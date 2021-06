Empresa Portuaria Quetzal se opone a la creación de una autoridad nacional

Trabajadores de la EPQ protestan por la intención de algunos diputados de aprobar la ley reguladora de puertos, iniciativa 5545. (Foto Prensa Libre: Cortesía)

Mientras en el Congreso se presiona para aprobar la ley reguladora del sistema portuario nacional, ayer trabajadores sindicalizados de la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) pararon labores para manifestar su rechazo a esa propuesta.

Los trabajadores, organizados en sindicatos, señalan que la ley reguladora del sistema portuario nacional, iniciativa 5545, tiene como objeto la privatización de esas empresas nacionales y señalan a diputados al Congreso de manipular la agenda legislativa a su favor.

Javier Reyes Navarrete, del Sindicato de Trabajadores Unidos, en la EPQ, explicó que se oponen a esa iniciativa que está en segunda lectura y también existe inconformidad en la Empresa Portuaria Santo Tomás de Castilla (Empornac), por lo que el paro también alcanzará esas instalaciones en Puerto Barrios, Izabal.

El sindicalista afirmó que la iniciativa de ley viola la autonomía de los puertos, que ya cuentan con una ley orgánica para su funcionamiento.

Al rechazo de los trabajadores se suman las propias autoridades de la EPQ, que horas después del paro de labores publicaron un comunicado respaldando las medidas de hecho.

“La administración entiende y hace propia la preocupación manifestada por las personas indicadas en cuanto a la posible aprobación de la iniciativa de ley 5545”, señalan en el comunicado oficial.

La EPQ, además, explicó: “Desde el gobierno central se nos ha indicado que dicha iniciativa no cuenta con el respaldo de la Presidencia de la República para su eventual aprobación”, por lo que llaman a deponer las medidas.

Consecuencias

El paro de labores, en primera instancia, afecta las operaciones portuarias y significa atrasos en la carga y descarga de mercadería.

Juan Suárez, presidente del Consejo de Usuarios del Transporte Internacional de Guatemala (Cutrigua), lamentó el paro de labores en la Empresa Portuaria Quetzal, medida que tomaron cinco sindicatos de trabajadores de esa entidad y que afecta la cadena logística de la terminal. Según Suárez, al momento del paro de labores habían tres buques en el muelle comercial y 10 en fondeo.

Suárez dice que las peticiones de los sindicatos deben tratarse en una mesa y no con medidas de hecho como la que están realizando en la terminal. Afirmó las autoridades competentes deben intervenir.

En agenda del pleno

La propuesta de ley en cuestión es una iniciativa que se encuentra aprobada en su primer debate y agendada para conocerse en segunda lectura, y esta normativa es parte de los compromisos adquiridos por Guatemala para cumplir con normas de seguridad portuaria mundial.

Esta iniciativa tiene como objeto, según el proyecto de ley y su dictamen, normar, supervisar la ley y demás reglamentos y disposiciones aplicables sobre los servicios portuarios.

Seguir prologando la aprobación de esta iniciativa hace que Guatemala corra peligro de ser incluido en una lista negra de naciones que no cumplen con normas internacionales de seguridad marítima, según ha dicho el diputado Rodolfo Neutze, presidente de la Comisión de Economía, quien hace unas semanas informó que solicitó una reunión con representantes de la Guardia Costera de EE. UU. para conocer de qué manera puede ayudar el Congreso en fortalecer la seguridad portuaria y así cumpla con los estándares internacionales.

El interés de sectores comerciales del país, principalmente, es que la revisión de la Guardia Costera, que se debe realizar este mes, califique favorablemente a Guatemala y la aleje de integrar una lista que pondría en desventaja al país en sus relaciones comerciales con EE. UU. principalmente.

“Los pequeños agricultores que venden verduras a Estados Unidos saldrían afectados, los bananeros, los cafetaleros, los uleros, las maquilas; aquí nos afecta a todos, no podemos pedir una reactivación económica si ponemos en riesgo la poca exportación que tenemos. Yo me tomaré de tarea convencer a los diputados de la urgencia de esta iniciativa, es una propuesta que no es capricho de Estados Unidos, sino garantizar que Guatemala esté dentro del concierto de las nacionales y cumpla con los requisitos mínimos de control portuario”, dijo Neutze en días recientes, al ser consultado sobre el apoyo de la comisión de Economía a la ley.

Karina Paz, diputada de la Unidad Nacional de la Esperanza, bloque que puso sobre la agenda del pleno la aprobación de la ley esta semana, ha explicado que el interés de esta ley es crear una instancia rectora de la seguridad portuaria que pueda subsanar los errores que hasta ahora se siguen cometiendo.

Según la diputada, aunque la iniciativa se ha agendado en otras ocasiones durante este año, el pleno pierde interés. “No sé si sea por ignorancia o simplemente hay grupos muy fuertes en los puertos que no quieren que cambie la realidad en los mismos puertos”.