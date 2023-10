Estados Unidos y España rechazan acciones del MP sobre el evento electoral (y el primer país anuncia sanciones)

“Estamos tomando medidas activas para imponer restricciones de visa a personas que continúan socavando la democracia de Guatemala, incluidos miembros actuales y anteriores del Congreso, actores judiciales y cualquier otra persona que participe en tal comportamiento”, señaló el comunicado.

Las medidas están contenidas en ley y son las acciones que el gobierno toma contra actores antidemocráticos, “la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que restringe las visas para personas que se cree que son responsables, cómplices o socavadoras de la democracia”.

No existe una fecha para estas amonestaciones, pero la postura de la dependencia estadounidense es clara en accionar contra aquellos que traten de impedir el relevo de las autoridades en Guatemala.

.@MPGuatemala’s actions against @TSEGuatemala are an affront to democracy. The United States will promote accountability for those who attempt to impede the peaceful transition to the administration of President-elect @BArevalodeLeon. https://t.co/QWPBqQ8ZAw

— Brian A. Nichols (@WHAAsstSecty) October 1, 2023