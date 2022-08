Jordán Rodas acude al Congreso a días de entregar el cargo y diputados afines al oficialismo cuestionan su labor en la PDH

Rodas presentó algunos informes, pero los diputados buscaban cuestionarlo, pese a que solo el secretario de la Comisión, el diputado Julio César López, tenía conocimiento de esos detalles.

Indemnización

Uno de los momentos tensos de la reunión fue cuando el diputado Álvaro Arzú le preguntó a Rodas si solicitará indemnización al dejar el cargo, ya que, a su criterio, hacerlo es “ilegal”, y cuestionable por la situación de las finanzas de la PDH.

“La hago la pregunta por un tema legal y financiero. Tengo mi propia opinión jurídica y pienso que un funcionario que es electo por un periodo no tiene derecho a indemnización, ya que no fue despedido, sino que su periodo venció, por lo que no procede, no es legal una indemnización”, dijo Arzú.

En respuesta Rodas aseguró que en este momento no ha decidido si cobrará o no la indemnización.

“No es mi prioridad si cobro o no una indemnización, y en su momento tomaré la decisión. Agradezco su punto de vista y lo respeto. La verdad hay cosas más importantes. Si les preocupa el despilfarro sería bueno saber cuánto gastó el presidente (Giammattei) en su viaje a Ucrania”, respondió Rodas, quien aseguró que devenga mensualmente Q50 mil.

Esto provocó que el diputado Mynor Mejía, de Vamos, pidiera respeto para el mandatario.

“Con mucho respeto no debería mencionar acá al señor Presidente porque está pidiendo informes de su viaje, si en algún momento hay dudas, se pide un informe”, dijo Mejía.

Donaciones y contrataciones

Del 2017 al 2021, la PDH ha recibido Q28 millones 869 mil 147.65 en donaciones que consisten en apoyo técnico, principalmente; sin embargo, los diputados utilizaron este tema para cuestionar la administración de Rodas.

“No cuadra lo financiero con lo de la cooperación. No sé si es la cooperación o el financiero el que está equivocado o a donde se fueron (los donativos)”, cuestionó el diputado Julio César López.

Henry Buldemaro, director financiero de la PDH, respondió que hay donaciones que no se pueden registrar “de una vez”, por lo cual hoy en día aún hay algunas que están en ese proceso.

Antes de dar los datos hubo cruce de palabras entre Buldemaro y López, ya que el parlamentario solicitaba los datos, pero el funcionario de la PDH le señalaba que los montos estaban en el informe, lo cual provocó que algunos diputados gritaran: “¡No sea abusivo!”.

Algunos parlamentarios de oposición cuestionaron que solo López tuviera acceso al informe, por lo que solicitaron analizar la información para luego cuestionar.

Debido a que se prolongó la citación, se declaró en sesión permanente para continuar con el análisis de los informes.

Transición

A la citación también fue invitado José Alejandro Córdova Herrera, quien fue electo recientemente como magistrado de conciencia, y quien aseguró que el miércoles se reunirá con Rodas para continuar con el proceso de transición.

“Por favor, les pido la seriedad del caso apeguémonos a las noticias que son objetivas para que el pueblo de Guatemala conozca la realidad de lo que va a pasar”, dijo Córdova Herrera a los periodistas tras finalizar la reunión en la que aseguró que será un procurador de “puertas abiertas”.