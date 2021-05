Guatemala ocupa penúltimo lugar en Centroamérica con número de personas vacunadas contra el coronavirus

Guatemala es de los países que menos avances reporta en vacunación. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Solo el 0.36 por ciento de la población guatemalteca ha recibido el esquema de vacunas completa contra el coronavirus. El país ocupa el penúltimo lugar en Centroamérica, solo por arriba de Honduras, donde el porcentaje es del 0.28 por ciento, según datos que recopila el sitio OurWoldinData.

En Centroamérica quien lidera en temas de vacunación es Costa Rica, donde el 12 por ciento de la población ha recibido el esquema completo de vacunación. Luego le sigue El Salvador, con el 11 por ciento; Panamá, 8 por ciento; y Belice, con el 2.8 por ciento.

De Nicaragua no hay datos disponibles ya que no reporta el desglose de las dosis administradas por primera y segunda dosis.

Guatemala firmó un contrato con Rusia para adquirir 16 millones de dosis. Sin embargo, a la fecha solo se han recibido dos lotes de 50 mil vacunas cada uno. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) aún no cuenta con un cronograma para los próximos envíos, aunque las autoridades han prometido que serán en cantidades mayores.

Norte y sur

Al comparar a Guatemala con los países de Norte y Sudamérica, el panorama tampoco es alentador. Se sitúa en el penúltimo lugar y Honduras continúa en el último puesto. Del continente quien lidera la vacunación es Estados Unidos, con el 42 por ciento de personas vacunadas, según se observa en las gráficas de OurWorldinData.

José Ortiz, epidemiólogo del Observatorio de Covid-19 en Guatemala, explica que los avances que haya en vacunación los próximos meses dependerán de las decisiones de la ministra de Salud y de sus mandos medios, particularmente de sus viceministros.

Considera que en otros países los avances han sido más significativos porque hay profesionales capaces en las instituciones. “Guatemala tiene la infraestructura para avanzar. Tenemos un sistema de salud muy parecido al de El Salvador. La cuestión es gestionar los servicios de forma adecuada”, dijo Ortiz.

El profesional de la salud ve con preocupación que no existe una cadena de frío para el almacenaje de las vacunas y tampoco existen garantías que las dosis se mantengan a una temperatura adecuada mientras son transportadas a los centros de vacunación. Esto podría afectar la efectividad de la vacuna, dijo Ortiz.

Durante los últimos días, el presidente Alejandro Giammattei aseguró que hay capacidad para inmunizar a la población.

“No es culpa del presidente que 10 países hayan acaparado el 75 por ciento de las vacunas, mientras otros 200 países luchan por conseguir el otro 25 %. Hay países chiquitos en donde no nos han caído vacunas. En Andorra dije que no es justo porque hay países que han comprado de más y no donan o venden a países que lo necesitan. Es difícil conseguir las vacunas por la situación que está pasando India”, dijo Giammattei.

Asimismo, Giammattei culpó a la población por los bajos porcentajes de inmunización ya que muchos no acuden a los centros de vacunación. No obstante, lo cierto es que tampoco hay un plan de comunicación aprobado para informar a las personas sobre los beneficios de inocularse.

Días después de esas declaraciones, una falla en el sistema de vacunación provocó caos en los centros de inmunización de todo el país. Miles de guatemaltecos esperaron por varias horas para poder recibir la vacuna contra el coronavirus.