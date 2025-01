Exgobernador sobre su salida: “Buscaban un perfil más técnico y menos político”

El exgobernador departamental de Guatemala, Diego de León, ofreció una entrevista a Prensa Libre en la que compartió detalles sobre su relación laboral con el presidente Bernardo Arévalo, las razones de su salida y los desafíos que enfrentará su sucesor en el cargo.

El exfuncionario afirma que durante el corto tiempo que estuvo al frente de la Gobernación Departamental no ocurrieron actos de corrupción, pero sí en administraciones anteriores. El 13 de enero último, el mandatario dijo que aceptó la renuncia de De León y nombró a Mauricio Roberto Benard Alvarado en su lugar.

¿Qué desafíos le quedan al nuevo gobernador?

Poder sacar adelante el Consejo Departamental de Desarrollo (Codede) porque fue un reto bastante grande. Sin embargo, el Codede de Guatemala terminó en séptimo lugar de todos los departamentos, con cerca del 54% de ejecución de los fondos que se le asignaron. Este año los fondos que se le destinaron representan el triple, con Q1mil 100 millones, cuando el año pasado eran Q400 -millones-.

Se debe seguir con el cierre técnico del basurero de Amsa (Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y el Lago de Amatitlán). Para continuar el cierre técnico se requieren más recursos que no tiene Amsa, por esa razón se ha solicitado el apoyo de las municipalidades que vierten los desechos en ese basurero y también el apoyo del Ejecutivo.

¿Se tiene el lugar para habilitar un nuevo vertedero?

Con el cierre técnico, el de Amsa tiene vida para tres años más y luego debe cerrarse definitivamente. Para hacer un nuevo vertedero ya se iniciaron conversaciones con la Unión Europea para que se pueda tener ese apoyo a través del Banco Centroamericano de Integración Económica. Hay un plan para hacerlo en un terreno de Villa Nueva, pero nunca se adquirió por gobiernos anteriores, pero se puede valorar.

¿Qué opina de los señalamientos en su contra por supuestamente tener responsabilidad en el incendio de ese vertedero?

La denuncia es espuria y política, no tiene sustento legal porque contradice lo que indica la ley de Amsa y las actas e informes presentados sobre mi gestión para sofocar el incendio en tiempo récord, ocho días.

¿Cuáles son los principales logros de la Gobernación durante su período?

Se pudo promover la transparencia y participación ciudadana, una participación democrática y transparente del personal y con los miembros del Codede. Se hizo una mesa de diálogo con autoridades indígenas y ayudó mucho para saber qué sucede en los municipios, se agilizó el trámite para servicios de agua entubada, se tuvo buena relación con los recolectores de basura. Los de la zona 3 amenazaron con ir a paro, pero se hizo una mesa técnica y se resolvieron los problemas.

¿Cómo fue la ejecución del presupuesto del Codede en su gestión?

Siempre en el primer año de ejecución ha sido bajo. En el primer año de gobierno de Jimmy Morales hubo 54% de ejecución; con Giammattei, un 56%; y 62% con Bernardo Arevalo, solo considerando la fuente 11, que corresponde a proyectos ordinarios. La cantidad baja un poco por la ampliación presupuestaria, que llegó tarde y no se pudo ejecutar. En el caso de Guatemala, si le quitamos los Q50 millones que llegaron de ampliación presupuestaria, habríamos cerrado con cerca del 70% de ejecución.

El nombramiento de los gobernadores fue tardío en el 2024 ¿Fue muy complicado trabajar en un tiempo corto?

Fue difícil porque mi nombramiento fue el 21 de marzo. Sin embargo, el primero de abril se despidió el director ejecutivo del gobierno anterior y el nuevo entró el 25 de abril y para iniciar la ejecución deben estar ambas partes. En el caso de Guatemala la ejecución comenzó en mayo.

¿Por qué cree que el presidente lo removió del cargo, se dice que fue porque no pertenece al partido?

No, y la relación con el presidente es buena, le estoy agradecido por la oportunidad que me dio, lo que indicó el nuevo gobernador al momento de tomar posesión fue que le habían mencionado que querían pasar a un perfil más técnico y menos político.

¿Cómo se entiende eso?

Fue un poco de lo que fuimos recibiendo en los últimos meses del mes pasado, que se buscaba que los gobernadores no fueran tanto políticos, sino más bien coordinadores del desarrollo de cada uno de los departamentos. Entiendo que se refiere a alguien que suene menos o que tenga menos presencia en la opinión pública.

¿Cómo fue que llegó a ser gobernador, conocía al presidente?

No, yo trabaje en el 2023 como asesor permanente de la comisión de Integración Regional del Congreso, y la diputada Ligia Hernández era la presidenta, ella hizo un proceso de selección entre 10 candidatos, y por mi experiencia y mi base de estudios en economía me contrató como asesor en el Congreso, allí empecé a trabajar con la bancada de Semilla. Sin embargo, no trabajé directamente en la bancada, por lo que no me tocaba relacionarme con todos los diputados. Cuando el presidente quedó electo y pasó el período de transición realmente fue dos o tres veces que lo encontré en un pasillo pero no hablamos hasta asumir como gobernador.

¿Qué le recomienda al nuevo gobernador?

Que pueda afianzarse con el personal, ya que son tantas funciones distintas y es difícil conocerlas todas de forma inmediata. Lo más fácil es que el personal le ayude a salir adelante en esas funciones.

¿Pudo identificar movimientos irregulares en la Gobernación?

Sí, el personal que tiene más de 20 años expresa que los gobernadores anteriores solían ser lejanos, asistían muy poco a la oficina.

Los gobernadores especialmente de Guatemala estamos a cargo de las rifas en la Gobernación, es donde se concentra cerca del 90 por ciento de las rifas, dado que las empresas están en la ciudad, por eso siempre se habló que era foco de corrupción.

La ley de rifas y sorteos establece que se debe solicitar permiso en la Gobernación, entonces la gente llega con su expediente y se empieza a trabajar en qué fechas estará disponible para las rifas, también se pide el pago de impuestos sobre el monto del sorteo, en muchos casos es urgente para las empresas, entonces ahí era donde se daba este foco de corrupción, porque lo que hacía el personal era archivar el expediente y llamaban para decirle a los solicitantes que debían pagar para gestionar el trámite, en mi gestión eso no sucedió.

¿Qué medidas tomaron para que no ocurra?

Agilizamos los trámites y empezamos a monitorear el tiempo que se llevaba cada expediente. Si antes se tardaban 70 días para autorizar, lo redujimos a 40, y eso garantiza que nadie tenga tiempo para pedir dádivas.

¿Había denuncias de que el personal se llevaba los premios que no se reclamaban?

Era algo que se hacía hace muchos años, pero ahora se tienen listados de fundaciones que los reciben. En mi gestión habremos liquidado 10 o 15 premios, porque en general la gente sí reclama su premio y el proceso de liquidación es largo porque la ley dice que se debe esperar seis meses.