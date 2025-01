Guatemala afirma que no hay conversaciones sobre el traslado de bases militares de EE. UU. desde Honduras

Durante este fin de semana, el senador estadounidense Mike Lee sugirió trasladar las bases militares de Estados Unidos a Guatemala, como una reacción luego que la presidenta Xiomara Castro advirtiera la retirada de las bases militares si el presidente electo, Donald Trump, cumpliera las deportaciones masivas de hondureño cuando asuma la presidencia.

Al requerir una postura institucional a Secretaria de Comunicación Social de la Presidencia, expusieron: “Mike Lee es un amigo de Guatemala y valoramos el rol que ha jugado en fortalecer las relaciones con Estados Unidos. En su última visita al país, el presidente Arévalo tuvo la oportunidad de reunirse con él y sostuvieron un dialogo positivo sobre proyectos de desarrollo en Guatemala”.

Además, “que por el momento no ha habido ninguna discusión en torno a lo manifestado por el senador Lee; sin embargo, su mensaje confirma que Estados Unidos ve a Guatemala como un socio estratégico ahora y para el futuro”, según la postura institucional.

Contexto

Recientemente la presidenta Xiomara Castro advertió que retirará las bases militares de Estados Unidos en Honduras si el presidente electo, Donald Trump, cumple su amenaza de ordenar deportaciones masivas de hondureños cuando asuma el cargo, el 20 de enero.

La expresado por la mandataria hondureña generó la reacción de Mike Lee, quien es senador por el Estado de Utah.

El senador estadounidense en la red social X escribió: “si Honduras no nos permite mantener nuestra base en ese país (porque no quiere que enviemos a Honduras a los hondureños que residen ilegalmente en los EE. UU.), deberíamos trasladar esa base a Guatemala, que es más amigable con los EE. UU. y quiere combatir (no perpetuar) la trata de personas”.

Estados Unidos tiene en Comayagua, centro de Honduras, la base de Palmerola, construida en los años 80 para la lucha de los movimientos comunistas.

"Frente a una actitud hostil de expulsión masiva" de hondureños "tendríamos que considerar un cambio en nuestras políticas de cooperación con Estados Unidos, especialmente en el campo militar, en el que sin pagar un centavo por décadas mantienen bases militares en nuestro territorio", expresó la presidenta Castro el pasado1 de enero durante un mensaje en cadena nacional de radio y televisión.

Según el vicecanciller hondureño, Tony García, unos 250 mil hondureños están en lista para ser deportados en 2025 desde Estados Unidos, y que Honduras no está preparada para recibir una cantidad de personas como esa.