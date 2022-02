La UNE prepara su asamblea nacional en medio de dudas por posible ilegalidad

Señalan que desde octubre de 2021, cuando el Tribunal Supremo Electoral (TSE) ordenó que Torres asumiera nuevamente la secretaría y tras la remoción de Carlos Barreda como jefe de bancada, la UNE se ha ido disolviendo.

Todo eso habría ocasionado la disolución de órganos municipales y departamentales necesarios para cumplir con la ley electoral, señalan la fracción contraria a Torres autodenominada “Grupo Parlamentario de Oposición (GPO)”.

Orlando Blanco, integrante del GPO, señaló que han visto maniobras “de poca legalidad” a lo interno del TSE que buscarían acuerpan la asamblea nacional convocada por Sandra Torres.

“Hemos visto una serie de ilegalidades de parte de algunos funcionarios del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral (TSE) por estar delegando observadores a las asambleas, cuando existen resoluciones en las que se determina que no se puede convocar a asambleas porque el Comité Ejecutivo de la UNE está desintegrado”, señaló.

¿Desintegración?

El GPO asegura que ha tenido acceso a documentos oficiales en donde varios órganos municipales y departamentales de la UNE han acreditado formalmente su “renuncia” del partido político.

Blanco considera que tras estas dimisiones la UNE viola el artículo 50 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), que establece la representación mínima que necesita un partido político para continuar con vida.

“En las últimas semanas ha habido una desintegración de los comités ejecutivos municipales y departamentales. La ley establece que como mínimo deben de haber 50 municipales y 12 departamentales, sin embargo al día de hoy la UNE solamente tiene nueve departamentales y 46 municipales”, explicó.

El GPO considera que no existen fundamentos de ley que respalden la asamblea que la UNE, diligencia que es necesaria para que la organización pueda participar en las elecciones generales del 2023.

“La UNE ya entró a un círculo vicioso porque al estar desintegrado el Comité Ejecutivo Nacional no se podrían realizar asambleas, la asamblea que quieren hacer es para integrar un nuevo Comité Ejecutivo que no se podría, todo esto estaría sujeto a situaciones ilegales”, precisó.

“No han hecho bien sus números”

La Secretaria General de la UNE y exprimera dama, Sandra Torres, afirma que están afinando detalles para celebrar una asamblea política que cumple con los requisitos que exige la LEPP.

“Ellos no son afines, creo que no han hecho bien sus números. Nosotros vamos a la asamblea con la mayoría de nuestros afiliados, la ley dicta que es la mitad más uno la que manda, nosotros tenemos más que eso, estamos muy tranquilos y contentos terminando de organizar los últimos detalles”, explicó Torres.

Ella señala que los números que maneja la oposición son irreales, “tenemos la mayoría de delegados, 13 departamentos vigentes y la ley manda 12, no quisiera darle el dato exacto (de municipios) para no alertar a los enemigos pero estamos bien”.

Torres fue capturada en septiembre del 2019 por aparentes delitos relacionados con el financiamiento político que tuvo la UNE para la campaña del 2015, proceso que continua vigente en un juzgado de mayor riesgo.

La excandidata presidencial no quiso adelantar opiniones sobre su posible continuidad como Secretaria General de la UNE, pero confirmó que el TSE ya les notificó la presencia de observadores.

“Ya tenemos confirmación, a nosotros nos asiste un amparo del juzgado décimo civil. Fuimos amparados porque hay derechos violados, nos asiste la ley, el juzgado me manda como Secretaria General para hacer la convocatoria para Comité Ejecutivo Nacional”, fundamentó.

TSE: UNE llegó al mínimo

Ante las dudas y los puntos de vista opuestos entre Torres y Blanco la autoridad rectora y encargada de definir la situación es el TSE, quien manifestó por medio del magistrado Gabriel Aguilera, que el Registro de Ciudadanos permitió asambleas por una resolución judicial.

“La semana pasada nos fue notificada una resolución por la cual ordenaban al registrador de ciudadanos a nombrar delegados para las asambleas programadas para dicho partido, siempre en el marco del mismo amparo que instruía a la secretaria del partido realizar las asambleas necesarias para integrar el Comité Ejecutivo Nacional”, explicó el magistrado electoral.

Pese a que la fracción opositora manifiesta que la UNE ya no cuenta con la representación política requerida, Aguilera señaló que tan solo la semana pasada la UNE celebró diversas asambleas que les habrían permitido llenar los requisitos previos para la asamblea nacional.

“Realizaron asambleas el fin de semana y la UNE estaría cumpliendo con la organización partidaria mínima a nivel nacional para poder celebrar su asamblea nacional (…) si no me equivoco tenían 72 asambleas programadas para el fin de semana”, señaló Aguilera.

De momento el Registro de Ciudadanos aún verifica si esas 72 asambleas cumplieron con todos los requisitos, “de no llegar al mínimo legal podrían ellos intentar celebrar la asamblea nacional, pero en el supuesto de que no llegaran al mínimo de representación esa asamblea no tendría validez, lógicamente estoy hablando sobre supuestos porque todavía no tengo el dato exacto de cómo quedó la organización partidaria tras todas las asambleas de la semana pasada”.