Guatemala recibe buque Hunahpú donado por EE. UU. y servirá para combate al narcotráfico y resguardo de fronteras marítimas

El presidente Bernardo Arévalo y autoridades de Guatemala recibieron este viernes 4 de octubre en el Comando Naval del Pacífico un buque donado por Estados Unidos que servirá para el combate al crimen organizado y resguardo de las fronteras marítimas.

El buque Hunahpú fue recibido también por autoridades del Ministerio de la Defensa de Guatemala, el subsecretario antinarcótico de EE. UU., Todd Robinson; y el embajador de EE. UU. en Guatemala, Tobin Bradley.

El presidente Arévalo dijo que Guatemala tenía “décadas” de no recibir una donación de quipo miliar similar y que la ocasión es señal de “confianza” entre ambos países para luchar contra el crimen organizado.

Autoridades resaltaron que, hasta septiembre del 2024, se han incautado 10 mil 800 kilogramos de cocaína, casi tres veces más que lo que se incautó en 2023.

“La Marina ha recuperado su capacidad operativa que estaba en el 20% con equipo abandonado irresponsablemente. Con el nuevo buque se garantiza en la historia la capacidad de vigilar todas las aguas territoriales de Guatemala”, señaló Arévalo.

Aparte, el subsecretario Todd Robinson se pronunció respecto al consumo de fentanilo en Estados Unidos y comparó la situación que se vive en Guatemala, porque “las amenazas son similares”, dijo.

También dijo que un informe de la ONU del 2022 señalaba que Guatemala era el segundo país con la tasa de mortandad más alta por consumo de drogas ilícitas en América, ubicado después de Estados Unidos.

Relacionó la violencia que comenten las pandillas con las organizaciones criminales transnacionales que trafican droga, afectan el bienestar y seguridad de los pueblos.

Añadió que, además de la donación del buque Hunahpú, Guatemala recibió 12 motores fuera de borda que ayudarán a las embarcaciones de la Marina.

Aseguró que los nuevos motores garantizan que las embarcaciones del país cuenten con la capacidad de responder a las emergencias en el océano Pacífico.

El embajador Tobin Bradley indicó que, debido al éxito del combate aéreo contra el narcotráfico, los criminales han buscado otras opciones como la vía marítima.

"No tiene que haber lugar para el crimen trasnacional en Guatemala, tampoco para el tráfico ilícito, no en el aire, no en la tierra, no en el mar", aseveró.

Características del buque GC 871 - Hunahpú