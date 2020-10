Emetra abre expediente por caso de diputado que fue grabado mientras orinaba en el Periférico

Diputado fue grabado en el Anillo Periférico.

El pasado viernes 16 de octubre se hizo viral un video en el que se ve al diputado por el partido oficial, Cándido Leal, cuando se detiene a orinar en pleno tránsito en el Anillo Periférico y Villa Linda, zona 7 capitalina.

El video desató indignación entre los cibernautas y generó una serie de críticas por el comportamiento del diputado.

Este lunes, el director de comunicación de la Entidad Metropolitana Reguladora de Transporte y Tránsito (Emetra), Amilcar Montejo, aseguró a La Red que a diario ocurren situaciones similares a las que efectuó el diputado Leal.

Explicó que, en relación con el caso de Leal, están haciendo una revisión de cámaras de vigilancia y de información que proporcionaron los vecinos y se ha formado un expediente para darle seguimiento al tema.

Puntualizó que Emetra tiene la obligación de darle seguimiento a este tipo de incidentes, independientemente de quién se trate, pues pone en peligro a la población en general.

Montejo dijo que de acuerdo a lo que establece el Reglamento de Tránsito, haber parado un vehículo en una vía rápida o de gran demanda, le corresponde una multa de Q500 y que, si se demostrara algunas otras acciones por parte del diputado, la sanción podría subir a Q5 mil.

Postura del diputado Leal

En declaraciones a reporteros, Leal reconoció que se acercaría a las instalaciones de la comuna capitalina para solventar su situación.

“Tengo un problema diurético, tomo mucha agua y a la altura de Villa Linda yo ya no resistía, pero en ningún momento me encontraba en estado de ebriedad. Pido perdón a la población y me haré responsable de la multa correspondiente, errar es de humanos”, indicó Cándido Leal, diputado por el partido Vamos.