Elecciones Generales 2023. Juntas Electorales Departamentales sin fondos económicos para poder trabajar

La escasez económica de las JED no es congruente con la asignación de fondos que tiene el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para este año, con un presupuesto de Q1 mil 100 millones, por un aporte extraordinario que les autorizó el Congreso de Q800 millones.

El papel de las Juntas Electorales Departamentales (JED) es clave para las votaciones en Guatemala. Según expertos consultados, se pueden definir como la “columna vertebral del proceso”, sin embargo, desde que fueron juramentadas el pasado 20 de enero, no han recibido los fondos económicos para cumplir con su planificación y avanzar en la implementación y capacidad de sus integrantes.

De acuerdo con algunos presidentes de JED consultados por Prensa Libre, las complicaciones económicas se enfrentan en todos los departamentos, ya que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) no ha hecho las transferencias a ninguno.

Según explica la Ley Electoral y de Partidos Políticos (Lepp), entre las atribuciones de las JED está integrar las Juntas Electorales Municipales (JEM), y entregarles a cada una de estas los insumos necesarios para llevar a cabo los comicios. Para esto necesitan, en algunos casos, el alquiler de un bien inmueble para recibir la papelería de los potenciales miembros de la JEM, contar con personal que ayude a revisar documentos, vehículos para realizar visitas de campo, entre otros insumos necesarios para el día de las elecciones.

Excluyendo a la JED del departamento de Guatemala, y al Distrito Central, que delimita la capital, el departamento con la mayor cantidad de empadronados es Huehuetenango con 688 mil 83 , -hasta el 7 de marzo-, y su Junta Electoral debe de recibir cerca de Q1.5 millones para coordinar la logística de los centros de votación y los detalles del evento del 25 de junio.

En contraste, el departamento del país con menos cantidad de empadronados es El Progreso, que según las estadísticas electorales cuenta con 125 mil 588 ciudadanos empadronados; ahí la Junta Electoral estima que debe disponer de Q295 mil para su funcionamiento.

Las peticiones

Algunos presidentes de JED que accedieron a ser entrevistados, tomando como referencia los departamentos con mayor y menor cantidad de ciudadanos empadronados, coinciden que la falta de presupuesto es un obstáculo para cumplir con sus agendas y manifestaron el temor a atrasar los procesos a poco más de tres meses del evento.

Maynor Ochoa, presidente de la JED de Huehuetenango, por ejemplo, señaló que no contar con recursos después de dos meses de la convocatoria a elecciones, cuando fueron juramentados, está ocasionando contratiempos.

“Para mí que van tarde, porque nosotros tendríamos que estar ya armando las Juntas Municipales y es un proceso de recibir a las personas. Necesitamos una sede, personal que nos apoye para depurar la papelería, hemos trabajado con los recursos que podemos aportar nosotros”, indicó.

Huehuetenango en anteriores procesos electorales ha sido escenario de conflictos, pero Ochoa aseguró que la situación ha mejorado: “no podríamos hablar ya de áreas rojas porque las subdelegaciones han trabajado tan bien, porque donde hubo conflictos en el último evento ahora hay bastante accesibilidad gracias a la socialización del proceso”.

Pese a que el clima social parece ser más estable, en Huehuetenango la JED sí necesita transporte aéreo y espera que el TSE pueda colaborar con dicho requerimiento. “Tal vez no por un conflicto, sino la dificultad para poder salir y hacer el conteo. Esa tardanza muchas veces se mal interpreta y ha ocasionado malestares en la población; hay áreas muy remotas, como por ejemplo Santa Cruz Barillas, que por muy rápido que se viaje en vehículo terrestre se está a unas siete horas de la cabecera departamental, explicó Ochoa.

José Guillermo Girón, presidente de la JED de Alta Verapaz, espera encabezar un grupo que le transmita a la población la confianza de ir a votar, principalmente por los antecedentes de violencia electoral que, afirma, pesan sobre su departamento.

“No podemos esconder que es una región que en los anteriores eventos electorales ha registrado disturbios; entendemos que es una región con bastante conflictividad, pero nosotros esperamos incidir de manera que la gente tenga confianza en la votación”, comentó.

Girón espera contar con apoyo, no solo del TSE, sino de distintas entidades de gobierno para poder brindar seguridad el día de las elecciones “para que ayuden a facilitar todos los procesos, y así se minimice cualquier acción contra la libertad del evento electoral”.

El encargado de la Junta de Alta Verapaz también explicó que el no contar con recursos es un problema que puede pasarles factura. “Fuimos juramentados el 20 de enero, nosotros estimábamos que sería inmediatamente o una semana después para que esto sucediera -el desembolso de recursos-, porque ya tenemos una planificación aprobada, y por lo menos del esfuerzo voluntario hemos cumplido, pero no podemos dar el siguiente paso sin tener autorización y no podemos asumir compromisos”, señaló.

En el departamento de El Progreso, aunque son el departamento con menor cantidad de empadronados, el no contar con recursos financieros les está obligando a tener que trabajar en la casa de alguno o algunos miembros de la Junta Electoral, para evitar más atrasos.

“Ahorita hemos estado reuniéndonos en casa de una compañera, porque no hemos alquilado algún local, por ejemplo”, dijo el presidente de la Junta Departamental, José Manuel Gudiel.

“Por ahorita ya tenemos conformadas algunas Juntas Electorales Municipales, en algunos casos se nos complica porque no contamos con fondos para visitar los lugares que están pendientes de conformarse las juntas”, añadió.

En el caso de Zacapa, la presidente de la Junta Electoral es Jackeline Xiomara Franco, sin embargo, en ese departamento aún no se ha hecho oficial el nombramiento del grupo, por lo que aún no tienen ningún avance registrado y no pueden dar declaraciones hasta que sean presentados como las autoridades electorales locales.

¿Cambios en las JED?

En las últimas reuniones de fiscales de partidos políticos con las autoridades del TSE, la aparente desintegración de algunas JED ha sido motivo de alerta, pero este es un temor infundado, según explicó Irma Palencia, presidenta del TSE.

“Yo diría que esos cambios están entre un 5 y 6 por ciento, no son tantos, es algo mínimo y es natural”, justificó Palencia, quien agregó que “no en todos los casos es todo el grupo, pero se hacen corrimientos, y como cambia el puesto que tenía un integrante hay que volverlo a juramentar, por ejemplo, un vocal que pase a ser presidente”.

La funcionaria consideró que los cambios o renuncias se puedan dar porque “posiblemente hay algunas personas que aceptan el cargo, pero cuando ven la dimensión del compromiso, todo lo que significa, se la piensan y dicen, mejor no participo”.

En relación al desembolso de los fondos Palencia informó que ya han sido aprobados, pero no ha sido posible hacer las transferencias correspondientes. “Pienso que a partir del 15 de marzo -se harán las transferencias-, estamos en ese proceso, ya hemos aprobado algunos planes operativos de las juntas, faltan muy pocos de aprobar y solo se están haciendo ajustes en los temas de quiénes van a estar encargados de hacer estas transferencias”, dijo la presidenta del TSE.

Palencia reconoció que el atraso en el traslado de fondos también está ligado a las renuncias de personal de algunas Juntas Electorales. “Por los cambios que hablamos antes, también se están haciendo esos cambios en las firmas autorizadas en las cuentas que ya les aperturamos”, agregó.