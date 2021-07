Exfiscal de Feci revela que había indicios de nuevas investigaciones contra funcionarios de la administración de Giammattei

Juan Francisco Sandoval teme por la seguridad de su familia y represalias administrativas contra su antiguo personal de trabajo. (Foto Prensa Libre: Carlos Hernández).

En la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) quedaron cerca de 200 expedientes abiertos contra personas del más alto nivel político y económico de Guatemala involucrados en aparentes actos de corrupción, según Juan Francisco Sandoval, extitular de la unidad investigadora.

En una conferencia que se llevó a cabo en la Procuraduría de Derechos Humanos, Sandoval rechazó los señalamientos que recibió de la Fiscal General, María Consuelo Porras, explicando que en todo momento actuó de manera cordial y respetuosa hacia quien era su jefa, pero de quien resaltó no iba a respaldar acciones que él considera están fuera de las normas éticas.

Aseguró que su salida no lo tomó por sorpresa, pero considera que su destitución se aceleró para evitar que nuevas investigaciones penales se hicieran públicas, principalmente porque algunos indicios apuntan a aparentes actos ilícitos de funciones de la administración del presidente Alejandro Giammttei.

“Desconozco los motivos y será labor de la Fiscal General responder por qué impuso a la Feci que cualquier cuestión relacionada con el Presidente de la República, no solo se pidiera de manera cordial sino, no se podía llevar a cabo sin su visto bueno. En varias ocasiones le expresé por qué esa situación. Una situación no solo incorrecta sino que atenta contra la autonomía del MP, atenta contra la independencia del MP”, señaló Sandoval.

Todo los indicios que apuntan hacia el partido oficial, según el extitular de la Feci, se dio por un decomiso millonario en Antigua Guatemala. “En uno de los casos ocurrió algo que incomodó demasiado, el hallazgo de los Q122 millones vinculado al exministro José Luis Benito lo tuvimos que trabajar primero casi que en silencio, porque tuvimos información que uno de los Secretarios de la Fiscal General trasladaba la información”, resaltó el exagente fiscal.

Pero todas esas sospechas contra funcionarios actuales fueron ganando fuerza tras la declaración de un excolaborador de la administración Giammattei.“Se obtuvo una información de una declaración, de una persona cercana a la agrupación política oficial, que explicó la posible relación de ese dinero con el partido de Gobierno (…) se requirió una declaración testimonial del exsecretario privado de la presidencia, y desde ese entonces los ataques en mi contra, en contra del personal de la Feci se incrementaron”.

Estos aparentes actos de corrupción incluso eran del conocimiento de Gustavo Alejos, acusado de ser un operador político a favor de la manipulación y la impunidad, quien buscó hacer señalamientos contra actuales funcionarios a cambio de ser colaborador eficaz.

“La intención del sindicado Gustavo Alejos de colaborar con la justicia, de dar una declaración en relación a los hechos que fueron de su conocimiento, en especial la elección de la Junta Directiva del Congreso de la República en 2020, el manoseo en la elección de las Cortes, entre otros muchos aspectos, que explican el funcionamiento del sistema de justicia en Guatemala, van a ver que a raíz de esto no va a prosperar ningún posible convenio con esta persona porque tiene información de funcionarios actuales, de congresistas actuales y de magistrados que actualmente desempeñan sus cargos en el país”, pronosticó Sandoval.

Otro de los nuevos casos que duda salgan a la luz es una serie de visitas de ciudadanos rusos a la residencia de Giammattei, que se habrían dado en la actualidad, en un contexto de crisis sanitaria por la pandemia, donde el Fondo Ruso ha incumplido con Guatemala para la entrega de vacunas tras recibir un pago millonario por ellas.

“Recientemente obtuvimos alguna información de la presencia de personas de nacionalidad rusa en la casa del Presidente de la República entre finales de abril e inicios de mayo de este año”, comentó Sandoval.

Bloqueos en investigaciones

Según Sandoval, la Fiscal General habría solicitado apresurar la detención del exrector Estuardo Gálvez, quien se perfilaba como candidato predilecto para la Corte de Constitucionalidad (CC), electo por el colegio de abogados.

Pero según las revelaciones del exfiscal, Consuelo Porras impedía agilizar acciones que involucrarán a Néster Vasquez, quien finalmente consiguió la magistratura Constitucional.

Pero no fue ese el único caso en que presuntamente la Fiscal General impidió a la Feci, casos que relacionan a partidos políticos y a una empresa de telecomunicaciones también destacan.

Caso Subordinación de Poderes

Caso Penal Sandra Torres

Financiamiento del Partido Unionista

Caso Comisiones Paralelas 2020

Así se generaron una serie de instrucciones que le impedían a su fiscalía actuar con independencia y prontitud, ya que para todo se necesitaba el consentimiento de Consuelo Porras, según Sandoval.

“Ojalá todas las investigaciones no se queden a medias, es importante que la sociedad pueda fiscalizar que el MP, bajo las directrices de Consuelo Porras, no deje esas averiguaciones en la gaveta de la impunidad, y les apuesto que cualquier variación en el estado del tiempo que ocurra en el país va a ser la responsabilidad del fiscal que se fue”.

Apelará destitución

Juan Francisco Sandoval no comparte su destitución, afirma que se dio utilizando un manual que no se acopla a su desarrollo profesional, ya que él no fue contratado como personal de confianza, tuvo una carrera en acenso.

Por ello presentara las impugnaciones legales que le permitan restituir sus derechos laborales, aunque duda que se declaren con lugar no está dispuesto a irse sin dar pelea.

“Me voy con la frente en alto sabiendo que se quedaron muchas cosas pendientes pero que avanzamos mucho, que nuestro trabajo le permitió al pueblo de Guatemala entender, por medio del funcionamiento de la justicia cómo es que hay muchas ocasiones en donde el dinero, que tiene que servir para atender al ciudadano en su desarrollo integral no cumple con ese objetivo”.

Teme por su familia

El exfiscal debe de pensar si permanecerá en Guatemala o si buscará refugio en el extranjero, de momento se va a concentrar en dar clases como docente universitario, aunque teme que por su trayectoria profesional se busque atentar con sus seres queridos.

“Temo más que por mi vida, temo por la seguridad de mi familia, por la seguridad de mis compañeros (…) yo he sido el rostro de la Feci, pero temo mucho por la seguridad labora de mis compañeros”.

Finalizó explicando que en ningún momento él utilizará mensajes confusos para aparentar ser un buen ciudadano. “Jamás en mis actuaciones van ustedes a escuchar que voy a invocar la religiosidad y en el fondo voy a actuar con maldad, y voy a actuar a espaldas de los intereses de los guatemaltecos. No les voy a decir yo a ustedes ‘que Dios los bendiga’ si en mi corazón no es eso lo que existe”.

Pese a los señalamientos directos contra la actual administración de Gobierno, al cierre de esta nota la Presidencia no había emitido algún pronunciamiento al respecto.