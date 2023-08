Junta Electoral de Guatemala presenta plan para garantizar revisión de actas

Los presidentes de las JED indicaron que los fiscales de varios partidos abandonaron los centros de votación o no llegaron en los tiempos previstos para documentar mediante una fotografía el acta cuatro, y otros tampoco esperaron el acta cinco que válida los resultados de los comicios.

“La instrucción fue dar ese documento a los señores fiscales que lo solicitaran, debo de entender que hubo varios que se fueron antes o solo tomaron una fotografía y se fueron”, señaló Álvaro Bravo, presidente de la JED de Guatemala.

Para evitar esto, la JED de Guatemala instruyó nuevos controles para la segunda vuelta: “estamos haciendo un énfasis en que cada uno de los fiscales en mesa no se pueda ir si no va con su acta número cinco, y si por la razón que sea no la quiere vamos a ver que puedan firmar el documento donde no están de acuerdo en recibirla”. La medida será replicada por otras JED.

De igual forma los presidentes de las juntas señalaron que han brindado las capacitaciones adecuadas a los fiscales departamentales y municipales, para que conozcan la necesidad de obtener un respaldo de los resultados de las votaciones.

Unificar criterios

Pese a estas explicaciones, los fiscales nacionales de algunos partidos políticos no quedaron conformes, ya que indicaron que si sus fiscales no estaban presentes era imposible que firmaran las actas.

Pero atendiendo la disposición de las JED, pidieron que para esta segunda vuelta lo conversado en la reunión se replique a las Juntas Electorales Municipales (JEM), para que a su vez trasladen “en efecto cascada” todos los lineamientos a las Juntas Receptoras de Votos (JRV).

“Tiene que existir un rompimiento de las cadenas de información para llegar a no entregar este tipo de documentos, porque nuestra preocupación más grande es que el día 20 de agosto se repitan este tipo de situaciones”, señaló César Romano, fiscal de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE)

También Emerson García, fiscal de Todos, requirió que no se emitan nuevas disposiciones a último minuto, “no se pongan creativos, no inventen y empiecen a sacar acuerdos de que en tal y cuál municipio me saltó la ley y cierro a las cinco o cinco y media el centro de votación por la situación que se les ocurra”.

Los fiscales recordaron como en el Estor, Izabal, los comunitarios tuvieron una hora menos para emitir su sufragio en la primera vuelta del 25 de junio.

“No le busquen tres pies al gato porque tiene cuatro, y la línea que se tiene que llevar es muy sencilla”, señaló Héctor Aldana, fiscal de Vamos, enfatizando en que otro aspecto que les generó dudas fue la demora en la elaboración de algunas actas, “se tardaron más de cinco horas en hacer ese escaneó, entonces uno pregunta qué pasó en ese tiempo”.

Para terminar de afinar detalles relativos al evento electoral, el TSE prepara un último simulacro nacional previsto para el viernes 18 de agosto, en donde participarán el 100 por ciento de los digitadores.