Elecciones Generales 2023: TSE no contempla ampliar plazos para impresión de papeletas

“Ayer inició el trabajo de las imprentas, son tres imprentas, y todas son coincidentes con la fecha de entrega de parte nuestra, la fecha también de formación del arte y la fecha de entrega ya de la papeleta impresa como tal”, explicó Irma Palencia, presidenta del TSE.

El próximo lunes los fiscales nacionales de los distintos partidos políticos en contienda darán una última valoración a la papeleta presidencial. Ahí revisarán algunos detalles, como el tamaño de la fotografía, logotipo y nombres de los candidatos.

“Los plazos se mantienen, son los mismos que hemos venido conversando con ellos -las imprentas-, que son los plazos máximos que nos pueden dar; nosotros cumplimos el día de ayer -jueves- con la entrega, el lunes estamos devolviendo de parte de Dirección Electoral las artes aprobadas y ya ellos -las imprentas- empiezan con la tarea de impresión”, explicó Palencia.

Palencia insistió en que no es negociable el plazo de entrega, para no atrasar ningún detalle del evento electoral. “No puede variar, no por voluntad nuestra, sino porque es el tiempo que necesitan las imprentas para trabajar, y el que también necesitamos nosotros para recibir, clasificar, embalar y enviar a cada municipio”, añadió.

Preocupación de observadores

La Misión de Observación Electoral de Guatemala (MOE-GT) manifestó recientemente estar “preocupada” por la fecha con la que el TSE arrancó con el proceso de impresión de papeletas, a prácticamente un mes de las votaciones.

Como misión de observación han tenido acceso a información sobre la fecha límite para que estén impresas las boletas electorales.

“El TSE informó que deben de contar con las boletas físicas 12 días antes de las elecciones, el próximo 13 de junio. Sin embargo, la impresión lleva tiempo, por lo que es importante conocer cuándo requieren las imprentas los artes finales para garantizar la entrega en la fecha límite establecida por el Tribunal”, explicó la MOE-GT.

Los observadores afirman estar conscientes que hay un retraso a consecuencia de la judicialización de algunas candidaturas, mismas que han pasado por todo el proceso de impugnaciones que va de la nulidad en el TSE, para ir a la acción de amparo ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y finalmente concluir en apelación ante la Corte de Constitucionalidad (CC).

“Comprendemos que los retrasos en el cronograma de impresión responde, en parte, a las resoluciones pendientes y al riesgo económico que implicaría el tener que reimprimir las boletas ante la inclusión o exclusión de alguna candidatura. Sin embargo, las Cortes deben dictar sus resoluciones definitivas dentro de los plazos legalmente establecidos, cumpliendo con el debido razonamiento, para que la logística de las elecciones pueda realizarse a cabalidad”, concluyó la MOE-GT.