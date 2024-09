Incorporar a Rusia al Parlacén podría contradecir la política exterior guatemalteca, dicen analistas

En menos de 15 días el Parlamento Centroamericano (Parlacén) analizó la solicitud de incluir a Rusia como observador permanente y la aprobó. Expertos en el tema dudan de la relevancia de la decisión, porque la instancia no es vinculante; además, critican que podría contrariar la política exterior que impulsa el Ejecutivo.

El pasado 12 de septiembre se presentó la solicitud para que la Duma Estatal fuera incluida como observador permanente, como lo es China. Con la calidad de observador el Estado respectivo se compromete aportar US$350 mil —unos Q2.73 millones— al año, a trabajar conjuntamente en las comisiones, a cooperar y realizar donaciones.

Fueron 65 votos con los que se aprobó la moción sorpresiva presentada el pasado 25 de septiembre, luego de que la Junta Directiva hiciera de conocimiento del pleno el informe respectivo presentado por la Comisión de Asuntos Internacionales, que la preside Manuela Alvarado, electa por el Movimiento Semilla. Dicho informe detallaba las relaciones de apoyo con los países centroamericanos.

Los votos en el Parlacén son secretos, pero fueron 65 diputados los que votaron a favor de la incorporación. Fue hasta hace poco más de un año que se incluyó a China y que se expulsó a Taiwán de la misma calidad de observador.

A criterio del internacionalista Roberto Wagner, la decisión no tendría algún efecto positivo en la instancia o en la región, y que debido a que la presidencia del Parlacén es del nicaragüense Guillermo Daniel Ortega Reyes, los diputados están actuando bajo órdenes del presidente de ese país.

"Esto fue impulsado por los diputados nicaragüenses que siguen órdenes de Ortega; en este sentido, ese tipo de medidas en particular son contrarias a Estados Unidos", hizo ver.

Este aspecto contraria las acciones de Guatemala en política exterior que se han tomado desde el Ejecutivo.

"No puede ir el presidente Bernardo Arévalo de hablar de democracia, de paz, particularmente en el caso de Ucrania y después que traigamos a Rusia aquí. Al final del día es una cuestión que sí es contradictoria", comentó.

Esto debido a que el 24 de septiembre el presidente compareció ante las Naciones Unidas en la Asamblea General y se refirió a la democracia y paz, además se reunión con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelensky.

De acuerdo con el exembajador Luis Padilla no llama la atención la incorporación de Rusia como observador en el ente regional debido a que no es vinculante. "No importancia porque el Parlacén no tiene funcionalidad", afirmó.

Tanto Wagner como Padilla coincidieron en que a la luz de esta votación, se debe poner en perspectiva el impacto real del Parlacén y se debe de analizar si es de algún beneficio seguir perteneciendo a la misma.

"Al final del día, no creo que que pase a más allá que tal vez algunos algunos funcionarios puedan ser señalados eventualmente en alguna lista de los Estados Unidos, pero el problema para mí es nuevamente que se están tomando decisiones dentro de una institución que tenemos que preguntarnos todos como centroamericanos realmente para qué no sirven la inclusión", comentó.

"Hasta que no el Parlacén no tenga una atribuciones, una responsabilidad de carácter supranacional, o sea, que esté por encima de los gobiernos de la región no tiene relevancia", expresó Padilla.

Wagner concluyó profundizando que es un buen momento para que Guatemala retome liderazgo en la región y señaló también que más que la presencia de China y Rusia en la región sean un riesgo, la amenaza es la misma inestabilidad de los gobiernos centroamericanos.

"Es una oportunidad para que Guatemala retome un liderazgo en la región y creo que sí sería oportuno señalar en esta situación de parte del presidente Arevalo, porque la región nuevamente está completamente dividida", declaró,