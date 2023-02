Elecciones Generales 2023: Partidos políticos se quejan ante el TSE de no poder abrir cuentas bancarias

Las agrupaciones tienen permitido, por ley, comenzar con su campaña política a partir del próximo 27 de marzo, pero no contar con una cuenta bancaria para documentar y reportar sus gastos, afirman, es un problema.

“Hay una negativa constante en querer abrir la cuenta bancaria para campaña, hasta el momento no tenemos respuesta”, expuso Kanec Miguel Ángel Zapil, fiscal de Winaq.

El problema no es nuevo, según lo recuerda Jhony Ávila, fiscal de Partido Republicano. “Hace siete años se está intentando trabajar con los bancos y los bancos no lo permiten, están en todo su derecho, son entidades de carácter privado”, añadió.

La discusión se dio ayer, durante la reunión semanal de fiscales de partidos políticos con autoridades del Tribunal Supremo Electoral (TSE), quienes emitieron una primera postura a través de Diana Palencia, jefa de la Unidad especializada en Control y Fiscalización de los Partidos Políticos.

“Algunas organizaciones han manifestado que no han podido aperturar sus cuentas por los requisitos que piden. Se han hecho los acercamientos con la Superintendencia de Bancos (SIB); y en la misma página de ellos está el listado de 18 entidades bancarias, si -los partidos- tienen inconvenientes, la sugerencia es que tienen 17 opciones más”, dijo Diana Palencia.

Esta respuesta no fue del agrado de la mayoría de partidos políticos inconformes con la respuesta bancaria. “Que nos digan vayan a buscar a ver quién los recibe no es solución”, dijo Pablo Duarte, fiscal de Partido Unionista.

Riesgo de lavado de dinero

El no contar con una cuenta bancaria para documentar los movimientos financieros de la futura campaña política hará que personas con actividades al margen de la ley traten de aprovechar el momento para lavar dinero, según el análisis de Duarte, representante del Partido Unionista.

“El lavado de dinero se va a dar en esta campaña simple y sencillamente porque no nos abren las cuentas (…) estamos obligando y orillando que nuestra campaña sea en efectivo, sin fiscalización y va a pasar lo de siempre, que los que tienen dinero mal habido, lo usan”, criticó.

Este temor también lo visualiza Ávila, fiscal del Partido Republicano, que advierte que “los partidos estamos satanizados”. Agregó que el panorama actual no es alentador, porque “el lavado de dinero que se nos echa encima es muy cierto, pero no es culpa de nosotros. Después vienen las sanciones, después vienen las denuncias de la Unidad de Fiscalización que no se cumplió, que no se presentó”.

Responsabilidad del Congreso

En el 2020, cuando asumió la actual magistratura del TSE, durante la presidencia del magistrado Mynor Franco, el órgano electoral presentó las reformas a la Lepp, pero el tema paso inadvertido para el Congreso, que ha sido liderado por el oficialista Vamos, que ayer también se sumó a las agrupaciones con problemas para la apertura de cuentas.

La magistrada electoral, Blanca Alfaro, afirmó que las peticiones que ahora están haciendo los fiscales de los partidos políticos compete, por responsabilidad, al Organismo Legislativo.

“Estamos padeciendo un problema que es puramente legislativo”, explicó la funcionaria, quien agregó que los problemas con las cuentas bancarias fue algo visto en el proceso del 2019 y que las reformas llevaban como intención solventar ese error.

“Se sataniza el tema de financiamiento, se sataniza el tema de las cuentas bancarias, se sataniza el tema de la campaña (…) si ustedes van a un proceso electoral en el 2027 con estas reglas, les aseguro que la democracia nos va a durar muy poco”, advirtió Alfaro.

Entre los fiscales de Vamos se encuentra Greicy de León, quien actualmente es diputada oficialista y fue la primera presidenta de la Comisión de Asuntos Electorales de esta legislatura.

De León, lamentó que no se pudieran conseguir las reformas a la Lepp, pero al ser cuestionada del control y poderío de Vamos en esa comisión explicó que no se tuvo el apoyo de otras bancadas para impulsar los cambios. “Cuando se habla de un proceso electoral es bastante conflictivo hablar con los otros compañeros y lograr esos consensos, porque cada partido va a lograr su propia conveniencia”, explicó.

La presidenta del TSE ofreció a los partidos políticos que buscarán tener un acercamiento con la Superintendencia de Bancos (SIB), pero advirtieron que la respuesta al problema no será pronto.

“Tenemos convenio con la SIB, vamos a ver acercamientos en los próximos días y les contaremos. Tampoco les puedo garantizar que dentro de ocho días les tenga una respuesta como usted propone, pero lo tendremos en el tiempo adecuado”, dijo Palencia.

Se solicitó a la SIB un comentario sobre el tema, pero no se han pronunciado en relación a lo dicho por los partidos políticos.