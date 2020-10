Fredy Chojolán es destituido de la Dirección de Caminos por la transferencia de Q135 millones

Fredy Chojolán ha sido cesado como director de Caminos. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Fredy Chojolán fue removido este 29 de octubre del cargo de director de Caminos, del Ministerio de Comunicaciones, en medio del escándalo por la transferencia de Q135 millones.

El lunes de 26 de octubre, Chojolán dijo en una citación con diputados que enfermó de covid-19 y durante el tiempo que estuvo ausente alguien pudo haber falsificado su firma en la documentación y lograr así que avanzara la transferencia millonaria hacia el Ministerio de Finanzas, sin que para entonces supiera qué fin tendría el dinero.

En esa misma reunión aseguró que planteó denuncia en el Ministerio Público, ante lo cual la Fiscalía contra la Corrupción lo entrevistó el martes último. La Contraloría también se ha incorporado a la averiguación mediante una auditoría.

Después de la citación con diputados, Chojolán no respondió preguntas de los medios. Incluso no estuvo presente en una conferencia de prensa el día 27 donde el ministro de Comunicaciones, Josué Edmundo Lemus, intentó explicar que la transferencia está en orden y hacia qué proyectos viales está destinado. No obstante, quedaron las dudas sobre las firmas falsificadas que planteó Chojolán.

Además, ayer, Chojolán fue entrevistado por Óscar Dávila, comisionado presidencial contra la Corrupción, que intervino por instrucción del presidente Alejandro Giammattei, quien demandó que Chojolán respondiera “responsablemente” sobre la transferencia. En esa reunión Chojolán no atendió a los medios para responder preguntas.

Dávila aseveró después de la reunión que, sobre las firmas falsificadas, Chojolán dijo -en lo que se plantea como una nueva versión a la que expuso en el Congreso- que las firmas del expediente de la transferencia presupuestaria por Q135 millones sí son genuinas y que las posibles firmas falsas están en otros documentos. De esto último Dávila comentó que las investigaciones deberán contemplar esa posibilidad.

Un comunicado del Ministerio de Comunicaciones divulgado la tarde de este 29 de octubre confirmó que el ministro Lemus destituyó a Chojolán, puesto que los recientes acontecimientos en Caminos “han empañado la labor en pro de la transparencia”.

De hecho Giammattei, cuando desde Twitter ordenó a la comisión anticorrupción indagar al respecto de los Q135 millones, señaló este “y otros casos” aquejan a la Dirección de Caminos, pero no dio detalles.

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda a la población en general informa: pic.twitter.com/ThZ50vkfEZ — Ministerio de Comunicaciones (@CIVguate) October 29, 2020

Según Comunicaciones, los Q135 millones iban a servir para pago de proyectos viales como reposición de carretera entre Ipala-El Semillero, Escuintla; Mixco Viejo-San Martín Jilotepeque-Pachalum; Pachalum Chuaquenum, Quiché; La Libertad-Las Cuaches, Petén, y mejoramiento de carreteras en El Quetzal, San Marcos; Panabaj-Chicacao; San Cristóbal Verapaz-Chixoy-Chicaman, Quiché; San Juan Ixcoy-Soloma; Santa Cruz del Quiché-Patzité, Quiché; San Miguelito-Génova, Quetzaltenango; la Victoria-San Juan Ostuncalco, Quetzaltenango; Pedro de Alvarado-La Barrona, Jutiapa, entre otros.

La transferencia habría sido posible por la resta a presupuesto destinado en Q93 millones del programa de atención de desastres naturales, Q22 millones de la ampliación de la construcción de la carretera de Sanarate a El Rancho y Q20 millones de Provial, que suman los Q135 millones.