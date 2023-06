Elecciones Generales 2023: TSE analizará el futuro de la candidatura de Jorge García Silva

Silva fue inscrito como candidato a pesar de la solicitud de antejuicio, que apenas fue resuelta este 7 de junio y que dejó como consecuencia su retiro de inmunidad por los delitos de asociación ilícita, fraude y lavado de dinero.

Ahora que perdió el fuero, a criterio de analistas, el TSE tendrá que analizar a detalle el futuro de la candidatura, ya que prácticamente habría perdido la idoneidad.

Edgar Ortiz, analista de Fundación Libertad y Desarrollo, explico que casos similares ya se han visto en el pasado, pero la decisión final queda a discreción del TSE.

“Por ejemplo, Gudy Rivera y Baudilio Hichos, en 2015 pierden la inmunidad a medio elección, estaban inscritos como candidatos, habían resultado electos, pero al momento de la adjudicación el TSE no lo hizo y corrió las casillas, esto es algo que si hemos visto antes, pero no incide en el momento actual”, señaló.

Para Gabriel Orellana, abogado constitucionalista, el caso podría ser manejado similar a cómo se hizo con la inscripción de Manuel Baldizón, quien fue inscrito y luego el pleno la anuló por no ser idóneo.

“Ese es el mejor caso para ilustrar esto que le digo, porque los dos buscaban ser diputados. Si ellos –los magistrados del TSE– fueran consecuentes con su propia jurisprudencia, lo correcto sería que le revocarán esa inscripción”, destacó.

Por su parte la magistrada Irma Palencia, presidenta del TSE, señaló que el tema deberá de ser analizado, pero por ser actores que podrían emitir futuras resoluciones están imposibilitados de hablar.

“Como nos toca conocer, probablemente emitir otra resolución, no lo sé, todavía no me impongo del contenido de esa resolución, como todo juez o magistrado me veo imposibilitado de decirle qué ruta”, aclaró Palencia. “En su momento tomaremos la decisión que corresponda”, añadió.

¿Quién es García Silva?

García Silva saltó a la opinión pública cuando a tan solo días de llegar como diputado en la novena legislatura presentó una iniciativa de ley, que tenía como fin exonerar de impuestos durante 100 años a las nuevas empresas.

También impulsó un punto resolutivo para que Guatemala se pronunciara sobre la pandemia del covid – 19, pero en la parte final se instaba a conocer por urgencia nacional la Ley de Oenegés, que finalmente quedó aprobada.

La participación de Silva dentro del Congreso, que ha sido catalogado por analistas como “la alianza oficialista”, también le llevó a jugar un papel clave para la aprobación por urgencia del presupuesto 2021, que finalmente quedó archivado por manifestaciones que criticaron la aprobación de poco transparente.

En febrero del año pasado, el Ministerio Público (MP) presentó una solicitud de antejuicio contra Silva, ya que una indagación preliminar lo ubicaba como posible responsable de actos de corrupción.

Según la indagación del MP, Silva habría intervenido para la compra de equipo para el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), por a próximamente Q30 millones.