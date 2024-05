Un grupo de sindicalistas de Salud impidió este jueves 2 de mayo que la diputada Evelyn Morataya fiscalizara el funcionamiento de la Dirección Departamental de Redes Integradas de Servicios de Salud (DDRISS) de Baja Verapaz, en un incidente donde hubo gritos y empujones.

De acuerdo con la información, Morataya llegó a ese lugar luego de haber recibido una denuncia de autoridades de Rabinal, Baja Verapaz, debido a que el sindicato se resiste al cambio de director.

En videos compartidos por la parlamentaria se observa cómo los sindicalistas se oponen a que ingrese a las instalaciones y le gritan que “aquí nadie se va a dejar”, mientras Morataya les piden que no se alce la voz y les recuerda que es una institución pública.

“No me vayan a golpear, necesitamos pasar, yo solo vengo en mi trabajo de intermediación, no me golpeen, no me golpeen, déjeme pasar (…) me está agrediendo señorita, vengo con las manos arriba, soy diputada”, se escucha decir a Morataya en medio del bochinche.

Luego, Morata dijo que en esa institución se manejan Q89 millones y que por esa razón no se aceptan el cambio de director, mientras avanza en medio de una valla de agentes de la Policía Nacional Civil, que impiden que los sindicalistas se le acerquen, pues algunos de ellos la encaran y queman cohetillos.

"Confío en que el nuevo director va a asumir el cargo, y sé que los 89 millones de quetzales que le corresponden los va a utilizar de manera eficiente y correcta", afirmó la diputada.

Los disturbios comenzaron al momento de la llegada de Morataya al hospital, ya que los manifestantes se encontraban tensos y no querían escuchar a la diputada.

"La gente que actúa con violencia solamente expresa su miedo y su resistencia a soltar los recursos públicos que no les pertenecen", aseguró Evelyn.

Los sindicalistas comenzaron a gritarle a Morataya y a empujarla, evitando su ingreso a la Dirección Departamental de Redes Integradas de Servicios de Salud (DDRISS) de Baja Verapaz.

"No importa cuántos ataques me hagan, vamos a acabar con la corrupción. Yo sé que eso es lo que necesita el pueblo", comentó la diputada tras los sucesos en el departamento.

Incidente

El pasado 19 de abril, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social confirmó la toma de las instalaciones de la Dirección Departamental de Redes Integradas de Servicios de Salud (DDRISS) de Baja Verapaz por parte de integrantes del Sindicato de Salud, debido a su desacuerdo con el cambio de director de la institución.

La medida comenzó el 18 de abril por la tarde, cuando una comisión del MSPAS visitó la sede departamental para notificar el relevo del director.

El nuevo director es Jesús Fernando Matías González, quien reemplaza a Nery Ronaldo Cabrera García, destituido por presuntos actos de corrupción, aunque el MSPAS no proporcionó detalles específicos sobre el caso.

Según un trabajador que prefirió mantenerse en el anonimato por temas de seguridad, la destitución del director anterior se debió a acciones fraudulentas durante su gestión.

“Lo destituyeron porque eliminó los contratos a 60 personas en 2023 incluyendo a una señora de la tercera edad”, explicó sobre uno de los supuestos motivos de su salida. Según dijo, en este caso la trabajadora se encontraba de vacaciones y cuando regresó ya no tenía contrato.

Según el testimonio, los despidos fueron una petición del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud de Guatemala (SNTSG), con el objetivo de contratar a nuevos allegados.

El altercado comenzó y se intensificó el jueves 18 de abril, cuando los trabajadores encargados de notificar la salida del director fueron retenidos por el grupo de oposición.

La alerta llegó a las autoridades y solicitaron una intervención por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes se presentaron y actuaron como mediadores entre los empleados y sindicalistas. Finalmente el personal fue liberado.

Durante la toma, los miembros del sindicato lanzaron cohetes e incluso quemaron algunas bombas frente a la calle, mientras que las autoridades buscaron un diálogo entre las partes.