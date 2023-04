Elecciones Generales 2023: En la tercera semana de campaña el TSE agiliza la entrega de credenciales pendientes

“Se solucionó, tanto que el día de hoy -ayer- recibí 30 credenciales. A mí me hacen falta tal vez unas 16 o 18, entonces ya estamos bien”, dijo César Romano, fiscal de la UNE, que reconoció que ayudó las quejas públicas que expusieron por los atrasos del Tribunal.

“He tenido la oportunidad de -participar en- los procesos electorales del 2015 y 2019, y considero que -en este- ha habido varios retrasos, sobre todo en la publicación de resoluciones y entrega de credenciales, que había estado un poquito retrasado a 15 días que inició la campaña”, señaló Diego Ronquillo, fiscal de Creo, quien aseguro que este lunes recibió una buena cantidad de credenciales pendientes.

Otro de los partidos políticos que había cuestionado el retraso en la entrega de credenciales fue Movimiento Semilla, pero su fiscal titular, Juan Gerardo Guerrero, manifestó que también ya cuentan con los documentos pendientes.

“Ahorita estamos recibiendo nuestras credenciales, tenemos aún unos pendientes en municipios, pero ya lo han estado gestionando rápido la entrega de nuestros documentos”, refirió el representante de Movimiento Semilla, que agregó que “ya cuentan con la mayoría”.

Los tres fiscales, que en la pasada reunión con autoridades del TSE manifestaron retrasos en las credenciales, necesarias para hacer campaña, coinciden que el tema ha sido subsanado, quedando pendientes aquellas candidaturas que ingresaron cerca del plazo límite.

Actualmente, autoridades electorales informan que no pueden detallar cuantas credenciales quedarán pendientes de entrega porque hay expedientes en fase de evaluación, pero hasta el pasado 10 de abril e TSE había entregado 5 mil 480 credenciales.

Pese a que el TSE ha tratado de responder en la entrega de credenciales, los retrasos, aunque han ido siendo subsanados, son preocupantes, según opinó Virginia Pinto, de la Asociación en Investigación y Estudios Sociales (ASIES).

“El criterio para poder realizar la campaña electora es justamente contar las credenciales para empezar con la campaña. No solo es el retraso, pero existe una desventaja en las temporalidades, algunos partidos ya cuentan con credenciales y empezaron la campaña electoral”, señaló la analista.

Pero este retraso a criterio de Pinto, también perjudica a los ciudadanos, debido a que “tendrán que estarse enterando de nuevas propuestas que serán condensadas”, lo que deja a un futuro votante con menos tiempo para analizar a profundidad los ofrecimientos que no salieron a la luz el pasado 27 de marzo, cuando oficialmente arranco la campaña electoral del 2023.

Al respecto, la Misión de Observación Electoral de Guatemala (MOE – GT), considera que existen expedientes qué ingresaron a último minuto, pero añade es primordial qué los procedimiento se agilicen.

Agregar qué aunque la Ley Electoral y de Partidos Polticoos establece tiempos para la emisión de resoluciones de inscripción la misma no indica un tiempo específico para la emisión y entrega de las credenciales.

“Es oportuno recordar que los propios magistrados indicaron que la campaña la deben realizar aquellos candidatos que tengan su credencial, ya que dicho documento ratifica la inscripción y otorga un reconocimiento para participar en las elecciones. Sin embargo, en la LEPP y en sus reglamentos, no hay limitación alguna o condición a las credenciales para realizar campaña electoral”, refirió la MOE – GT.

¿Cuántos binomios están inscritos?

Los candidatos a distintos cargos de elección popular ya pueden pedir el voto, pero para hacerlo necesitan contar con la credencial que certifique su inscripción.

Hasta el pasado lunes 10 de abril eran 22 los binomios presidenciales que ya contaban con el documento que les permite hacer campaña política, siendo la más reciente la agrupación política, Mi Familia, que obtuvo sus documentos el pasado 31 de marzo.

Compromiso, Renovación y Orden (Creo) ya solventó su situación jurídica, luego que el Pleno de magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) resolvió de manera favorable un recurso legal.

Francisco Arredondo, candidato presidencial de Creo, ya está en la disposición de poder recibir su documento, y será entregada el próximo miércoles 12 de abril, según explicaron autoridades del partido político, lo que los convertirá en el último binomio en recibir los documentos; sin contar las dos candidaturas que están en fase de amparos.

Anulan asamblea

La inscripción del binomio presidencial del Partido de Oportunidades y Desarrollo (Poder), no fue aceptada, debido a que el TSE al analizar las actas de la asamblea encontró una serie de errores que no permitieron dar por válido el evento político, y en consecuencia todas las proclamaciones de candidatos que la agrupación había hecho, no quedaron válidas.

En la resolución se ordena al Registro de Ciudadanos “conminar” al Comité Ejecutivo Nacional Provisional de Poder para que repita el procedimiento y conforme el órgano como corresponde, sin embargo, derivado de que ya ha finalizado la inscripción de candidatos, se complica la situación para la participación del partido político.

Dicha agrupación había proclamado para la presidencia del partido a Óscar Castañeda y para candidato a la vicepresidencia, a Luis Adrián Ruiz. Al ser consultadas las autoridades del partido explicaron que van a impugnar ante el TSE, y de ser necesario, ante la misma Corte Suprema de Justicia (CSJ).

El pasado jueves 30 de marzo, un día antes que el TSE anulara la asamblea de Poder, su fiscal explicó que estaban “preocupados porque estamos de brazos cruzados, no podemos hacer ningún llamamiento a nuestros simpatizantes, a la sociedad guatemalteca como partido político, la razón, porque no se nos han extendido las credenciales correspondientes”.

En respuesta al partido político, Irma Palencia, presidenta del TSE, manifestó que ese tipo de comentarios, que no explican todo el panorama legal, puede ocasionar desconfianza en la autoridad electoral.

“Así se genera la desinformación porque las credenciales están al día, el asunto con su organización – Poder – es que hay un recurso y no se le puede dar credencial porque todavía está pendiente”, señaló.

La presidenta, posteriormente en una rueda de prensa, agregó que no tienen “ninguna presa (de credenciales), vamos al día. Algunos aducen a que nos faltan algunas credenciales, pero lo que está ocurriendo es que esos expedientes están en análisis o penden de algún recurso, la credencial se puede entregar una vez sea confirmada la inscripción”.

Los no inscritos

No todos los binomios presidenciales obtuvieron el visto bueno del Registro de Ciudadanos, o bien del Pleno de magistrados del TSE, ya que dos agrupaciones políticas no han conseguido inscribir a sus candidatos.

Uno de ellos es el Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP), que impulsa la candidatura presidencial de Thelma Cabrera, que en las elecciones generales del 2019 obtuvo el cuarto lugar.

Su compañero de fórmula para las elecciones de este 2023 es Jordán Rodas, el anterior Procurador de los Derechos Humanos (PDH), y excandidato para rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC).

Este binomio no fue inscrito porque el candidato vicepresidencial, Rodas, tenía una denuncia que le impidió contar una Constancia Transitoria de Inexistencia de Reclamación de Cargos, popularmente conocida como, finiquito.

El segundo binomio no inscrito fue el del partido político, Podemos. Agrupación que impulsa a Roberto Arzú y a David Pineda, abogado penalista, que quedaron fuera por decisión del TSE.

Roberto Arzú, consiguió el quinto puesto en las elecciones generales del 2019, pero en esta ocasión no fue inscrito porque mantuvo reincidencia en casos de campaña anticipada, según lo resuelto por el TSE.

Roberto Arzú, había sido advertido el año pasado de no ser inscrito por campaña anticipada, junto a Neto Bran, alcalde de Mixco que busca la reelección.

El candidato presidencial denunció públicamente una aparente estrategia política que buscaría dejarlo fuera del proceso electoral, y aunque ha presentado una variedad de acciones legales, ninguna ha logrado conseguir su reincorporación al proceso.

¿Candidaturas inconstitucionales?

El artículo 186 de la Constitución Política de la República de Guatemala explica las prohibiciones para optar al cargo de presidente y vicepresidente, pero en la contienda electoral del 2023, a criterio de juristas, existen dos candidaturas que riñen con la norma constitucional.

La primera es la de la coalición Valor – Unionista, que impulsan a Zury Ríos como candidata presidencial, hija del exjefe de Estado, Efraín Ríos Montt, y que, a criterio de expertos, mantiene una expresa prohibición constitucional.

Los críticos a esta candidatura, afirman que Zury Ríos no podría participar porque está dentro de los grados de consanguinidad, que prohíbe la Constitución por ser hija de un golpista.

La segunda candidatura que despertó dudas, es la de Romeo Guerra, vicepresidenciable de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), compañero de fórmula de Sandra Torres.

Guerra, hasta poco tiempo antes de ser proclamado candidato, era pastor de una iglesia evangélica, lo que riñe con el inciso “f” del 186, que prohíbe a los ministros de culto de cualquier religión aplicar a estos cargos.

Inconformes con sus inscripciones presentaron acciones legales, incluidos amparos en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que en una primera resolución no dejó en suspenso dichas inscripciones, pero aún está pendiente una resolución definitiva.