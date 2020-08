Giammattei afirma que ahora el coronavirus en Guatemala “ya es problema de la gente”

Alejandro Giammattei, presidente de la República, en reunión con alcaldes.

El presidente Alejandro Giammattei dijo este 6 de agosto, a 146 días del inicio de la emergencia sanitaria, que el coronavirus “ya es problema de la gente”, la cual “si se quieren cuidar, se cuidan”.

En reunión con varios alcaldes para discutir temas de construcción de obras municipales, Giammattei habló sobre la pandemia y que desde la Presidencia “ya está saliendo” del tema del coronavirus para ocuparse de otras atribuciones del Gobierno.

“Una de las cosas es que hemos perdido el tiempo, no porque no queramos, sino porque nos hemos mantenido ocupados con el tiempo de coronavirus. Yo, gracias a Dios, ya voy saliendo de ese tema, para poder tomar el de gobernar el país. Ya le trasladamos la responsabilidad a la gente, si se quieren cuidar se cuidan, si no, les sacamos tarjeta roja . Hoy sí ya es problema de la gente”, dijo.

La tarjeta roja puede relacionarse con el semáforo de alertas vigente que durante 14 días determinará en qué color, rojo, naranja, amarillo y verde, está cada municipio y según el cual tendrá más o menos restricciones para actividades como transporte público y reuniones sociales. Mientras tanto, a nivel nacional, solo rige el toque de queda desde las 21 horas.

Su declaración ocurre un día después de que Edwin Asturias, director de la Comisión Presidencial de Atención a la Emergencia Covid-19, que un repunte de contagios obligaría a retomar las restricciones a las actividades, como ocurrió semanas atrás. Junto a la reapertura paulatina, el Ministerio de Salud se comprometió a ampliar los test de covid-19 para que la meta diaria de 5 mil pruebas sea un mínimo.

En otro momento de la reunión, Giammattei comentó que ante el coronavirus hay dos escenarios, esperar la vacuna y que sea accesible para 8 mil millones de seres humanos, o “que nos dé y que salgamos bien de ella”.

Además, sobre un supuesto plan para “botarlo” del poder que le mencionaron recientemente, Giammattei comentó que su preocupación sería “no hacer nada” por los guatemaltecos.

Actualmente Guatemala registra oficialmente 54 mil 339 casos de coronavirus y 2 mil 119 muertes. Según Asturias en una comparecencia al Congreso el 16 de julio, según modelos hechos por la Universidad de Washington, Guatemala tenía inicialmente una proyección del pico de contagios para la primera semana de agosto y septiembre, pero esto cambió a octubre. A mediados de julio, el epidemiólogo mencionó que Guatemala estaba aplanando la curva de contagios, gracias a las buenas prácticas preventivas de lavado de manos, distanciamiento social y uso de mascarilla.