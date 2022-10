Empresa de diputado oficialista acredita experiencia profesional de candidato a la CGC

Documentos que recibió la Comisión de Postulación señalan que Mazariegos certificó tener 11 años de ejercicio profesional con una carta firmada por Grupo Corporativo de Servicios Leinde S.A, vinculada al diputado Cándido Leal.

Pero los señalamientos que recibió la Postuladora apuntan que la empresa no podría certificar la experiencia del aspirante Mazariegos porque el RTU refiere que la entidad apenas fue constituida el 3 de diciembre de 2020.

Entre las objeciones también se menciona el riesgo de que un aspirante como Mazariegos integre la nómina de seis, debido a que fue secretario de finanzas del partido político Vamos, lo que podría restarle independencia y ser un claro ejemplo de conflicto de intereses.

Mazariegos, junto a los tres aspirantes señalados, tiene hasta el próximo viernes para presentar sus pruebas de descargo, y brevemente vía telefónica el aspirante a la CGC restó las objeciones en su contra.

“Estamos trabajando en eso derivado que son tachas infundadas, ahí vamos a presentar nuestros medios de defensa”, al ser cuestionado sobre su posible falta de independencia y experiencia profesional afirmó que estaba ocupado por una actividad. El aspirante quedó en responder en horas de la tarde pero una señorita que afirmó ser su asistente indicó que la actividad en la que participaba Mazariegos se había extendido.

“Yo esa tacha se la quitaría”

El diputado Leal reconoce que la empresa Leinde si está relacionada con él y también da fe de la experiencia profesional del aspirante Mazariegos que está puesta en duda en cuatro de las seis objeciones recibidas.

Leal asegura que la empresa ha ido cambiando de nombre por cuestiones personales, entre ellas la separación de un socio y un matrimonio que concluyó en divorcio.

Resaltando que los cambios de nombre en la empresa obedecen a temas personales, no a complicaciones legales que pudiera caer en un proceso penal o temas fiscales.

El primer nombre fue Leal Aguilar que se fundó en el 2008, después pasó a ser Inversiones Generales Leal de 2011 a 2017, según recuerda el diputado, después se convirtió en Grupo de Servicios Corporativos Leinde y de 2018 a la fecha se funda Grupo Leinde, explica el congresista.

“Si nos damos cuenta la misma estructura de oficina, el mismo personal que son 60 personas tiene más de 15 años de tener fundación, por lo cual en esos años el licenciado Erick Mazariegos ha trabajado con su persona desde el año 2011”, refiere Leal al defender la temporalidad de la empresa y la experiencia del aspirante.

Los señalamientos contra los aspirantes no han sido aceptados o rechazados, es una tarea que estaría llegando a discusión de los comisionados el fin de semana, pero Leal afirma que esas dudas pueden ser desvanecidas.

“Yo esa tacha se la quitaría porque ahorita le vamos a entregar a él los documentos donde la empresa en la cual él ha trabajado conmigo ha sufrido modificaciones”, todos esos documentos y certificaciones serán emitidos ante la presencia de un notario.

“Yo creo que mañana (hoy) se lo entregan a primera hora, va a estar un notario legalizando y dando fe con los RTU, con los socios, con los nombramientos de cada una de las sociedad que en su mayoría fueron canceladas”, el diputado oficial asegura que él está consciente de la experiencia profesional que tiene Mazariegos.

“En estos momentos le están haciendo a Erick Mazariegos una nota donde le dicen que Grupo Leinde está desde el 2018 pero que él tiene una experiencia en auditoria desde hace muchísimo tiempo en el cual yo doy fe, lo que pasa que la carta dice lo que le pertenece a Leinde”.

Pese a tener una relación y cercanía de más de 11 años, según las declaraciones de Leal, el parlamentario no se atreve a decir abiertamente si tiene o no una amistad con el aspirante, “más que todo hay…si le quiere decir amistad a lo político, no. Es relación profesional”.

¿El candidato oficialista?

Para la organización fiscalizadora Movimiento Pro Justicia la respuesta es un rotundo sí, tomando como primer escenario un retraso “intencional” en la juramentación de la Comisión, todo eso para que Mazariegos llegara a la edad mínima que requiere la ley para el puesto.

Esa al menos es la lectura de Carmen Aida Ibarra, directora de la organización, quien pronostica una “batalla” cuando se empiece a calificar al aspirante, ya que sus allegados buscarían colocarle una de las 12 calificaciones más altas para ser tomado en cuenta para la integración de la nómina.

“Hay toda una maquinaría moviéndose para hacer Contralor a Erick Mazariegos, sin duda alguna habrá mucha expectativa en la Comisión cuando se conozcan las evaluaciones”, explicó.

Pese a todo ese apoyo oficialista Mazariegos no tendrá las cosas fáciles, según Ibarra, “Mazariegos se va a medir contra aspirantes que tienen mucha más trayectoria que él, no sabemos todavía cómo le va a ir en la tabla de gradación pero sin duda alguna va haber una batalla para colocarlo a él entre los 12 mejores calificados”.

Otro de los supuestos eventos que detalla uno de los señalamientos contra Mazariegos es una supuesta reunión que habría sostenido el 12 de octubre en un centro comercial con el comisionado Jeovani Navarro.

Navarro explicó en el Pleno de la Comisión que dudaba de la temporalidad de esas fotografías, minutos después admitió que vio a alguien tomarle fotografías pero en ningún momento explicó si sostuvo o no una reunión con el aspirante Erick Mazariegos, tachado de ser el candidato oficial.