de Guatemala nos dio en las urnas en las elecciones de 2019″.

Alejandro Giammattei, presidente saliente de Guatemala

“Contra Julio Héctor se cometió una injusticia, con mañas y malas artes un enfermo de ambición metió un proceso espurio”.

Edmond Mulet, sobre impedimento para que asuma diputación Julio Héctor Estrada.