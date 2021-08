Giammattei reconoce que hay fallas en el envío de vacunas Sputnik V y habla de la salida del exjefe de la Feci

También dijo que había sido posible mantener la economía gracias a que se permitió y se dejaron libres las posibilidad de que el transporte hacia los puertos y todo el transporte de carga de combustible, de gas pudiera seguir produciendo y las exportaciones no se pararon.

Reconoce que hay fallas en envíos de Sputnik V

La periodista Flor Mizrachi le preguntó a Giammattei sobre la vacunación en Guatemala y le dice que es la “pata coja” durante la pandemia. Le hace ver al mandatario que entiende que han recibido muchas donaciones, pero que al inicio le compraron las vacunas a un solo proveedor, las Sputnik V, pero que al igual que a Paraguay, no les mandaron todas las adquiridas ni en el tiempo estipulado.

Se le consultó qué hubiera hecho diferente respecto al tema y Giammattei respondió que de esas están vacunadas ya en 2 dosis 700 mil personas y que el país va a llegar a cubrir la mitad antes de que finalice septiembre y ya habrán puesto en la segunda dosis, por lo que la periodista le vuelve a hacer la interrogante.

Sputnik nos han quedado mal, pero no sólo a Guatemala en Paraguay, a 71 países que compramos la vacuna, una vacuna muy efectiva que está entre las tres primeras vacunas más efectivas, según todos los estudios, pero nos han quedado mal. Esta semana que viene nos van a entregar alrededor de 400 mil dosis de lo que deberían de mandar durante este mes de más o menos de 800 mil dosis.

Destitución del jefe de la Feci

Al ser consultado sobre la destitución de Juan Francisco Sandoval como jefe de la Feci, Giammattei señaló: “la verdad es que nosotros hemos sido muy respetuosos de la ley, nosotros por temas de la independencia que tiene el Ministerio Público nosotros no nos metemos en temas del Ministerio público, esa fue una decisión de la fiscal general -María Consuelo Porras-; ella tiene sus razones y tendrá sus razones y hará los procesos correspondientes para que en base al debido proceso, las anomalías que hayan encontrado las tengan que demostrar en un Tribunal de Justicia”.

“Yo ahí le diría que el Gobierno no tiene nada que ver con la destitución, pero si vale la pena esperar a que la fiscal presente los casos como lo han venido haciendo y las grandes anomalías en esa fiscalía, pero eso será el Ministerio Público, pero nosotros al respecto nos mantenemos al margen por la independencia que tiene Ministerio Público”, dijo Giammattei.

Siempre en ese tema, Giammattei fue consultado sobre cómo va la relación del país con Estados Unidos después de la salida de Sandoval y de la inclusión de varios guatemaltecos en la lista de corruptos de EE. UU.

“No hay nadie del Gobierno, no hay ninguna persona del Gobierno en la lista Engel o en la lista Magnitski o en cualquiera de las listas que tienen. La relación con los Estados Unidos sigue siendo una buena relación, de hecho hoy -el domingo- estamos cumpliendo 80 días en que no baja un avión con drogas en el territorio nacional, el récord anterior lo habíamos puesto nosotros con 53 días hoy van 80 días. Hoy tenemos 8 helicópteros, cuando yo entré a la Presidencia habían 2, hoy hay 8 helicópteros con visión nocturna donde trasladamos tropas y logramos entrar a las pistas en donde van a descender y se tienen que ir a otro lado, a otro país”, dijo Giammattei.

También hizo ver que han incautado una cantidad de drogas, destruido plantaciones de amapola, cocaína y mariguana.

En el caso de la migración, dijo que Guatemala decidió, no por petición de los Estados Unidos, sino por propia voluntad soberana, detener las caravanas por el riesgo que implicaba el tema de la pandemia.

“Cuando 7 mil gentes cruzan su frontera corriendo, eso no es un proceso de una de una inmigración legal, eso es una invasión al territorio y logramos frenarlo nadie de esos han logrado llegar a la frontera con México, a todos los temas devuelto. Si quieren pasar pues tienen que llenar los requisitos migratorios. La migración legal es permitida en tanto no haya cierre del país”, dijo el presidente Giammattei.

Calificó la relación con los Estados Unidos como buena y recordó la visita de la vicepresidenta de ese país, Kamala Harris, la de senadores de aquel país que han venido a platicar sobre la migración y se les planteó que se necesita más comercio que ayuda.

“Estamos pidiendo a los Estados Unidos que nos abra el comercio para que podamos producir más. Las condiciones de Guatemala en la migración están íntimamente relacionadas con la pobreza y la falta de oportunidades y nosotros creemos que la inversión extranjera, y de hecho, la vicepresidenta Kamala Harris ha contactado a más o menos 70 CEO´s de empresas norteamericanas que están en China y otros países a que vengan en noviembre a Guatemala a conocer el país para que logren invertir en el país.

Poll Anria y los netcenter

Giammattei también fue consultado sobre cuál es el papel del panameño Poll Anria en su Gobierno y dijo: “En la campaña nos asesoró con algunos temas. Le puedo decir que hicimos una amistad, no tiene un puesto en el Gobierno, no está en Guatemala permanentemente, viene y va a Panamá”.

La periodista le dijo que a Anria se le acusa de manipular las redes a favor del Gobierno de Giammattei y el mandatario respondió: “Ojalá tuviéramos net center como tienen otros. Nosotros no estamos metidos en ese tema. Le puedo decir, por ejemplo, un caso de ayer en el que un medio de comunicación saca una noticia totalmente tergiversada, la ponen en Twitter, nos principian a reventar y nosotros lo que hicimos fue poner la noticia real y demostrarles con hechos a los medios que estaba mintiendo y la gente se le fue encima al medio”.

“Nosotros no hemos gastado en callcenters, no hemos gastado en netcenter y no lo vamos a hacer, porque el trabajo se mira reflejado en la economía se mira reflejado en los índices de cantidad de niños de niños que creció a nuestro sistema de este año con relación al año pasado el sistema de la primaria, creció más de 100 mil alumnos, porque por el alimento que es un gancho más el seguro médico que es un gancho.

Relación con Martinelli

En relación al supuesto plan de fuga de los hijos del expresidente panameño Ricardo Martinelli, recluidos en una cárcel guatemalteca y la presencia de niños en ese centro penitenciario, Giammattei dijo que la Ley de Guatemala permite que niños de hasta 5 años permanezcan con las mamás detenidas, a modo que no se pierda ese vínculo de madre e hijo. Dijo que por la pandemia se logró aumentar la edad a 7 años.

“El intento de fuga de los hermanos Martinelli yo le puedo decir que ha habido rumores pero nunca hemos comprobado ningún intento de fuga por parte de ellos. Yo le puedo decir con propiedad que nos han llegado chismes, rumores que se pretenden fugar y no ha habido de parte de ellos una actitud que demuestre algún intento de fuga están en la cárcel pendientes”, expresó el mandatario.

Agregó que el FBI de Estados Unidos llamó para alertar que había un plan de fuga, pero nosotros no hemos encontrado el plan de fuga. Se aumentó la seguridad y no han habido hasta el momento ningún intento de fuga por parte de ellos.

Dijo que se les reforzó la seguridad en el penal, por los rumores de un peligro de fuga.

Se le consultó a Giammattei sobre su relación con Gustavo Alejos, quien supuestamente facilitaba la estancia de los hermanos Martinelli en la cárcel de Mariscal Zavala, y dijo que ninguna y que el exfiscal de la Feci lo había dejado libre.

Reconoció que al expresidente panameño Martinelli lo vio la última vez cuando llegó a la toma de posesión el 14 de enero del año pasado y que de allí en adelante no ha hablado con él y que el exmandatario tampoco le ha pedido alguna prebenda a favor o algún trato especial para sus hijos.