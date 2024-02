La fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP), María Consuelo Porras Argueta, dijo este 27 de febrero que está dispuesta a reunirse con el presidente de la República, Bernardo Arévalo, las veces que él quiera y en cualquier lugar, pero dentro del marco de la ley.

Porras acudió este martes a una reunión del Consejo Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio (Conabed), en el Palacio Nacional de la Cultura, en donde también estuvo presente la vicepresidenta Karin Herrera.

Al finalizar la reunión, la fiscal Porras fue abordada por periodistas para consultarle sobre su visita al Palacio Nacional de la Cultura para esa reunión y la situación de distanciamiento entre ella y el presidente Arévalo y el Organismo Ejecutivo.

Porras dijo que no hay rencillas con el presidente Arévalo y que la actuación del MP es institucional y siempre va a asistir a todas las reuniones a las que los convoquen, de conformidad con la ley.

Explicó que la reunión de Conader es cada mes y la sede del encuentro se va rotando entre las instituciones que lo integran.

“Hoy nos toca acá, el próximo mes tal vez Ministerio de Gobernación, donde se decida y por eso es que estamos acá”, dijo Porras.

Reafirmó que el MP siempre va a actuar en las reuniones que sean convocadas y donde sean miembro y que todo sea de conformidad con la ley.

“De conformidad con la constitución debemos de velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país. En ese sentido, la fiscal general siempre va a estar presente en todas las reuniones donde tenga que estar de conformidad con la ley”, dijo Porras.

Por qué no se reúne con Arévalo

Se le consultó a Porras por qué no accedía a reunirse con Arévalo tal y como lo había hecho con los entonces presidentes Alejandro Giammattei y Jimmy Morales y respondió que con base a la convocatoria que le hicieron -el presidente Arévalo- para una reunión en la Casa Presidencial, ella sí acudió a la cita, pero que no se daban las condiciones legalmente establecidas para su participación.

El 24 de enero, Porras no acudió a una cita con Arévalo y en su lugar publicó un video en las redes sociales del MP en la que afirmaba que no va renunciar de su cargo y aseguraba que el ente investigador no está supeditado a ningún poder del Estado.

El MP envió un informe a la Presidencia de Guatemala con algunos datos pero la mayor parte de la información refería que no podía entregarse por el artículo 314 de Código Procesal Penal, que regula que en todos los actos de la investigación serán reservados para los extraños.

Arévalo invitó a Porras a una reunión de Gabinete de Gobierno el 29 de enero pasado y la fiscal general acudió, pero a los pocos minutos se retiró.

En un video que difundió el MP ese día la fiscal adujo: “Me vi en la necesidad de retirarme, ya que en la reunión se pretendía llevar a cabo en el marco del Consejo de ministros, que por mandato constitucional y legal me prohíbe participar y les prohíbe a los ministros de Estado contar con mi presencia”, dijo la fiscal.

Este martes, la fiscal recordó que ella invitó a Arévalo a una reunión en el MP, pero este le respondió por escrito que sería el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, el que lo representaría en la cita.

Recordó que esa primera reunión fue en el MP y la segunda, a la que ella asistió, fue en el Ministerio de Gobernación y en ella se trataron temas importantes sobre seguridad.

“Ya tuve reuniones con el Ejecutivo, con el Organismo Judicial y como también lo pudieron escuchar, estamos invitando a una reunión a los jefes de bloques del Legislativo. Nuestra obligación como Ministerio Público es aperturar las puertas a todos los funcionarios del Estado, porque el estado tiene una única misión”, comentó la fiscal Porras.

Se le volvió a insistir si estaría dispuesta a una reunión con Arévalo y dijo que su único objetivo es trabajar por Guatemala, pero dentro de aspectos de legalidad, objetividad, transparencia y honorabilidad.

“Esos son los puntos fundamentales de mi actuación y siempre el pueblo de Guatemala va a tener una fiscal general, conocedora del derecho, responsable de que se cumpla la ley en el país y fundamentalmente que se trabaje en beneficio del pueblo de Guatemala” comentó Porras a los periodistas.

En cualquier lugar

Se le insistió si estuviese dispuesta a reunirse con el presidente Arévalo y respondió: “Cuantas veces se pueda, lo invito públicamente, lo espero en el Ministerio Público para que podamos platicar las veces que él necesite”.

Se le consultó a Porras porqué la reunión en el MP y no el la Casa Presidencial y respondió: “En cualquier lugar. Estoy para servirle, porque mi obligación es servirle al pueblo de Guatemala y voy a trabajar siempre con todos los funcionarios, siempre y cuando se respeten las leyes del país”, mencionó Porras.

Investigación contra Giammattei

A la fiscal también se le preguntó si había alguna investigación abierta contra el expresidente Alejandro Giammattei y respondió que investigan todas las denuncias que son puestas en el conocimiento del MP.

“Les exhorto, lleguen a todas las fiscalías, constaten todas las denuncias presentadas y a todas se les da el tratamiento de investigación correspondiente de conformidad con la ley”, puntualizó la fiscal sin responder si había algún caso contra Giammattei.

La fiscal general del @MPguatemala indicó que está dispuesta a reunirse con el presidente @BArevalodeLeon y evitó responder si existe investigación contra los expresidentes @jimmymoralesgt y @DrGiammattei .@Guatevision_tv @prensa_libre pic.twitter.com/awZvJryFCX — Leslie Sánchez (@lsanchez_gtv) February 27, 2024

Postura de la vicepresidenta

La vicepresidenta Herrera atendió a los medios luego de la reunión con la fiscal y se le preguntó su opinión sobre las declaraciones de Porras de que está dispuesta a reunirse con Arévalo y respondió que no hay rencillas con la funcionaria.

Agregó que Porras participó en la reunión de Conabe como parte de sus funciones

Se le preguntó a Herrera si ella confiaba en el trabajo de Porras y dijo que ella no estaba allí para juzgar esa situación, pero que espera que cada funcionario actué de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a los procedimientos legales, que actúe con ética e integridad para con el pueblo.

Se le preguntó si desde el Ejecutivo todavía se le pide la renuncia a la fiscal y respondió que son respetuosos de lo que legalmente se pueden hacer.

La vicepresidenta de Guatemala, Karin Herrera, se refiere a la reunión de Conabed en la que participó Consuelo Porras, jefa del MP. (Video Prensa Libre: Leslie Sánchez)

Porras fue nombrada en 2018 fiscal general para un periodo de cuatro años por el entonces presidente Jimmy Morales y en 2022 su sucesor Alejandro Giammattei la designó para un segundo periodo, que vence en 2026.

Porras, de 70 años e incluida en una lista de actores corruptos y antidemocráticos de Estados Unidos desde 2021 y en este 2023 también fue sancionada por la Unión Europea y Canadá.

Es señalada por Arévalo, manifestantes y la comunidad internacional de supuestamente “socavar” la democracia y poner en riesgo la transición presidencial y de intentar un golpe de Estado.

La Fiscalía emprendió una persecución judicial contra Arévalo después de que éste dio la sorpresa al colarse al balotaje en los comicios de junio.

También logró que un juez suspendiera al partido de Arévalo, Movimiento Semilla, por supuestas ilegalidades en su conformación en 2017.

Todas esas acciones fueron calificadas por Arévalo como un intento de “golpe de Estado” para evitar que asumiera la Presidencia.