En 21 años Usaid ha desembolsado más de Q14 mil millones en ayuda al país

La presencia de Usaid en el país recién se vio envuelta en una polémica por las declaraciones —no aclaradas— que dio el presidente Alejandro Giammattei a la Fundación Heritage, en cuanto a que quería expulsar a dicha agencia de EE. UU. por promover el “indigenismo”.

Días después de las declaraciones del mandatario guatemalteco Usaid publicó en sus redes sociales un resumen de la ayuda que desembolsó a Guatemala durante la administración de Giammattei.

La polémica quedó zanjada el pasado viernes 3 de junio cuando la Embajada de EE. UU. publicó una “declaración conjunta” en la que ambos gobiernos aseguran que “siguen comprometidos en trabajar juntos por medio de los mecanismos que aseguren la transparencia, rendición de cuentas y eficacia en proyectos de desarrollo”.

“Estados Unidos y Guatemala son socios y aliados estratégicos a largo plazo”, enfatizó el comunicado de prensa.

Ayuda en dos años

En los dos años de gobierno de presidente Giammattei, Usaid hizo desembolsos al país por US$250.7 millones. Solo en 8.5 millones de vacunas y otros insumos, que dio al país en un momento crítico de la pandemia en el que el Gobierno de Guatemala no era capaz de hacer compras suficientes, la donación fue de US$14 millones.

Cifras en 2 años 34 son las áreas en que Usaid invirtió en el país US$250 millones en 2020 y 2021 35 socios ejecutores recibieron recursos de Usaid en el país. US$29.8 millones de lo desembolsado por Usaid para Guatemala fue utilizado para el funcionamiento de dicha agencia.

Los principales socios ejecutores de Usaid en el país en 2020 y 2021 fueron organizaciones no gubernamentales como World Vision, Catholic Relief Services, Chemonics Interntional INC, Futures Group Global y Project Concern International.

También, la Federación de Cooperativas Agrícolas de Productores de Café de Guatemala, Agropecuaria Popoyan, Rainforest Alliance, y las organizaciones Save The Children y el Programa Mundial de Alimentos. Solo estos socios representaron el 40% de los desembolsos de dicha agencia de EE. UU. en ese periodo.

En cuanto a las áreas que Usaid ha priorizado para invertir, destaca que el 10% del total de desembolsos, alrededor de US$26 millones, se ha destinado a planes y proyectos que tienen que ver con “participación democrática y sociedad civil”.

Además, US$21.3 millones fueron destinados para cuestiones de desarrollo agrícola, políticas de agricultura, tierras y recursos naturales; US$12.7 millones se desembolsaron en planes orientados para minimizar el impacto del covid-19; US$9.8 millones en el fomento de habilidades básicas de personas adultas; y US$7.3 millones para el desarrollo legal y judicial del país.

Estas áreas de inversión junto con las relacionadas a políticas ambientales, asistencia alimentaria de emergencia, educación primaria, protección de la biósfera y programas de respuestas ante desastres, representaron el 43% del total de desembolsos de Usaid en este periodo.

Impacto de la ayuda

El día que Usaid publicó la ayuda que ha brindado al país, difundió en sus redes sociales que en dos años hizo posible la generación de inversiones por un monto de US$35 millones y que, con sus programas de salud, educación, asistencia alimentaria y otros beneficiaron en 2020 y 2021 dos millones 733 mil guatemaltecos.

Pero el objetivo macro que se ha propuesto EE. UU. que es reducir la migración irregular no se ha conseguido.

Aracely Martínez, directora de la Maestría en Desarrollo de la Universidad del Valle, señala que ha faltado coordinación entre Usaid y los gobiernos de Guatemala para saber qué proyectos priorizar y en qué población, pero también entre las agencias de cooperación de EE. UU. y de otros países.

Por ejemplo, dice Martínez, el altiplano guatemalteco está saturado de proyectos, muchos de los cuales son parecidos y que son de EE. UU., Alemania, Canadá y España, mientras que en regiones de Izabal y Chiquimula hay pocos.

Es innegable que la cooperación internacional ha impactado en las personas que han sido beneficiadas, añade la experta. El problema es que la ayuda por sí sola no es capaz de cambiar la estructura del Estado para que este actúe en favor de la población más necesitada.

Este cambio debe nacer del mismo Estado, agregó Martínez. Pero si no se produce y sigue la lógica de mantener “población vulnerable y poco educada”, instituciones débiles que no funcionan o que están cooptadas, y si no se elimina la corrupción y no se generan espacios de participación ciudadana, cualquier cooperación “solo será un paliativo”.

“Si no se transforma la inversión hacia las personas, si no se ve a la persona como el centro de las políticas vamos a seguir teniendo paliativos. Con un Estado ausente, con las oenegés supliendo estos servicios y con la cooperación apoyando, pero hasta ahí. Seguiremos en las mismas”, reflexionó.

Deterioro nacional

El analista migratorio Pedro Pablo Solares expuso que la ayuda exterior no puede sustituir al Gobierno.

Añadió que la situación del país se ha deteriorado en las últimas dos décadas y prueba de ello es que, según estimaciones de la Cancillería, se ha quintuplicado la población de guatemaltecos que radican en EE. UU. hasta llegar a tres millones, al mismo tiempo se han incrementado de manera exponencial las remesas, frente a las cuales la cooperación de Usaid es “paupérrima”.

Al apuntar EE. UU. con sus programas a la buena gobernanza del país, Solares considera que los objetivos que busca son a mediano y largo plazo algo que la población más necesitada no está dispuesta a esperar, por lo cual ve en las remesas una solución de corto plazo y de segura consecución.

El deterioro del país en 20 años, en cuanto al “crecimiento descarado de la corrupción que llevó a abolir programas de ayuda internacional en seguridad y justicia, repercuten en la esperanza de vivir en el país”, precisó Solares.

“Una persona migra porque le falta un lugar donde pueda aspirar a vivir —dignamente— él y sus futuras generaciones. La migración ha demostrado que hay lugares donde se vive mejor, no solo donde se gana más y EE. UU. es uno de esos lugares”, expuso.