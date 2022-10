Elección de CGC: Tabla de gradación no calificará resultados de pruebas psicométricas

Llegar a esto no fue fácil, la Comisión necesitó de cuatro jornadas de trabajo por los criterios opuestos y notorias divisiones al momento que las propuestas eran sometidas a votación.

Pero pese a su aprobación no todos los comisionados están satisfechos con los parámetros de calificación, hubo aspectos clave que no fueron aceptados o que no recibieron la ponderación ideal, según sus argumentos.

Una de las mediciones que no tendrá puntos en la tabla de gradación son los resultados de las pruebas psicométricas, herramienta que puede medir de manera científica los niveles de honradez de un aspirante.

Siete comisionados lo creían necesario para la persona que va a encargarse de liderar la fiscalización de los recursos públicos del país, pero 15 decidieron votar en contra y el punto fue descartado.

Se alcanzó la mayoría calificada con 15 votos porque la mesa estaba integrada con 22 de sus 23 miembros. Milvia Elías, decana de la Universidad Regional, faltó a la reunión y su ausencia inclinó la balanza a favor de los que no querían puntear las pruebas psicométricas.

“Creo que nos perdimos una muy buena oportunidad de valorar aspectos muy importantes y quiero que quedé en acta que lamento mucho esta terrible decisión que se ha tomado”, señaló Byron González, representante del Colegio de Contadores y Auditores Públicos de Guatemala (CPA).

Gerson Tobar, decano de la Universidad Davinci, era otro de los comisionados que apoyaba puntear las pruebas psicométricas, “este tipo de pruebas es el que utilizamos también para poder enfocar mejor el perfil hacía la persona más idónea. Yo no puedo percibir a un contralor que no pueda planificar u organizar”.

Pero Luis Suárez, decano de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) opina diferente, “yo también quiero que quede en acta que discrepo porque no se va a dejar de valorar, se va a dejar de puntuar que son dos cosas completamente diferentes, la valoración no va a ser objetiva sino subjetiva”.

Entrevista y plan de trabajo

Conocer a detalle el plan de trabajo del futuro Contralor mediante una entrevista tendrá una calificación de 8 puntos, pero no se terminó de afinar la metodología utilizar.

Si las entrevistas llegan a ser presenciales los comisionados podrán cuestionar y hacerles preguntas, pero si se trata de tan solo grabar un video prácticamente todo aquel que acuda a la grabación tendrá esos 8 puntos asegurados.

“Yo también considero que es un aspecto importante porque es la forma como vamos a enterarnos del plan de trabajo y visión de cada uno de los candidatos”, manifestó María Antonieta del Cid, decana de la Universidad Rafael Landívar.

A medida que se fue aprobando la tabla de gradación Roberto Moreno, presidente de la Comisión, explicó que ve un tanto complejo el poder hacer una medición de los aspirantes.

“Para mi es complicado medir los méritos de las personas solo en función de lo que dice el papel, yo soy del criterio que si uno tiene mayores elementos de juicio cuantitativos y cuenta con los instrumentos adecuados el criterio es más completo”, precisó.

Evaluación complicada

Guatemala Visible entregó a la Comisión una serie de recomendaciones técnicas para la elaboración de la tabla de gradación, pero la mayor parte de sugerencias no fueron aprobadas.

María José López, analista de Guatemala Visible, explicó que ven que no se pensó en los medios de verificación para validar los documentos que presenten los aspirantes, lo que podría traer complicaciones a futuro.

“Se discutió bastante en la convocatoria y requisitos que deben de cumplir los aspirantes, pero decir de manera concreta de que institución deben de venir los documentos, como saber que no es un documento falso, como saber que no hay plagio. Son cosas que han pasado en otros procesos, que podría pasar acá y no se discutió”, explicó.

También ven calificaciones que no tienen sentido como el dar puntos a la licenciatura en contaduría, ya que es un requisito constitucional y son puntos que por “obligación” ya tienen todos los aspirantes.

“El asignar puntos a la licenciatura en contaduría, que en su área recibe el 90% de la calificación, dice mucho. Lo mencionaba un comisionado que era el equivalente a regalarle puntos a un estudiante solo por presentarse al examen”, agregó López.

Pero una de las herramientas que si tuvo que tener puntos dentro de la tabla de gradación era la tabla de gradación, para la analista era un método científico viable para medir a todos aquellos que aspiran liderar la CGC.

“Los comisionados al final tienen sesgos, pero lo beneficioso de la prueba psicométrica es que genera una evaluación científica, rigurosa, técnica, hasta mide si una persona es honesta o no; algo que puede ser subjetivo pero que la prueba hasta la presenta con una métrica”, puntualizó.

La Comisión comenzará con la revisión de expedientes este sábado a las 8 horas, esperan poder publicar el próximo martes el listado de los profesionales que no llenaron los requisitos.