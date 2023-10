Fin del periodo electoral blinda resultados y da paso a otras fases del proceso

La magistrada Blanca Alfaro, presidenta del TSE, explicó que esta discusión les llevó horas, pero que finalmente todos los magistrados estuvieron de acuerdo.

“Hay una madurez política dentro del pleno y hay que agradecerla. Podemos tener algunas diferencias, que es natural, hay planteamientos que se hacen porque somos un cuerpo colegiado y hay discusiones”, dijo Alfaro.

La presidenta negó desacuerdos entre los magistrados para tomar la decisión: “nunca hubo ni por parte mis compañeros o de mi persona alguna disidencia al respecto”.

Según Alfaro, el decreto servirá para dar certeza de toma de posesión a todos los ciudadanos electos en la primera y segunda vuelta. “Esperamos que con este cumplimiento de la tercera etapa del proceso contribuyamos a darle confianza”, añadió.

Unas horas después de que el TSE hizo pública su decisión de no ampliar el periodo electoral, en donde también oficializaron los resultados, Bernardo Arévalo, presidente electo, brindó una conferencia de prensa, mostrándose complacido con la decisión del TSE.

“A partir de hoy ya no hay incertidumbre, con la publicación del decreto 5-2023 el proceso electoral ha culminado y los resultados oficiales son definitivos e inalterables”, dijo Arévalo.

Movimiento Semilla, el partido político con el que Arévalo ganó la presidencia, tiene un proceso legal pendiente. “Queda claro que ningún juez o fiscal puede modificar lo que el pueblo eligió en las urnas y ha sido validado y oficializado por la máxima autoridad electoral”, agregó.

Diferentes posturas

Para el partido oficial, Vamos, la decisión del TSE fue la mejor, ya que no existía ningún fundamento legal para mantener activo el periodo electoral.

“La decisión correcta, la decisión legal, la decisión que se esperaba desde un inicio, porque era la fecha que se había establecido en el acuerdo de convocatoria”, señaló Héctor Aldana, fiscal de Vamos.

Para el representante del oficialismo, el TSE ahora se debe enfocar en la Comisión de Actualización y Modernización Electoral (Came), para mejorar la ley electoral.

“Hoy termina nuestra función, ahora el acercamiento que tenemos es que se da luz verde para la Came, ya con eso se hace la invitación a los actores para reformar la ley electoral”, refirió.

Aldana considera que el TSE dejó mucho que desear en el proceso electoral, principalmente durante la gestión de la magistrada Irma Palencia.

“Yo vi actas con inconsistencias y el TSE hizo caso omiso; en cada reunión hacíamos ver las inconsistencias y la única frase que nos decían era ‘se toma nota’”, criticó Aldana.

En el otro extremo está Diego Blanco, fiscal de VOS, que opinó que el TSE se equivocó al no ampliar el periodo electoral.

“La evaluamos como un error, el TSE busca oficializar los resultados, pero lo podían haber hecho con un decreto aparte”, señaló.

Blanco considera que con esto, el TSE deberá de dar continuidad a varios procesos, incluida la cancelación de partidos.

“Lo más pronto que viene será la cancelación de los partidos que no llegaron a los votos que establece la ley electoral”, enfatizó el fiscal.

Aunque tienen puntos opuestos al hablar de la no ampliación del periodo electoral, Vamos y VOS coinciden en que la gestión del TSE no fue la mejor.

“Durante todo el periodo electoral el TSE tuvo deficiencias, decisiones ambiguas y con criterios de favoritismos, más que todo al oficialismo”, dijo Blanco, quien también agregó que la ampliación era la mejor forma de reivindicarse.

“El TSE al ampliar el periodo electoral pudo ratificar todos los errores cometidos, pero al final no lo hizo, esperamos que no cedieran a algún tipo de presión”, concluyó.

Escenario legal

En términos legales la decisión que tomó el TSE, de finalizar el periodo electoral fue adecuada. “Se consolidan los resultados electorales y le permite a los órganos electorales competentes continuar con sus funciones regulares, dentro de las cuales estaría cómo quedan los partidos políticos luego de agotado el proceso electoral”, explicó Ovidio Orellana, doctor en derecho y expresidente del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang).

Orellana es claro y comparte lo que establece el TSE en su decreto, que los resultados electorales no se pueden alterar, y enfatiza que de llegar a existir indicios de irregularidades en las investigaciones, las misas se deben centrar en encontrar a los sospechosos, no en alterar el resultado de las votaciones.

Pese a esto, considera que podrían existir algunos escenarios previo a la toma de posesión.

“Aún hay efectos que podrían empeñar ese acto y además deben estar atentos a lo que acontezca luego del cierre electoral relacionado para buscar no ser afectados por cualquier decisión judicial posterior”, concluyó.

Para el también abogado y experto en materia constitucional, Alexander Aizenstatd, la decisión tomada por el TSE está en Derecho, pero habría sido favorable ampliar el periodo electoral, “porque de alguna forma establecía alguna protección a los miembros de las juntas electorales”.