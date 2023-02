Estos son los cinco municipios que menos han aprovechado los fondos de los Codedes

Cada año los 340 municipios tienen una asignación presupuestaria por medio de los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes) para invertir en obras que son priorizadas por los vecinos. Sin embargo, conflictos políticos han hecho que estos recursos no sean aprovechados.

Este año, gozan de un presupuesto de Q4 mil 010 millones 312 mil 793, es decir, Q135 millones más que en 2022. Dado que los Codedes no son unidades ejecutaras, quienes se encargan de realizar las contrataciones son las municipalidades.

Es el gobierno central el que traslada a las municipalidades los recursos programados en la medida en que estos reportan al gobernador avances físicos en la obra, explicó el titular de la Secretaría de Coordinación Ejecutiva, Álvaro Díaz.

“Primero, la municipalidad sube a Guatecompras el proyecto y la empresa que gane tiene que suscribir un contrato con el alcalde. El gobernador, de los fondos asignados por el Ministerio de Finanzas, envía un primer desembolso, que digamos es un anticipo del 20 por ciento. En función del avance físico que tenga la obra, se dan los siguientes desembolsos. Y quien informa sobre los avances es la propia municipalidad”, dijo Díaz.

En 2022, en promedio, el gobierno trasladó el 86 por ciento de los recursos que cada municipalidad tenía programado ejecutar. Sin embargo, hay cinco comunas a las que el Ejecutivo no les desembolsó ni siquiera la mitad de los recursos.

Pastores

El primero es Pastores, que tenía una asignación anual de Q5 millones 980 mil 049 que preveía invertir en 11 proyectos de mejoramiento de sistema de agua potable, construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales, tanques de red de distribución y captación y alcantarillados, entre otros.

Sin embargo, el Ministerio de Finanzas (Minfin) no le desembolsó un solo centavo a los Codedes, por lo cual todas las obras ni siquiera se iniciaron.

Consultado al respecto, el secretario de la Scep dijo que el problema es que el alcalde que supuestamente ganó las elecciones, Miguel López Barahona, no fue inscrito por el TSE ya que tenía un proceso penal abierto. De tal cuenta, quien asumió como alcalde fue el concejal I, Hugo Leonel Mendoza Reyes.

Sin embargo, López Barahona tomó la comuna, pero no puede firmar contratos ni convenios porque no su toma de posesión no está legalmente reconocida por el TSE.

“Pastores es el típico ejemplo de las diferencias locales y ciudadanas. Ahí se creó una anarquía y al final quien salió perdiendo fue la ciudadanía porque no recibieron recursos en los últimos años. Hay una pérdida enorme para el municipio”, dijo Díaz.

Se intentó contactar a Mendoza Reyes para consultarle sobre esto, pero no contestó las llamadas.

San Marcos La Laguna

En 2022 tuvo un presupuesto de Q4 millones 175 mil 641, pero el Ministerio de Finanzas solo le desembolsó Q835 mil 128, lo cual equivale a un 20 por ciento de todos los recursos.

Tenía planificado invertir el dinero en tres obras de construcción de sistema de alcantarillado, construcción de infraestructura de tratamiento de desechos sólidos orgánicos y en el mejoramiento de un sistema de agua potable. Pero estos proyectos quedaron un avance inferior al 33 por ciento, de acuerdo con el Sistema Nacional de Inversión Pública (Snip).

Consultado sobre esto, el alcalde Vicente Raúl Puzul Mendoza dijo que hay un grupo de vecinos organizados, exalcaldes y excocodes que por “resentimiento político” han obstruido los proyectos.

“Su propósito es obstruir los proyectos que son con fondos de Codedes, aduciendo que no han sido consultados con el pueblo y que no son necesarios. Yo estoy en un segundo período y las instituciones de gobierno se han dado cuenta del trabajo que hemos realizado, la gente quiere que sigamos trabajando”, dijo el jefe edil.

En el último ranking de gestión municipal elaborado por la Secretaría General de Programación de la Presidencia, San Marcos La Laguna tuvo una calificación media en servicios públicos, medio baja en gestión financiera y medio alta en participación ciudadana.

Mixco

Mixco tenía programado recibir Q20 millones del gobierno central, pero solo le desembolsaron el 32.27 por ciento de los recursos, que equivale a Q6 millones 456 mil 705. De estos, el único que se ejecutó fue el edificio de educación superior para la Universidad de San Carlos en la colonia Montserrat II, zona 4.

El resto de los proyectos que quedaron sin ejecutarse tienen que ver con sistemas de alcantarillados sanitarios, canchas polideportivas, pozos mecánicos, sistema de aguas pluviales y mejoramiento de calles.

Mynor Espinoza, vocero de Mixco, dijo que la comuna ha sido afectada económica y políticamente por el gobierno.

“Hemos sido afectados económica y políticamente, impactando a nuestra población mixqueña y proveedores. Hemos tenido que salir con nuestras propias pistolas y nuestros propios recursos de recaudación gracias a buenos vecinos que pagan sus impuestos a tiempo”, dijo.

Asimismo, aseguró que se solicitó la ejecución y construcción del viaducto de la colonia El Milagro y pasos a desnivel en la Roosevelt. “Sin embargo, quedaron engavetados. Es la triste realidad. Esperamos que este año 2023 sea diferente”, dijo Espinoza.

Sobre esto, el secretario de la SCEP reiteró que los desembolsos se dan conforme la comuna informa sobre avances. Y estas condiciones aplican igual para todos los municipios.

“Todas las municipalidades tienen igualdad de condiciones y dependiendo de cómo su Dirección Municipal de Planificación informe sobre los avances físicos, así se van solicitando los desembolsos y el Ministerio de Finanzas asigna dichos fondos. Ese es el sistema aquí, en Petén, en San Marcos, Jutiapa y en todos lados”, dijo Díaz.

Puerto Barrios

Puerto Barrios tenía una asignación de Q15 millones 800 mil 877, pero solo le entregaron al municipio Q6 millones 209 mil 745, equivalente a un 39.30 por ciento. El único proyecto que reportó avances fue una ampliación de una escuela primaria en el Caserío Suiche II. Otras obras relacionadas a construcción de sistemas de agua potable, institutos básicos, alcantarillados y mejoramiento de calles quedaron con una ejecución inferior al 33 por ciento.

Se llamó al alcalde del municipio, Hugo Sarceño, pero una persona informó que se encontraba en un evento y que devolvería la llamada. Al cierre de esta edición no se comunicó.

Petatán

Petatán, Huehuetenango, es uno de los municipios más pequeños con 6 mil 366 habitantes. Se le asignaron Q4 millones 278 mil 442 pero el gobierno únicamente le entregó Q1 millón 711 mil 376.80 que corresponde al 40 por ciento.

´Tenía solo un proyecto contemplado, que era la ampliación de un sistema de agua potable en el casco urbano. Pero este solo reportó un avance físico del 40 por ciento, según consta con el Snip.

Juan Bernardo Hernández, alcalde de Petatán, explicó que hubo atrasos en el proyecto porque se les dificultó obtener avales de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres y otros permisos ambientales. “Eso nos atrasó y el tiempo se nos fue. Al final de cuentas ya no pudimos hacer nada”, dijo el jefe edil.