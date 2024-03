Representante de farmacéutica afirma que no puede vender medicamentos baratos en el país por presiones de otras empresas.

Durante la reunión de la comisión legislativa que analiza la iniciativa que promueve la ley de competencia, el director general y socio de Farma Value, Guillermo Aguilar, reclamó ante los diputados que no hay libertad de competencia en Guatemala para la venta de medicamentos, debido a los bloqueos que tienen para comprar medicamentos, como represalia de otras farmacéuticas por no adoptar los costos que ellos tienen en las farmacias y que, según él, son más elevados.

De acuerdo con Aguilar, se han cumplido seis años desde que Farma Value entró al mercado guatemalteco con el propósito de vender medicinas a bajo costo a través de descuentos. Sin embargo, las presiones para alinearse a los mismos precios de otras farmacéuticas les ha dificultado la operación y deben recurrir a intermediarios para adquirir el producto.

“La entrada a Guatemala ha sido una de las más peculiares, inició con una convocatoria de la Cámara de Comercio, en donde los representantes, dueños y demás participantes de la industria, muy amablemente me dan la bienvenida al mercado, me dicen aquí hay negocio para todos, solo que aquí todos damos el mismo precio”, afirmó.

Les dije que “el día que no doy descuento también dejo de ser farmacia, entonces, el distribuidor decidirá a qué precio me vende, pero con todo respeto, el precio que yo le dé a mi cliente final, responderá a mi eficiencia de operación o a mi estructura de trabajo, no es algo que voy a consultar”, expuso ante los parlamentarios.

Advertencia

Aguilar afirmó que después de expresar el modelo de venta de la farmacéutica que representa, la advertencia de sus similares fue contundente.

“El tema es que si no te alineas no hay producto, no tendrás acceso para comprar ", fue la sentencia que según Aguilar, recibió de la competencia.

“Tuvimos que comenzar a comprar a través de intermediarios, habían como 15 compañías a través de la cuales compraba porque nuestro NIT -Número de Identificación Tributaria- estaba marcado ante los nuevos distribuidores para que no nos vendieran; al momento que identificaban a un distribuidor que nos vendía nos lo bloqueaban y teníamos que buscar a otro”, puntualizó.

En noviembre de 2022 el MP allanó 10 farmacias de Farma Value, señalados de vender medicamentos de contrabando. Aguilar afirma que el problema se debió a que el medicamento se lo compraron a un distribuidor nacional, pero no de forma directa, sino por medio de un intermediario, debido a los bloqueos que tenían para comprar.

“Lo que quisiera decirles con esto es que la entrada de farmacias de descuento tiene impactos demostrados en el nivel de precios prevaleciente. Todas las farmacéuticas están de acuerdo para dar los mismos precios”, afirmó.

Se solicitó la postura de la gremial de farmacéuticas respecto a las declaraciones del empresario farmacéutico. Sin embargo, no se ha obtenido respuesta.

Reacción

Después de escuchar el testimonio del empresario farmacéutico, el diputado Samuel Pérez, indicó que” hay un caso concreto y específico del monopolio”, que se podría regular con la Ley de Competencia.

“Hay grupos que tienen prácticas monopólicas. El sector de medicinas es un cartel”, indicó Pérez.

El parlamentario reiteró que La Ley de Competencias no es para reducir precios ni combatir la inflación, pero asegura que sí tendrá efectos directos en desmantelar prácticas monopólicas.

En datos

El sector farmacéutico nacional está compuesto por 138 droguerías, 20 compañías farmacéuticas transnacionales y alrededor de 6 mil puntos de venta de medicamentos, incluyendo farmacias. Además, esta actividad productiva genera alrededor de 15 mil puestos de trabajo, afirma el estudio Caracterización de la industria farmacéutica en Guatemala, realizado a solicitud del Comité Gremial de Distribuidores de Productos Farmacéuticos (Cogrefarma), publicado en 2023.

Según con el informe, cuya elaboración estuvo a cargo de Hugo Maul, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), el gasto total de la población en bienes y servicios relacionados con la salud asciende a unos Q20 mil 184 millones en un año, que representan 3.4% del producto interno bruto (PIB) por el lado del consumo.

Dentro de estos, el gasto en productos farmacéuticos se calcula en Q8 mil 568 millones anuales, el 1.5% del PIB.

Por otro lado, en servicios médicos y dentales el gasto estimado es de Q5 mil 942 millones, que significan 1% del PIB; los servicios de hospitalización, Q3 mil 188 millones, el 0.5%; otros servicios de la salud humana se estimaron en Q2 mil 486 millones, el 0.40%.