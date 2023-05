Elecciones Generales 2023: Impresión de papeletas sigue en medio de críticas de los partidos políticos

El TSE había convocado a los fiscales para revisar solo el diseño de la boleta presidencial; que aparece con la fotografía del binomio, logotipo y nombre de los candidatos, esta será la papeleta blanca, sin embargo, la Dirección Electoral ya contaba con el arte del resto de boletas, las cuales fueron presentadas a los fiscales para validarlas antes de que inicie el proceso de impresión.

Juan Gerardo Guerrero, fiscal de Semilla, considera que todas las boletas se encuentran bien y “se logran ver bien los logos de todos los partidos políticos”.

Al hablar de la papeleta de diputados por el Listado Nacional, Diego Ronquillo, fiscal del partido Compromiso, Renovación y Orden (Creo), considera que el logotipo de los partidos es pequeño, al igual que el nombre de los candidatos.

“Los nombres son chicos, están todos los nombres, los símbolos, pero a la percepción son muy reducidos, pero sí aparecen en todas las papeletas”, dijo el fiscal.

Pero el tamaño de los logotipos se ve más perjudicado al hablar de coaliciones, según Elmer Palencia, fiscal de Valor, que pudo evaluar boletas en las que mantienen una alianza con el Partido Unionista.

“Si nos vimos afectados con el tamaño del símbolo. Se tiene que trabajar para que todos los partidos tengamos el mismo espacio para los símbolos y los nombres, pero los que vamos en coalición quedamos más pequeños”, admitió.

Héctor Aldana, fiscal de Vamos, explica que respeta los protocolos de seguridad de la reunión de este lunes, ya que no se les permitió a los fiscales ni a los medios de comunicación documentar los artes, pero considera que sería prudente que los votantes conozcan previamente cómo será la boleta que recibirá el 25 de junio.

Por su parte, Lorena Flores, fiscal de Cambio, tuvo una lectura similar: “yo sugeriría que las papeletas sean observadas por ciudadanos para que su ojo que no está acostumbrado a los logos pueda hacer una diferencia, para hacer una identificación de cada partido, para evitar confusión al momento del sufragio”.

En respuesta las inquietudes Gloria López, directora electoral, explicó que en ningún proceso electoral se ha expuesto el arte final de la boleta por cuestiones de seguridad. Además, explicó que el tamaño de la letra de la boleta por el Listado Nacional no puede ser cambiado, ya que se acordó entre el TSE y las agrupaciones incluir la nómina de candidatos.

Referente a los símbolos de los partidos, la Dirección Electoral entregó a los fiscales las herramientas de medición para que todos aquellos que tuvieras dudas evaluaran a detalle las dimensiones.

“A la vista del ojo humano pareciera que algunos son más pequeños, pero es por la forma, las coaliciones se van a observar un poco menos porque los dos tienen que ocupar el tamaño de un solo partido político”, explicó López.

Por imprimir las boletas

A partir de este momento las tres imprentas que tienen a su cargo la impresión de las papeletas pueden comenzar con el trabajo, según explicó López.

La funcionaria del Tribunal Supremo Electoral (TSE), explicó que no han recibido ninguna solicitud de prórroga de parte de las imprentas, por lo que se mantiene como fecha límite para la recepción el 13 de junio, 12 días antes de los comicios.

“Hasta el momento no existe ninguna solicitud de prórroga – de las imprentas – lo que planteamos nosotros fue una fecha necesaria para realizar el embalaje, pero ya veremos en el transcurso de la impresión de papeletas cómo se va desarrollando y si se necesita hacer un pequeño ajuste al cronograma, lo haremos”, señaló.

López concluyó explicando que el próximo 25 de junio cada Junta Receptora de Votos tendrá sus cajas electorales con las distintas papeletas y demás documentos necesarios para el sufragio.

TSE respalda al Registro de Ciudadano

La semana pasada, la Corte de Constitucionalidad (CC) declaró sin lugar una apelación que presentó Carlos Pineda, candidato suspendido para la presidencia por el partido político Prosperidad Ciudadana.

Entre la resolución, la CC ordena al Ministerio Público (MP) investigar a quien resulte responsable de actividades ilícitas; el amparo que frenó a Carlos Pineda expone supuestas irregularidades en una asamblea que respaldó y defendió de manera pública Ramiro Muñoz, director del Registro de Ciudadanos.

Al respecto, Irma Palencia, presidenta del TSE, explicó que dan su respaldo al órgano electoral, “nosotros respaldamos a todos nuestros funcionarios, no puede usted por un caso en particular mencionarme solo a una persona, todos nuestros funcionarios y empleados, ya tengan un cargo alto o mediano, todos son parte de nuestro equipo, y por supuesto que están sujetos a una investigación no quiere decir que no estemos apoyándolos”.

Los binomios inscritos

En la papeleta de candidatos a la presidencia aparecerán 22 binomios de 24 partidos políticos porque existen dos coaliciones, mientras que dos agrupaciones no presentaron oferta presidencial, se trata del Partido de Avanzada Nacional (PAN) y el Partido Popular Guatemalteco.

A otras dos agrupaciones no se les permitió la inscripción de sus binomios, siendo Podemos que impulsaba a Roberto Arzú y a David Pineda, y el Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP) que promovía a Thelma Cabrera y Jordán Rodas.

Finalmente, resoluciones judiciales cancelaron asambleas de los partidos políticos Prosperidad Ciudadana de Carlos Pineda y Efraín Orozco, y del partido Poder que tenía como binomio a Óscar Rodolfo Castañeda y Luis Ruiz.