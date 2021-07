Estados Unidos señala que destitución de fiscal de Feci es un retroceso para la justicia y pide garantizar la seguridad de Sandoval

Julie Chung, subsecretaria de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental estadounidense, se pronunció desde su cuenta en Twitter luego que se diera a conocer la destitución de Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Contra la Corrupción y la Impunidad (Feci).

“El despido y remoción de Juan Francisco Sandoval, jefe de la Feci de Guatemala, es un revés significativo para el estado de derecho. Contribuye a la percepción de un esfuerzo sistémico para socavar a quienes se sabe que luchan contra la corrupción”, manifestó.

Añadió que como ocurre con todos los defensores de la justicia, se debe proteger la seguridad de Sandoval.

Indicó que las autoridades guatemaltecas deben garantizar la seguridad de Sandoval.

También resalta que es fundamental que la Feci permanezca intacta y empoderada para asegurar la lucha contra la corrupción en Guatemala.

“Cualquier interrupción de las investigaciones por motivos políticos no tiene cabida en un sistema democrático abierto y fuerte”, enfatizó.

Este viernes 23 de julio, el MP informó en un comunicado que “con base en el principio de jerarquía y lo establecido en el artículo 251 de la Constitución Política de la República de Guatemala y la Ley Orgánica del Ministerio Público, que establece que la Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público es responsable de su buen funcionamiento y su autoridad se extiende a todo el territorio nacional, ha tomado la decisión de remover de su cargo al Fiscal de Sección de la Fiscalía Especial contra la impunidad -Feci-, Juan Francisco Sandoval Alfaro, a partir de hoy”.

Exponen que la decisión se basa en una serie de “vejámenes” que ha sufrido la Fiscal General, María Consuelo Porras.

Según el documento, el MP continuará trabajando contra la corrupción, ya que la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci), que era liderada por Sandoval, continuará trabajando de manera objetiva, imparcial y apegada a Derecho.

