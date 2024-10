En riesgo de perderse proyecto forestal de Q73 millones por falta de aprobación de iniciativa

Durante cuatro años se ha ampliado el plazo para que el Congreso apruebe una iniciativa de ley con la que Guatemala recibirá más de Q73 millones para que el Instituto Nacional de Bosques (Inab) los ejecute en proyectos verdes. El próximo martes 15 de octubre vence el plazo para que se pueda firmar el contrato. El no hacerlo podría limitar, además, las oportunidades del país para acceder a fondos de donación.

La iniciativa es la 6080 y está en espera a ser agendada para su tercera lectura desde hace año y medio. El proyecto es con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), pero una parte es en concepto de préstamo y la otra en donación. De los Q73 millones, el 91 por ciento es crédito con el 0.25 de tasa de interés a pagarse en los próximos 40 años, extendible a 10 años y medio.

Son 30 los municipios que se priorizarían de Chiquimula, Petén, Alta Verapaz, Baja Verapaz, Quiché, Izabal, Jalapa, Totonicapán, Chimaltenango, Sololá, Zacapa, El Progreso, Huehuetenango y Quetzaltenango, según la planificación, aunque podrían ampliarse. También se considera un impacto con otras 200 municipalidades de manera indirecta.

La bancada Valor sostiene que se ha agendado la tercera lectura de la iniciativa, pero no se ha conocido debido a que temas de coyuntura han tomado prioridad en el pleno, y esperan pronto poder conocerlo. No obstante, el BID señala que debido a que ya se ha extendido el plazo, este no puede prorrogarse más.

¿Qué busca?

Según el proyecto de ley, se realizarán intervenciones que se focalizarán en los municipios que se identifiquen por medio de un análisis basado en zonas de pérdida de bosque, recarga hídrica, déficit de leña, presencia de industria forestal, con oficinas del Inab y unidad forestal municipal. También que sean lugares con conflictos sociales o territoriales por tenencia de tierras.

El mecanismo que establece el documento es que por medio del Inab se suscriban convenios interinstitucionales para la planificación y ejecución de las actividades con el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap), el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (Marn) y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (Maga).

Cuenta con tres componentes. Se destinarán Q25 millones del monto del préstamo para el fortalecimiento institucional orientado a disminuir los plazos de trámite de expedientes, pagos de incentivos forestales y de aprovechamiento forestal. El segundo es la restauración incluyente para lo que se estipulan Q17 millones para incrementar la cobertura de árboles, rentabilidad de parcelas agropecuarias y la participación de mujeres y pueblos indígenas en programas forestales.

Para el tercero se dirigen Q20 millones para la vinculación de los bosques con la industria y el mercado. Este busca financiar firmas especializadas y talleres dirigidos al apoyo técnico a productores forestales, fomentar la formalización de empresas forestales, la creación de nuevas y fomento de asociaciones de dichas empresas. Además, contempla cerca de Q10 millones para integrar la unidad que ejecutará el proyecto, evaluación, auditoría y costos de gestión.

El BID prevé un impacto en 100 mil familias que podrían llegar a recibir Q1 mil 552 millones en retorno por la venta de productos maderables y agroforestales. Además de 10 mil productores en condiciones de vulnerabilidad podrían llegar a implementar 15 mil hectáreas de cultivos. También cerca de 40 asociaciones y más de mil 600 micro, pequeñas y medianas empresas tendrían oportunidad de llegar a mercados internacionales.

En riesgo

El BID advirtió que de no aprobarse y firmar el contrato, el país podría verse limitado en un futuro al momento de aplicar a proyectos similares de donación relacionados con los fondos verdes.

"Por otro lado, al cancelar este proyecto, el país perdería la posibilidad de demostrar a los fondos verdes internacionales que tiene interés y capacidad de ejecutar este tipo de proyectos para reducir la deforestación, lo que limitaría la oportunidad de acceder a nuevos fondos concesionarios y de donación", puntualizó el Banco.

Asimismo, el jefe de la bancada Valor, Elmer Palencia, indicó que se buscará incluir en agenda en la siguiente reunión de jefes de bloque el asunto, aunque la posibilidad de que sea conocido depende de los temas de coyuntura del Legislativo. Explicó que en las últimas semanas se agendó, pero la elección de Cortes absorbió el trabajo de ese organismo.

"De parte de mi bloque me han solicitado pedirlo para que el día martes pudiera ser aprobado. Si no tenemos otros temas, que ya se escucha el tema de Junta Directiva y otros, como la aprobación del presupuesto", señaló.

El diputado también comentó que de parte del Ejecutivo o del Inab no ha habido ningún tipo de acercamiento con las bancadas, sino que ha sido el mismo BID el que se ha acercado con algunos jefes de bloque para lograr la aprobación de la iniciativa.

"Sería una lástima perder esto que casi que es un regalo", lamentó Palencia.

Tanto el parlamentario como el Inab reconocen que de perderse el proyecto el país se vería afectado, pues en próximos proyectos podría no ser considerado por la falta de capacidad para trabajar con fondos verdes.

"Entendería que también eso -que se pierda el proyecto- podría dejar una mala imagen en cuanto a nuestra capacidad de mostrar si podemos trabajar con fondos verdes internacionales", detalló Mariano Martínez, coordinador del programa Reducción de Emisiones del Inab, quien además comentó que este año no han habido acercamientos con el Congreso para lograr la aprobación del préstamo.