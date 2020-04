Giammattei confirma 46 casos de coronavirus en Guatemala y apela a mantener el aislamiento social

Fui a un supermercado color verde, había cola, delante de mí iban 2 damas de PNC, les recordé que hay que distanciarse, no me oyeron, delante de ellas había gente pegados unos a otros, JEFES de PNC deben salir a controlar a pie no en carro… pregunta a DRG: ¿todas las emisoras están encadenando la CADENA NACIONAL o sólo la SONORA? si el encargado de la inteligencia del GOBIERNO NO SIRVE, al chilazo mándelo al carajo, ponga a otro, para que la CADENA NACIONAL sí sea cadena nacional…el COVID no es juego de capirucho, es muerte