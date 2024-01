Giammattei pide a Joviel Acevedo borrador del pacto colectivo del STEG y sindicalista critica a la Usac

“Ojalá que quienes asuman el poder respeten las líneas básicas para la transformación del país, sin educación no puede haber transformación”, dijo Giammattei durante el acto de graduación de maestros que forman parte del Programa Académico de Desarrollo Profesional Docente (Padep) en el Teatro Nacional, acto en el cual Acevedo lanzó críticas contra el sistema educativo de la Universidad de San Carlos (Usac).

A falta de nueve días para que el presidente Alejandro Giammattei entregue el poder a Bernardo Arévalo, el mandatario le ofreció al secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG), Joviel Acevedo, dejar integrada la comisión que negociará el nuevo pacto colectivo del magisterio, sector al que instó a vigilar “que no vaya a haber nadie que nos quite los logros que se han dado”.

Durante su intervención, Giammattei dijo que llegará el momento de “defender” el seguro y la alimentación escolar “que ya dejamos para todos los ciclos”; además, instó al magisterio que vele porque “no vaya a haber nadie que quite los logros que se han dado”.

“Que no vaya a haber nadie que toque el sagrado presupuesto del Ministerio de Educación”, agregó el mandatario, quien tiene que entregar el poder el próximo 14 de enero a su sucesor Bernardo Arévalo; sin embargo, se comprometió con el STEG a dejar integrada la comisión que deberá negociar el nuevo pacto colectivo de esa agrupación sindical dirigida por Acevedo.

“Invito al STEG a que haga entrega del borrador del pacto colectivo antes de que nos vayamos del gobierno, para que seamos nosotros los que dejemos hecha la comisión que va a negociar con ustedes (el magisterio)”, dijo el mandatario.

Acevedo por su parte señaló que en abril de este año “fenece el pacto colectivo y vamos a seguir exigiendo y negociando los pactos colectivos, diga lo que diga la prensa, las redes sociales y la comunidad internacional”.

Añadió que “los pactos colectivos son un derecho irrenunciable de la clase trabajadora y no digamos del magisterio”.

Acevedo lanza críticas

Acevedo resaltó el apoyo que, según él, el gobierno de Giammattei le ha dado al magisterio y destacó que el acto de graduación se haya celebrado en el Teatro Nacional, donde el próximo 14 de enero se llevará a cabo la transición de gobierno.

“Gracias por haber aceptado el reto que les pusimos primeramente de estudiar y después el reto que les pusimos de decirles compañeras y compañeros que ha sido en todos los gobiernos, incluso en este, que a ustedes se les ha convocado en un lugar especial para recibir su título y no como lo han estado haciendo en la Universidad de San Carlos, en donde les entregaros ese título como que fuera una bolsa de poporopos”, dijo el sindicalista.

“Muchos no conocíamos este recinto grande y bello, en donde el presidente (Giammattei) con la ministra (de Educación) lograron hacer esta actividad acá porque ustedes saben que aquí también se va a dar posesión, si es que se da, a los nuevos gobernantes”, agregó Acevedo, quien también dijo que en esa graduación están los profesores que “aceptaron el reto de no llegar a recibir su título como que fuera poporopo”.

Los profesores que se gradúan de dicho programa tendrán un ajuste salarial.

“Queremos en este instante decirle a la ministra de Educación y al presidente de la República que hasta en este gobierno logramos ejecutar los congresos pedagógicos dirigidos a las maestras y maestros, licenciadas y licenciados que ya se graduaron en los diferentes departamentos”, prosiguió el sindicalista.

“El pacto colectivo es una ley profesional y ahora el Padep también es una política de Estado que ha trascendido gobiernos y seguirá trascendiendo gobiernos. Estamos en un momento de crisis en nuestro país, no sabemos qué nos viene, tenemos que estar preparadas y preparados. Las redes sociales, los medios de comunicación, los listados que se han sacado para sancionar, en donde me incluyen a mí y al sindicato, es penosa la forma en que nos han estado tratando y nos han querido amedrentar para que nosotros no participemos”, comentó Acevedo.

Agregó: “Tenemos autonomía sindical y ningún gobierno, según lo que establece los convenios 87 y 98, la Constitución Política de la República, el mismo Código de Trabajo, los mismos estatutos, ningún gobierno, sea quien llegue, puede alterar la forma de actuar de los sindicatos en nuestro país y en el mundo. Nosotros vamos a tomar nuestras propias decisiones como sindicato quede el gobierno que quede”.

Duplicar programa social

En La Gomera, Escuintla, Giammattei participó en la entrega de notificaciones del Programa del Adulto Mayor, el cual aseguró que era la prioridad entre los programas sociales que mantuvo durante su gobierno.

Hasta ahora, según Giammattei, el programa alcanzó a 212 mil adultos mayores, lo que representa el 50% de la población que necesita el apoyo.

Durante su discurso Giammattei señaló a las autoridades que tomarán posesión el próximo 14 de enero. “Al próximo gobierno que tanto habla de apoyo social, ahora los quiero ver cuando tengan que duplicar este programa para cubrir a todos los que lo necesitan”.

El presidente agregó “Yo invito al próximo gobierno a que se ponga la mano en la conciencia, si es que la tiene, y haga que esta gente que todavía no ha recibido lo reciba, porque va a tener el apoyo de nuestra bancada si quiere ayudar a los adultos mayores”.