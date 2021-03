Impugnaciones y procesos penales amenazan elección del Cang

La incertidumbre que rodea el proceso podría aumentar el abstencionismo entre los abogados. Fotografía: Prensa Libre (Carlos Hernández).

Grupos observadores del proceso de designación para la CC 2021 – 2026 temen que los resultados que arroje la segunda vuelta de votaciones en el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang) sean anulados, argumentan que además de entorpecer la elección se desgasta la imagen del próximo tribunal constitucional.

Ni si quiera la cantidad de impugnaciones es clara entre las autoridades del colegio profesional, pero los fiscalizadores apuntan que algunos recursos atacan los resultados de la primera vuelta de elecciones, pero otras van más atrás y llegan hasta el proceso de convocatoria.

Lo anterior deja en total inestabilidad los futuros resultados ya que aunque fue aceptada la renuncia del candidato Estuardo Gálvez, señalado por corrupción, y se confirmó la segunda ronda de votaciones los recursos pendientes deben de seguir su trámite legal.

“Por el debido proceso los medios de impugnación deben seguir su curso hasta tener una resolución, a los sujetos interponentes hay que resolverles y notificarles; de momento no le puedo decir la cantidad, tuvimos una tarea muy ardua, yo pedí un listado de los medios de impugnación planteados pero si son considerables”, señaló Gustavo Galindo, presidente del Tribunal Electoral del Cang.

Hasta ellos están conscientes que la designación que están por hacer podría ser anulada, “en este proceso, como en cualquier otro, los riesgos están a la vista, si usted observa desde que el proceso comenzó se han dado una serie de riesgos que han dado giros, entonces yo no descarto ningún riesgo en este momento”, amplió Galindo.

Reto de legitimidad

Aunque el Caso Comisiones Paralelas 2020 no es nuevo la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) desarrolló operativos hasta el pasado viernes, cuando se celebrabó la primera vuelta de elecciones en el Cang.

El operativo dejó como resultado la captura de varios abogados y se anunció una orden de captura contra el segundo candidato puntero, Estuardo Gálvez, quien decidió renunciar de participar en la segunda vuelta para esclarecer su situación legal.

El escenario y tiempo en el que se llevó a cabo la estrategia penal es alarmante según José Echeverría, representante del Movimiento Cívico Nacional (MCN), quien considera que estas acciones están influyendo directamente en los resultados.

“Hay una influencia por parte de acciones penales de la Feci que influyen en el resultado, el cuestionamiento es ¿Por qué no fueron antes? Para sanear en salud todo el proceso porque si estas acusaciones contra Gálvez habrían sido antes él no hubiera llegado ni a las elecciones probablemente. El desafío ahora es como velamos por la integridad y la pureza del proceso electoral en el Cang y que la percepción de los agremiados, como de la ciudadanía, no sea de que el proceso estuvo alterado o manipulado a través de otras acciones”, precisó.

Edgar Ortiz, analista de la Fundación Libertad y Desarrollo, opina que era prudente resolver todas las acciones legales que atacan alguna fase del proceso de designación, ya que anular un resultado afectará la legitimidad del proceso.

“Uno de los temas que se impugna es que el Tribunal Electoral no debió dejar participar a Estuardo Gálvez y a Luis Fernando Ruíz porque tenían señalamientos de la justicia y no eran idóneos, esto podría invalidar la elección como tal. Yo por eso era partidario de conocer primero todas las impugnaciones y resolver en función de eso, creo que era más prudente resolverlas todas, ahora estamos a un riesgo enorme que de alguna forma se anule en última instancia y esto es terrible para el gremio, para la credibilidad de las elecciones y para todo el proceso como tal”, señaló.

Alianza gremial

Quienes compiten por la magistratura titular son Nester Vázquez Pimentel y Francisco Rivas. Vázquez obtuvo el primer lugar la semana pasada con 2 mil 307 votos, el segundo lugar era para Estuardo Gálvez con 1mil 925 mientras que Rivas llegó a 1 mil 389.

La diferente entre Vázquez y Rivas es de 918 votos, pero aún resta determinar quién de los dos va a captar los votos que eran para Estuardo Gálvez y del resto de candidatos que quedaron fuera de la contienda.

Mónica Marroquín, directora de proyectos de Guatemala Visible, señala que aunque se conozca que la fracción de Vázquez y Gálvez no son amigos podría existir alguna alianza; pero la misma estrategia podría implementar Rivas para tratar de eliminar esa diferencia de casi mil votos.

“Independientemente quien gane estará acompañado de mucha incertidumbre, de muchas dudas y de poca legitimidad (…) todo esto que pasó con el Cang de los señalamientos ya directos del Ministerio Público a ciertos candidatos…ya hay como poca confianza en lo que vaya a suceder mañana (hoy). Si se logra mantener la elección del Cang hasta el final va a ser el actuar de los magistrados en la CC lo que puede ir legitimando dependiendo como vayan resolviendo y actuando dentro de la Corte”, indicó.

Para la magistratura suplente compiten las abogadas Claudia Paniagua, compañera de fórmula de Nester Vázquez, y Patricia Gámez, quien iba de la mano de Estuardo Mayora para la magistratura titular.