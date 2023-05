Elecciones Generales 2023: Registro de Ciudadanos defiende asamblea de Prosperidad Ciudadana

Ese informe abrió el camino para que el partido Cambio, de la familia Baldizón, accionara legalmente contra la constitución del partido y, hasta ahora, logró un amparo provisional que no permite ninguna candidatura, incluida la presidencial, que corresponde al empresario Carlos Pineda.

Este lunes 22 de mayo, Ramiro Muñoz Jordán, director del Registro de Ciudadanos, defendió la legalidad de la asamblea, negando con esto que esté fundamentado el amparo provisional de la Sala Sexta de lo Contencioso y Administrativo.

Muñoz, como registrador de ciudadanos, autorizó la asamblea cuestionada y ahora defendió lo actuado, señalando que el informe de Organizaciones Políticas no tiene fundamento.

El informe de la oficina de Organizaciones Políticas señalaba al menos tres irregularidades en la asamblea. El registrador argumentó sobre cada una de ellas.

El primer punto señala que durante el acto político no se presentaron los listados de asistentes, sin embargo, el registrador dijo que sí se mandaron a observadores a dicha asamblea y que “ellos pudieron estar presente y tomaron listado de quienes estaban en esa reunión”.

El segundo acto cuestionado a la asamblea de Prosperidad Ciudadana es que no contaban con los estados financieros, pero Muñoz recordó que el partido enfrentó un proceso de cancelación y por esa razón no había recibido fondos públicos, por lo tanto, no había informes que presentar.

El tercer acto es que no se respetó la representación de minorías, pero a decir del registrador de Ciudadanos, el partido político cumplió con ese paso: “hubo tres planillas, una sacó cero votos; la otra no me acuerdo; pero la otra planilla obtuvo todas las votaciones, por eso el Registro de Ciudadanos emite la resolución favorable”.